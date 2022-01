UP pide a la Unión Europea un posicionamiento sobre el plan del PP para legalizar el robo de agua para riego agrícola

Martes, 18 de enero de 2022. Unidas Podemos por Andalucía ha solicitado a la Comisión Europea que detalle su posición sobre el proyecto de ley registrado por PP, Cs y Vox para “ampliar la superficie de regadío de Doñana y amnistiar la extracción ilegal de agua en el Parque Natural”. En el escrito registrado hoy en el Parlamento Europeo, Unidas Podemos ha recordado que “en junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que, debido a las extracciones ilegales de agua, se habían incumplido varias disposiciones de la Directiva marco de aguas y la Directiva de hábitats”. En este sentido, desde Unidas Podemos han pedido a la UE que clarifique si la iniciativa “promovida desde el Gobierno andaluz, contradice la sentencia del TJUE o afecta al espacio protegido de Doñana”.

Además, Unidas Podemos por Andalucía ha pedido a la Comisión Europea que haga una valoración de la aplicación de las conclusiones y las medidas obligatorias que contempla la sentencia dictada por el TJUE. Así mismo, ha solicitado una valoración sobre la evolución actual del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal.

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que “esta proposición de ley es un atentado medioambiental que daría la puntilla al Parque Natural y que agudizaría además la competencia desleal que sufre el sector agrícola que cumple con la normativa”. Según Valero, “la situación en que se encuentra Doñana es muy delicada, está en serio riesgo de desertificación, y no hay agua suficiente para abastecer las hectáreas que contempla esta iniciativa”.

Toni Valero ha asegurado que “Doñana es única en el mundo y es un auténtico despropósito que su mayor amenaza sea precisamente el Gobierno andaluz”. En este sentido, ha afirmado que “Doñana merece la protección de su Gobierno, pero también del Gobierno de España, que ya ha rechazado esta escabechina impulsada por Juanma Moreno, y de la Unión Europea”. Para Valero, se trata de “una estrategia electoral de PP, Cs y Vox”, pero se niega a “consentir que la mayor reserva natural de Europa sea un juguete al albur de intereses partidistas”. Además, Valero ha advertido de que esta iniciativa “compromete la imagen de los productos agrarios andaluces en el exterior”.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, ha apuntado que «generar a los agricultores falsas expectativas por ganar votos cuando saben que no hay recorrido legal es una maniobra electoralista que sólo a esta derecha sin escrúpulos que nos gobierna se le puede ocurrir”. Para Velarde, “no es de recibo que un presidente autonómico sea tan irresponsable”. En la misma línea, ha señalado que “en Europa, al contrario de lo que nos quieren vender, no se habla de la calidad de nuestras carnes, no existe esa polémica inventada en Europa, se habla ya de la barbaridad que Moreno Bonilla pretende hacer en Doñana que puede suponer la sentencia de muerte definitiva para el Parque Natural».

Martina Velarde ha insistido en que “Doñana es un paraje único en el mundo que representa una riqueza natural inigualable para Huelva y para Andalucía y vamos a estar siempre defendiendo a Doñana junto a los colectivos ecologistas y a los agricultores que obtienen su agua de forma legal y responsable, junto a la sociedad civil que se va a movilizar para que esta barbaridad que pretende hacer Moreno Bonilla no se lleve a cabo».

Encuentro en el Parlamento con los agentes implicados

Valero ha recordado que la confluencia va a convocar a todos los sectores implicados y los agentes comprometidos con Doñana, entre ellos organizaciones ecologistas, agricultores o distintas personalidades del mundo académico, “para celebrar un encuentro amplio en el Parlamento de Andalucía en las próximas semanas con el propósito de evitar que esta proposición de ley salga adelante y ofrecer a la ciudadanía una propuesta para la conciliación pacífica, que es posible, de la pervivencia y el cuidado del Parque Natural y el desarrollo social y económico del entorno del mismo”.

El encuentro promovido por Unidas Podemos por Andalucía tendrá lugar antes del inicio de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, que se prevé para la segunda semana de febrero, cuando tendrá lugar el primer Pleno del Parlamento andaluz en este período de sesiones.

Pronunciamientos de la Eurocámara y del TJUE alertan del peligro

Unidas Podemos ha recordado que, ya en 2018, el informe redactado tras la visita oficial de un grupo de eurodiputados de la comisión de Peticiones (PETI) a Doñana, exigía el cierre de los pozos ilegales en Doñana.

El informe, aprobado en la Eurocárama tras la misión, alertaba del robo de agua en el entorno de la zona, cerrando la puerta a la posible legalización de los pozos, como pretenden ahora PP, Cs y Vox.

En concreto, el documento aprobado en el Parlamento europeo solicitaba “el cierre de todos los pozos ilegales y la detención de inmediato de la extracción ilegal de agua existente”, además de “la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras”.

Además, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha intervenido en varias ocasiones en aras a la protección de Doñana, tanto por la extracción ilegal de agua como por el proyecto de extracción de gas que se proyectó en el Parque. Según Unidas Podemos, “Doñana está sufriendo una amenaza permanente, con la connivencia del PP, de acabar con ella, ya sea por la vía de la extracción de gas, de proyectos urbanísticos o de la extracción de agua de los acuíferos”.

Por su parte, la sentencia del TJUE de junio del pasado alertaba de la “sobreexplotación del acuífero”, lo cual ha provocado “un descenso del nivel de las aguas subterráneas que ocasiona una alteración constante de las zonas protegidas”.