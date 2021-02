Unión de Autónomos de Andalucía considera “arbitraria” la medalla de la Junta a solo una de las organizaciones de apoyo a trabajadores autónomos

UATAE ve en el reconomiento del gobierno andaluz un intento de «priorizar a una entidad ideológicamente cercana «.

Solicitan un trato igualitario para todas y todos los autónomos.

Jueves, 25 de febrero de 2021. La Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE) ha calificado como “arbitraria” la decisión de la Junta de Andalucía de conceder la Medalla de Andalucía a una de las organizaciones de apoyo a las y los trabajadores autónomos, sin tener en cuenta a las demás.

Supone, para Pepe Galván, Secretario General de la Unión de Autónomos, “una medida que aleja a la Junta de la necesaria imparcialidad que debe mantener ante todas las organizaciones que defienden a los trabajadores por cuenta propia”. Considera Galván que “un galardón de este tipo debería concederse, al menos, a las tres organizaciones consideradas como representativas de los autónomos a nivel estatal y autonómico, porque de lo contrario, estaríamos ante una decisión sectaria que prioriza a una frente a las demás”.

La medalla queda, de esta forma, “bastante deslegitimada, ya que no responde a criterios de equidad e igualdad de trato, intentando dejar en un segundo plano a entidades que se dejan la piel por defender a los autónomos, sobre todo en esta pandemia”. UATAE propone que, “si quieren medir la representatividad, deben poner en marcha mecanismos de control y coordinación, como acudir al sistema democrático universal de ‘un autónomo, un voto’ o crear el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, donde se diriman estas cuestiones”.

Esta decisión no es la única que viene tomando la Junta en favor de la misma entidad, sino que llueve sobre mojado. “Parece que premian la cercanía ideológica, o la disposición a aprobar todo lo que sale desde San Telmo, pero en todo caso, la Junta debe ser imparcial, considerar las aportaciones de todas las organizaciones y no perseguir al resto de entidades porque no le bailen el agua”, opina Galván.

Finaliza Galván afirmando que “las medallas no dan la representatividad ni la valía, así que, mientras algunos recogen medallas de cara a la galería, nosotros seguiremos recogiendo las quejas, las necesidades, las propuestas de sectores como el taxi, las agencias de viajes, los feriantes, los profesionales de la cultura, los comerciantes ambulantes, la hostelería, el comercio de cercanía y de todos aquellos que están pasando una situación crítica a causa de esta pandemia”.