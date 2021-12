Unidas Podemos defiende la modernización de las líneas ferroviarias de la provincia de Huelva

CCOO analiza en una jornada el futuro del ferrocarril en Huelva

CCOO ha organizado la Jornada ‘El Ferrocarril, Futuro Estratégico para Huelva’ con el que se ha analizado el papel que debe jugar el ferrocarril en el desarrollo socioeconómico de la provincia, así como conocer los planes de futuro en torno a esta infraestructura. Una jornada que surge de la celebración de este 2021 como Año Europeo del Ferrocarril y de la ronda de contactos que realizó el comité de empresa de Adif con los distintos partidos políticos para reivindicar mejoras en el sistema del tren en la provincia.

Más de 60 personas entre delegados y delegadas sindicales, representantes políticos y de instituciones han participado en esta jornada que ha invitado a la reflexión sobre el papel que juega el tren en el desarrollo económico de una región.

El secretario general de Medio Ambiente de CCOO Andalucía, Emilio Fernández, ha sido el encargado de inaugurar esta jornada, en la que ha realizado un análisis sobre las infraestructuras ferroviarias en la comunidad y en la provincia. Fernández ha insistido en que el tren ha adquirido una gran importancia, de hecho, “en gran medida la economía va a depender de tener buenas estructuras de infraestructuras ferroviarias, ya que se trata de un transporte sostenible, ecológico y público”. En este sentido, ha subrayado la importancia de que la comunidad se adhiera a los planes de corredores ferroviarios, sin embargo, Fernández ha indicado “Andalucía va muy atrasada cuando supone una gran oportunidad para nuestro desarrollo debido a las grandes inversiones que lleva consigo”. El secretario general ha lamentado el “abandono” que lastra la provincia de Huelva y ha responsabilizado a todos los gobiernos de ello, ya que de “4 trenes, hemos pasado a uno, por lo que el desmantelamiento de los servicios ferroviarios es constante. Asimismo, Fernández ha señalado que “el debate parece centrado en el AVE, que se ha convertido en un reclamo social y político, desde CCOO es cierto que nos sumamos, pero entendemos, que en la actualidad la necesidad se encuentra en disponer de una red de cercanías óptima que nos conecte con Sevilla y Madrid”.

Seguidamente, el profesor e investigador del departamento de Economía de la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva, Juan José García del Hoyo, ha realizado un gran análisis de la historia del tren en Huelva y su importancia en el progreso socioeconómico de una región. Como ha señalado García del hoyo “está demostrado con datos de la OCDE que la inversión en estructuras de ferrocarril supone un mayor desarrollo en aquellas regiones en las que se realiza. A más inversión, mayor crecimiento económico”. Asimismo, ha alertado que la escasez de inversiones está suponiendo “una pérdida a marchas forzadas del valor económico de la provincia y de activos sociales que se traduce, entre otros, en la pérdida de empleo en la hostelería”. Según datos de García del Hoyo desde 2011 no se realizan grandes proyectos ferroviarios, mientras que desde 2002 no se ha hecho nada respecto a la Alta Velocidad, “han pasado 20 años, no hay avances, y vamos para otros 20 años más”. El investigador, además, ha subrayado que “tenemos las miras puestas con el corredor Atlántico y en el Puerto de Huelva, pero para ello, es necesario acometer las inversiones necesarias en las líneas Huelva-Zafra y Huelva-Sevilla”.

Durante esta jornada se ha realizado una mesa institucional en la que representantes de entidades y administraciones han expuesto diferentes propuestas de futuro.

Por un lado, el responsable de proyectos del Departamento de Desarrollo de Negocios y Comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuel Joaquín Márquez García, ha hablado de los diversos proyectos que tiene en marcha, entre los que destaca la plataforma intermodal del Puerto de Huelva, con la construcción de una nueva terminal ferroviaria en el Muelle Sur; o el proyecto pionero para introducir el GNL como combustible para tracción ferroviaria en un corredor verde ferroviario de mercancías entre el Muelle Sur y Majarabique .

La jefa del Servicio de Transportes de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mª Rosario Calero Delgado, ha señalado que pese a que la Junta no tiene competencias directas en el ferrocarril, sí que se está potenciando la intermodalidad del transporte y se está avanzando en el modelo ferroviario sostenible.

Asimismo el gerente de Infraestructuras Sur de ADIF, Rubén Martín Díaz, ha explicado las diferentes actuaciones en ambas líneas de la provincia que supondrán más de 210 millones de euros de inversión durante los próximos años. Por un lado, en la línea Huelva-Sevilla ha detallado la actuación de ampliación a 750 metros de las estaciones de Salteras y Escacena que se encuentra en fase de licitación, y la renovación de la vía de la estación de Huelva Mercancías. Por otro lado, ha anunciado que se acometerán obras de mejora en alrededor de más de 100 km de la línea Huelva-Zafra, dividido en diferentes tramos, algunos de ellos, incluso, se encuentran en fase de licitación, todo ello, con el objetivo de “mejorar la velocidad y la seguridad de la línea y con ello impulsar el transporte de mercancías”.

El presidente de la Comisión de Infraestructuras y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Javier Mateo Vico, ha señalado que para el empresariado la falta de infraestructuras supone “una merma a nuestras aspiraciones y objetivos, por eso exigimos que necesitamos converger, al menos, en la propia Andalucía”. Al respecto, ha indicado que “no tenemos peso en población con respecto a otros territorios, pero sí que lo tenemos en recursos, por lo que tenemos que reivindicar una única voz que reclamen no solo el tren, sino todas las infraestructuras posibles”.

Asimismo, la secretaria General Estatal del Sector Ferroviario de CCOO, Pepa Páez Parada, durante su intervención ha señalado que “Huelva es un caso paradigmático, ya que históricamente ha estado muy ligada al ferrocarril ha pasado de los años 80 de tener 8 líneas a quedarnos con dos”. Por ello, ha asegurado que “la falta de inversiones supone una pérdida de empleo y empobrecer todo el territorio, además de que estamos en una carrera contra el cambio climático que hace necesario reducir el tráfico que ahora circula por la A-49”.

En esta jornada también se ha realizado una mesa redonda sobre las propuestas de los distintos partidos entorno al ferrocarril.

La diputada Rosa María Tirador Villaseñor, del PSOE, ha indicado que “se trata de una reivindicación histórica y debemos seguir exigiendo que tengamos unas infraestructuras de calidad porque es un elemento sostenible, vertebrador y equilibrador de la provincia. En este sentido, ha señalado también el Pacto Verde Europeo que “sitúa el ferrocarril como medio de transporte y ha puesto el objetivo de que para en 2030 la mitad de mercancías tiene que ser transportada por ferrocarril. Por ello, entre todos tenemos que aunar esfuerzos para trabajar en el mismo sentido”.

Por otro lado, Berta Centeno Macias, del Partido Popular, ha reivindicado “la apuesta del PP por el ferrocarril porque es sostenible, cómodo, eficaz y seguro, pero para que sea competitivo es necesario acortar los plazos y ahí es donde reside las inversiones”. Según ha manifestado Centeno, la política de su partido en cuanto al ferrocarril pasa por cuatro ejes fundamentales: mejora de las infraestructuras existentes, la línea de alta velocidad, la inclusión el Huelva en el corredor Faro-Sevilla y la línea Huelva-Zafra.

Asimismo, Marcos García Núñez, de Unidas Podemos, ha expuesto que el modelo “que proponemos es el de un tren eficiente de calidad, sostenible medioambiental y socialmente, y de titularidad pública”. Además, ha resaltado que mientras en Alemania hablamos de un 8 por ciento, en España, el transporte en ferrocarril supone un 2,8 por ciento, quizás ahí está una de las razones de su progreso”.

Al finalizar, desde CCOO Huelva, la secretaria general, Julia Perea, ha señalado que “ha sido una jornada fructífera, ya que “nuestro objetivo era debatir sobre la necesidad de la apuesta por el ferrocarril, y durante esta jornada se ha puesto manifiesto que la inversión en infraestructuras como esta puede resolver algunas de las necesidades de la provincia”. “Entendemos que la llegada de los fondos europeos es una oportunidad para apostar por esta infraestructura tan necesaria”, ha reiterado Perea, por lo que el ferrocarril “es una apuesta para cohesionar y vertebrar nuestro territorio además de ser fundamental para el desarrollo sectores estratégicos de nuestra economía y, sobre todo, un servicio público que sea accesible para toda la ciudadanía».