Unidad y Solidaridad – Violencia de Género Cero, 200 organizaciones y 1.000 mujeres defienden la unidad en un manifiesto para el 8M

El manifiesto, promovido por Recortes Cero, cuenta con el apoyo de más de un millar de mujeres, entre las que se encuentran las escritoras Rosa Montero y Rosa Regás, además de sindicalistas, profesionales, empresarias, trabajadoras…

La Mar de Onuba, entre las entidades firmantes.

Domingo, 7 de marzo de 2021. Bajo el título ‘Unidad y Solidaridad. Violencia de Género Cero’, el manifiesto denuncia que las mujeres sufren especialmente la ‘triple pandemia, sanitaria, económica y social’, y que las restricciones y confinamientos han agravado ‘la brecha de las desigualdades’. Por eso llama a que todo esto no reste fuerza al 8M.

Tras enumerar algunas de las consecuencias de la pandemia, como la agudización de la brecha salarial, la de las pensiones, la precariedad, y la exposición de las mujeres a la violencia machista, el manifiesto llama a “la Unidad y la Solidaridad” para hacer frente a los retos que las mujeres tienen. El texto coloca en primer lugar la “independencia económica” como base de la “liberación de la mujer” y la mejora de sus condiciones de vida.

El manifiesto está firmado por 200 organizaciones de todos los sectores sociales, feministas y de mujeres, del movimiento LGTBI, sindicales, sociales, religiosas, políticas, culturales… entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Federalistes d’Esquerres, el colectivo LGTBI Lambda, la Plataforma Unitaria de Auxiliares a Domicilio y el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados.

Las firmantes exigen ‘Violencia de Género Cero’ y para ello reclaman tolerancia cero por parte de los órganos judiciales y policiales contra el maltrato y “que se aplique la Ley de Protección Integral”. Y llaman a la unidad contra la violencia machista porque ‘la división nos debilita y hace retroceder la lucha feminista que tantos avances ha conquistado’.

Además, el manifiesto apuesta por las materias de igualdad en el sistema educativo, “impulsando la educación sexual y la igualdad en la diversidad”.

Las mil mujeres firmantes y 200 organizaciones, llaman ‘a todas las organizaciones y asociaciones y de forma especial a las organizaciones feministas y de mujeres’ a apoyar el manifiesto y a ‘promover la unidad y a apoyar todas las iniciativas que impulsen la lucha por la igualdad y contra la violencia machista’.

UNIDAD Y SOLIDARIDAD - VIOLENCIA DE GENERO CERO Este 8 de marzo tiene un significado especial, y lo celebramos en medio de una triple pandemia: sanitaria, económica y social que las mujeres sufrimos con más intensidad. Las restricciones y confinamientos agravan la brecha de las desigualdades. Nuestro país ha encabezado las movilizaciones de los últimos años, siendo un referente en todo el mundo; por eso no debemos dejar que las dificultades que la pandemia nos impone resten fuerza al 8M. El papel de las mujeres en la lucha contra la COVID es decisivo. En la sanidad, la mayoría del personal somos mujeres; también en la educación y en muchos trabajos esenciales, jornaleras, cuidadoras, obreras, camareras de piso… Sin embargo, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha disparado retrocediendo a niveles de 2013. Otro tanto ocurre con la brecha de las pensiones. Somos las más afectadas por el desempleo, los ERTE y la precariedad. Los confinamientos han multiplicado la exposición de las mujeres a la violencia machista. Tenemos que salir de esta triple pandemia cuanto antes y, sobre todo, más fuertes y para eso necesitamos Unidad y Solidaridad. Necesitamos unidad para acabar con la brecha salarial y de pensiones, redistribuyendo la riqueza. Para que no haya ningún salario ni pensión por debajo de 1.000 euros, y blindar las pensiones en la Constitución. La independencia económica es la base de la liberación de la mujer. Violencia de Género Cero. Exigimos tolerancia cero con el maltrato, por parte de órganos judiciales y policiales. Y que se aplique la Ley de Protección Integral. Necesitamos unidad contra la violencia machista, porque la división nos debilita y hace retroceder la lucha feminista que tantos avances ha conquistado. Y unidad para que las materias de igualdad sean transversales en el sistema educativo, impulsando la educación sexual y la igualdad en la diversidad. Por todo esto, las y los abajo firmantes, de diferentes tendencias ideológicas y políticas, hacemos un llamamiento a todas las mujeres, y a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones y asociaciones, y de forma especial a las organizaciones feministas y de mujeres a suscribir y difundir este manifiesto. Así como a promover la unidad y a apoyar todas las iniciativas que impulsen la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. ORGANIZACIONES Adhesión organizaciones ⚬ Acción Badalona⚬ Actúa⚬ Adelante Bebés Robados⚬ Agrupación de Electores de Cabanas⚬ Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Cataluña (ASTAC)⚬ Agua, Tierra y Sol⚬ Ahora Basauri⚬ Algo Nuevo⚬ Amigos del Moncayo⚬ Anenet⚬ ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia)⚬ Asociació LILUVA⚬ Asociación Cultural El Patio de Ruzafa⚬ Asociación de Camerunenses de Cataluña⚬ Asociación de Desarrollo del Campo de Salamanca y Comarca de Ledesma (ADECASAL)⚬ Asociación de las Artes Escénicas de Cataluña⚬ Asociación de Mujeres Africanas de Canarias (AMAC)⚬ Asociación de Mujeres de Barredos – Laviana ⚬ Asociación de Muyeres La Fuente Clarina de Hevia⚬ Asociación de Orientación Mujeres Migrantes (AOMICAT)⚬ Asociación de Pensionistas de Gijón⚬ Asociación Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE)⚬ Asociación Desarrollo Comunitario Buenos Aires (ASDECOBA)⚬ Asociación Ilicitana Contra la Violencia de Género (AIVIG) Asociación Mujeres del Llano⚬ Asociación Nacional de Arte y Cultura (ANAC)⚬ Asociación por la Igualdad de Oportunidades (AIO)⚬ Asociación por la Igualdad, la Diversidad e Integración (AIDI)⚬ Asociación Seis de Diciembre ⚬ Asociación Sindical de Representantes del Comercio de Barcelona⚬ Asociación Socio-Cultural de Mujeres «El Alba» de Lada Langreo⚬ Asociaciónde Transexuales de Andalucía Silvia Rivera⚬ Assemblea Social de l´Esquerra de Catalunya (ASEC/ASIC)⚬ Associació Cívica i Social Ciutat Solidària⚬ Associació Socio Cultural de Dones Marroquines de Banyoles-Nur⚬ Ateneo21s⚬ Brain Bridge Global Project⚬ Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Àrabs⚬ Chispa Roja⚬ Club de Poetas Vivos⚬ Colectivo de Trabajadores en Lucha⚬ Colectivo Feminista Carmen Olmedo⚬ Colectivo LGBI No te prives⚬ Colectivo Memoria de Laredo⚬ Colectivo Pedalea⚬ Comité de Empresa Nuren⚬ Confederación Intersectorial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (COPYME)⚬ Convocatoria Civica ⚬ CoordiCanarias⚬ De Verdad Televisión⚬ Demos+⚬ Denok Batera Sopela⚬ Digital 103 Málaga⚬ Digital Alhaurin de la Torre ⚬ Digital el Portaluco⚬ Digital Noticias CyL⚬ Digital Revista Lugar de Encuentro⚬ Editorial Nueva Utopía⚬ El Divan – Taller de Cocina⚬ El Eco Regional⚬ El Foro de la Cultura de Recortes Cero ⚬ El Timbaler del Bruc⚬ ESMAR- Non á violencia⚬ Espazo Común (EsCo)⚬ Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Bizkaia (FEDAIB)⚬ Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)⚬ Federalistes d’Esquerres⚬ Foro 26J⚬ Foro21s⚬ Galiza Sempre⚬ Gráficas Pamplona⚬ Grupo 24 Horas⚬ Grupo de Mujeres Matriz ⚬ Grupo de Zaragozano Contra la Violencia de Género ⚬ Grupo Trans Canarias⚬ Grupo Verde Europeo (GVE)⚬ Hermandad de las Santas Alodía y Nunilón⚬ Iniciativa Omnia⚬ Iniciativa Social de Mujeres Rurales (ISMUR Segovia)⚬ Justicia y Paz Tenerife⚬ Juventudes de Unificación Comunista de España⚬ La Cantina de Ruzafa⚬ La Mar de Onuba⚬ La Publicación⚬ La Vía Andaluza⚬ Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar⚬ Las Kellys de Barcelona ⚬ Las Kellys de Catalunya ⚬ Las Kellys de Gran Canaria ⚬ Lector genial⚬ Líneas Rojas⚬ Lobby Europeu de Dones – Plataforma Catalana de Suport ⚬ Long Hope ⚬ Máis Porriño⚬ Movimiento Rural Cristiano de Aragón⚬ Mujeres La Encina⚬ Mundo de Culturas⚬ Nuevo Milenio⚬ Observatorio Jeanneth Beltrán – Derechos en Empleo de Hogar y Cuidados⚬ Ongi Etorri⚬ Partido Castellano (PCAS)⚬ Partido Socialista de los Trabajadores (PST)⚬ Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor (PUSA)⚬ Plataforma Afectados por la Crisis (PAC)⚬ Plataforma de Acción Badalona (PAB)⚬ Plataforma de Auxiliares a Domicilio de Asturias (SAD)⚬ Plataforma de Auxiliares a Domicilio de Barcelona (SAD)⚬ Plataforma La Maurina ⚬ Plataforma para la Defensa de la Sierra y la Salud (PDSS)⚬ Plataforma Unitaria de Auxiliares a Domicilio (SAD)⚬ Radio Faro⚬ Rebelión Extinción Canarias⚬ Rebelión Feminista ⚬ Recortes Cero ⚬ Revista Chispas⚬ Rock Animal⚬ Santa Nazaria⚬ Sección Sindical de CCOO de la Junta del Principado ⚬ Servicios Múltiples⚬ Siero Impulsa⚬ Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU) ⚬ Societat Justa Despí (SJD)⚬ Solidaridaridad Miribilla⚬ Som Amposta ⚬ Som Terres de l’Ebre⚬ SOS Racismo Álava⚬ Teatro Margen⚬ Teatro Recrea de Alhama⚬ Tejido Abierto Teatro⚬ Territorio Doméstico⚬ Transparencia Solidaria⚬ Unificación Comunista de España (UCE)⚬ Veïns per Vacarisses (VpV)⚬ VIVA!⚬ Xuntos Carballo⚬ FIRMANTES ÚNETE AL MANIFIESTO Adriana Torres, portavoz JUCE – Alexandra Alonso, Som Amposta – Amparo Moreno, secretaria SAD – Ana Arguedas, fisioterapeuta – Ana Burriel, veterinaria – Ana Jurado, cuidadora – Ana Mª Expósito, peluquera – Ana María Rodríguez, concelleira de Política Social e Igualdade del Concello de Maceda (Ourense) – Ana Múñoz, trabajadora social – Angus Rodríguez, activista y abogada – Antonina Rodrigo, escritora – Arelis Guaramato, presidenta AOMICAT – Ariana Alonso, presidenta de Rebelión Feminista – Aurora Saura, escritora y profesora jubilada – Bárbara Retana, médica de urgencias – Begoña D. 