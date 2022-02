Una propuesta para el Hospital Blanca Paloma, carta abierta a las delegadas del gobierno andaluz en Huelva

«Hoy queremos ser constructivos y vamos a aportar una idea que, seguro, nos agradecerán».

«Podrán dejar al margen la peregrina idea de montar allí el Materno-Infantil y continuar con el proyecto original que es, ni mas ni menos, lo que Huelva necesita , lo que Huelva merece y lo que disfrutan el resto de mujeres y niñas andaluzas».

Señoras Delegadas del Gobierno Andaluz y de la Consejería de Salud y Familias:

En ocasiones nos acusan a los que formamos la Asociación ONUSAP de ser excesivamente críticos. Pasa que la gestión que se está haciendo de la Sanidad Pública no es mas que para emitir la crítica mas feroz: se deteriora la Atención Primaria, no se soluciona la falta de plantilla en los Hospitales, no se frena la emigración de los sanitarios que tanta falta nos harían, no se invierte en la Pública lo que va a la Privada, etc, etc.

Pero hoy queremos ser constructivos y vamos a aportar una idea que, seguro, nos agradecerán.

Mire, Sra. Verano, su propuesta de hacer un sucedáneo de Materno-Infantil en la Clínica Blanca Paloma (imaginamos que una ocurrencia del Sr. Aguirre), es un sinsentido en pleno Siglo XXI, que, como ya hemos expuesto anteriormente, puede poner seriamente en peligro la vida de nuestras embarazadas y niños y supondría un retroceso sin precedentes en nuestra maltrecha Sanidad Pública. Solo se puede concebir un Maternal como un anexo al Juan Ramón (por desgracia el Infanta Elena no se ha recuperado de la Fusión y dista mucho de ser un Hospital completo). Así es como funcionan en el resto de Andalucía, salvo en Málaga donde el Materno-Infantil es un gran hospital completo.

Existe un problema del que se habla poco: los pacientes pluripatológicos, dependientes, sin el apoyo socio-familiar necesario para acompañar su proceso de enfermedad

Ud. nos contaba su experiencia de tener que ser trasladada a Sevilla, imagínese que, Dios no lo quiera, su hija o su nieta, sufre complicaciones graves en un Hospital a mas de un kilómetro de la UCI, del Banco de Sangre, etc…

Si de verdad quiere aprovechar el Hospital Blanca Paloma (y, de paso, quitarle a Pascual ese “activo tóxico”) le vamos a dar una idea que igual no le genera tantos votos como una falsa promesa de Materno, pero seguro que mejoraría mucho la Atención Sanitaria en esta provincia.

Mire, existe un problema del que se habla poco: los pacientes pluripatológicos, dependientes, sin el apoyo socio-familiar necesario para acompañar su proceso de enfermedad. Estos pacientes llenan nuestros Hospitales en espera de una solución para sus cuidados, ocupan camas en hospitales saturados que harían falta para enfermos agudos, y estos, a su vez, tienen que esperar horas y horas para su ingreso (hasta 28 pacientes el otro día sin cama, y eso que no ha empezado lo peor del frio) y sobrecargan a unas plantillas escuetas con una carga de trabajo que podrían dedicar a enfermos más agudos.

La única opción para ellos es esperar una de las escasas plazas en una Residencia (casi siempre concertadas), lo que prolonga innecesariamente su estancia y donde, además, se sabe que estos pacientes no tienen la mejor atención posible (escasez de personal, ausencia de enfermera por las noches, ausencia de médico…). Ello se traduce en complicaciones (infecciones, escaras, descompensaciones), que provocan reingresos frecuentes y…. vuelta a empezar.

Piénsenlo, hablen con la Dirección del Hospital y pídanle las cifras. Verán como salen las cuentas y comprobarán como, de verdad, este sí sería un pequeño gran avance en nuestra depauperada Sanidad Pública

Les proponemos RECONVERTIR LA BLANCA PALOMA EN EL PRIMER HOSPITAL DE CRONICOS DE ANDALUCIA.

Tal como se planteó con el antiguo Hospital de Ronda (proyecto paralizado después de iniciar las obras hace 3 años).

Las necesidades de personal no serían muy elevadas y a cambio, estamos convencidos, reconvertir la Blanca Paloma redundará sobre todo en una atención más digna a nuestros pacientes crónicos, dependientes y aquellos sin hogar o sin apoyo familiar efectivo. Sumémosle las ventajas que ya hemos mencionado:

– Mejor control de las patologías del paciente crónico o pluripatológico.

– Menor tasa de reingresos.

– Disminución de la estancia media en nuestros Hospitales.

– Mayor disponibilidad de camas para el enfermo agudo.

– Mayor disponibilidad del personal para el enfermo agudo y grave.

– Ahorro económico significativo a corto/medio plazo

– Descongestionar hospitales de la capital saturados por la falta de CHARES o Materno-infantil.

– Podrán utilizarlo en la próxima campaña electoral como la mejora que es.

Piénsenlo, hablen con la Dirección del Hospital y pídanle las cifras. Verán como salen las cuentas y comprobarán como, de verdad, este sí sería un pequeño gran avance en nuestra depauperada Sanidad Pública.

Podrán dejar al margen la peregrina idea de montar allí el Materno-Infantil y continuar con el proyecto original. Que es, ni mas ni menos, lo que Huelva necesita, lo que Huelva merece y lo que disfrutan el resto de mujeres y niñas andaluzas.

Huelva, 18 de febrero de 2022.

Diego Mora es médico intensivista en el Hospital Juan Ramón de Huelva y presidente de Onubenses por una Sanidad Pública de Calidad

Título de caja Conversamos con Diego Mora, presidente de la plataforma Onubenses por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap), sobre la situación que atraviesa la sanidad pública andaluza, la precariedad que sufre el personal sanitario o el deterioro de los servicios públicos, y cómo afecta a la provincia de Huelva.