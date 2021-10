Una investigación desvela que la hija de Franco era en realidad hija de su hermano y una prostituta

En las grabaciones se relata que la hija del dictador en realidad habría sido concebida por el hermano de éste y otra mujer, que habría fallecido cinco días después del parto

Jueves, 21 de octubre de 2021. En la tarde de este miércoles Mediaset anunciaba que en el programa Todo es verdad, que se emitía a las 22:50h en Cuatro) desvelaría LAS CINTAS DE FRANCO, 32 casetes grabados en 1977 que podrían provocar un giro de 180 grados, tal y como publicaba la Cuatro en un tuit.

En un primer adelanto, se escucha: «La hija de Francisco Franco era hija de Ramón y no de él. Esa hija era hija de Ramón y «La Gaviota». Esta chica, «La Gaviota», era una gallega sin padre conocido, pobre mujer. A los doce años se fue a La Coruña. Esta chica dormía en la calle, fue a una casa de … y como tenía las piernas largas la llamaban ‘La Gaviota’».

«La muchacha encontró un indiano viejo. Murió el indiano y se pensó si la chica la daría alguna pócima. Se marchó a Algeciras. Entró en una casa de fulanas llamada La inglesa. Como era alta la llamaron «La Garza» y Ramón la encontró. Se lió con ella, se la llevó a su casa. Como era muy celoso le pegaba. Ramón estaba liado con su cuñada. Entró en celos. Resultaba que su cuñada era estéril, entonces se quedó embarazada ‘La Gaviota’».

«A los cinco días del parto murió la madre. Entonces Carmen se hizo cargo de la niña. En realidad, Carmen no consta embarazada en ningún sitio. Ese registro se amañó muy posteriormente. Durante esas fechas se hace un cortometraje en el que se muestra que Doña Carmen non está embarazada. Carmen y él llegaron a la cama. Ramón se encontró que era virgen. Carmen entonces le contó que su hermano no funcionaba».

Los Franco intentan callar a Risto Mejide

Risto Mejide ha comenzado el programa anunciando que miembros de la familia Franco han querido paralizar la emisión de las cintas que dejan al descubierto el lado más íntimo del dictador.

“Acabo de recibir un comunicado de la familia Franco que intenta impedir que los testimonios ocultos durante 44 años sobre la vida más íntima del dictador puedan ver la luz esta noche. Nos dicen que, como miembros y sucesores, nos requieren para que nos abstengamos de llevar a cabo las publicaciones que hemos anunciado en el programa”, explicaba Risto Mejide. «Pues bien, ahí va un adelanto de lo que podréis ver a partir de las 22:50h aquí». «Yo conocía el tira y afloja que existía entre ellos por la hija que era hija de Ramón y no de él. Esa hija es de Ramón Franco y de la Gaviota. Esta chica era una gallega que se llamaba Carmen. Hija de una señora sin padre reconocido. Y cogió el tren y se fue a donde más lejos podía irse, ella pensaba ir a Málaga y resulta que cayó en Algeciras. Allí Ramón la encontró y tal se arregló con ella, estuvieron viviendo, estuvieron de novios un poco de tiempo y luego ya se la llevó él a su casa de esposa», se escucha decir a Ángel Álcazar de Velasco, amigo íntimo de Ramón Franco, en una de las cintas. «Pero él entonces ya estaba liado también con su cuñada (Carmen Polo). Entonces Franco mandó a un legionario italiano, que se llamaba Lucarini, mandó a que vigilara a ver quién es el que entraba en su casa mientras él se iba. Volvió y le dijo: ‘Ya sé quien entra en su casa, pero no sé, no me atrevo a decirle quién es’», continuaba relatando el amigo de Ramón Franco. «‘Dilo, dilo’, le dijo Franco. ‘Pues es su hermano’. ‘¡Ah!, la deja embarazada, tengo un hijo que no es mío, pero que es de un hermano, que es de la misma sangre, que es de la misma cosa y tal y tal’. Pero esta señora (Carmen Polo) era estéril, quién se quedó embarazada fue la otra. Total a los cinco días del parto murió», añadía Ángel. A las 22:58 minutos, Rito Mejide, lejos de dar marcha atrás y dejarse amedrentar, anunciaba que se encontraba en la sala de máquinas de Todo es verdad, desde donde sus compañeros iban a ir lanzando todos los audios que esconden las llamadas Cintas de Franco. «Son hasta un total de 32 cintas de cassette que guardan entrevistas escondidas durante 44 años sobre la vida más íntima de Francisco Franco y su familia. Unas entrevistas que la familia Franco han intentado evitar que se emitieran hace tan solo unas horas. Pero estamos hablando de unas entrevistas autorizadas por aquellos que han decidido hablar y, por lo tanto, vamos a emitirlas”, explicaba el presentador de ‘Todo es verdad’. “Todos los testimonios que vamos a descubrir hoy han sido recogidos por un psicoanalista cuyo propósito era entender el carácter del dictador. En mi mano tengo la cita número 25 cuyo contenido pertenece a un amigo íntimo, al mejor amigo de Ramón Franco, hermano pequeño del dictador y que responde clarísimamente a la siguiente pregunta: ¿Es Francisco Franco el padre de Carmencita? Agarraos porque la noche viene calentita. Le damos al play y vamos a ir escuchando una a una las cintas de Franco”, añadía el presentador.

