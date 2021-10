“UGT nos ha vendido”, la plantilla de Ferrovial Servicios rechaza mayoritariamente el nuevo convenio de la limpieza del Juan Ramón Jiménez

CGT denuncia que el acuerdo supondrá un pérdida de poder adquisitivo del 15 % para la plantilla.

La inhabilitación por tres del artículo 14 del Convenio impedirá que se cubran las vacantes actuales.

Lunes, 25 de octubre de 2021. El nuevo convenio colectivo del personal de la limpieza en el Hospital Juan Ramón Jiménez suscrito entre UGT Huelva y Ferrovial Servicios (empresa adjudicataria del servicio) “no garantiza la paz social” en el centro hospitalario, pues, lejos de lo anunciado por el sindicato ugetista, no recoge la reivindicaciones planteadas por la plantilla durante la negociación.

Así lo asegura David Artero, delegado sindical de CGT en Ferrovial Servicios Hospital Juan Ramón Jiménez, quien sostiene que “lo único que ha consolidado UGT es la traición hacia la plantilla con la firma en contra de la mayor parte de los trabajadores del nuevo convenio colectivo”.

En palabras de Artero, la firma de este convenio por parte de UGT, que ostenta la mayoría en el comité de empresa (5 delegados frente a tres del Sindicato Independiente de Trabajadores y uno de CGT), “traerá graves perjuicios a la plantilla”. Entre ellos, Artero asegura que el nuevo texto, que no ha sido sometido a votación por parte de la plantilla, supondrá una pérdida de poder adquisitivo de un 15% aproximadamente, al no resolver doce años de salarios congelados. A este respecto, el delegado de CGT se pregunta “cómo tendrán valor [los delegados de UGT] de mirar a la cara a las trabajadoras y trabajadores cuando no podamos afrontar la subidas del nivel de vida”. Las previsiones del IPC para 2021 son del 5,7% y para el 2022 son del 6,4%, según el fondo monetario Internacional. “Teniendo en cuenta que las previsiones tampoco son buenas para 2023 y 2024, calculamos que la perdida de poder adquisitivo será de un 15% aproximadamente ,y más si cabe cuando llevamos 12 años con los sueldos congelados, ya que el convenio lo han firmado por 5 años y con una subida del 5,8% en total, calculen ustedes”, añade Artero.

“Por otro lado”, continúa el delegado de CGT, “van a dejar en la precariedad de los contratos de solo 4 horas, a compañeras y compañeros, que habrían podido acceder a la jornada completa de haber mantenido lo estipulado en el convenio anterior. Artero explica que UGT ha cedido ante Ferrovial al pactar la inhabilitación durante 3 años del artículo 14, consiguiendo que no se cubran las vacantes reales, que, destaca Artero, “serían suficientes para ampliar y contratar el doble de trabajadores que los acordados por UGT y la empresa, mermando la plantilla, y forzando a la actual a asumir la misma carga de trabajo.

Asimismo, CGT destaca que el acuerdo entre UGT y Ferrovial supondrá “mantener la precariedad laboral de los compañeros que trabajaban a 4 horas, a los que con la firma del nuevo convenio se les impide acceder a la jornada completa”.

Negociación en un hotel y a “espaldas de la plantilla”

Tanto CGT como el Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT) se han mostrado desde el primer momento claramente en contra de la que definen sin ambages como “traición de UGT» a la plantilla de Ferrovial Servicios en el Juan Ramón Jiménez. Ambos sindicatos, que suman cuatro delgados en el Comité de Empresa frente a los 5 de UGT, denuncian que la negociación del nuevo convenio se ha llevado a ”espaldas de los trabajadores”, a los que no se ha informado ni se les ha permitido votar en asamblea. A este respecto, CGT asegura que UGT limitó la información sobre lo que iba a firmar “solo a sus afiliados”, y que tampoco estos votaron.

De hecho, destaca el sindicato anarcosindicalista, “la gran mayoría del personal ha secundado diversas movilizaciones en contra de la firma de este lesivo convenio”. También se produjo una concentración de protesta en la puerta del Hotel Senator de Huelva, el lugar elegido por Ferrovial y UGT para la firma del nuevo convenio. “El objetivo era tratar de evitar las movilizaciones y protestas de la plantilla, hecho que no han podido evitar, ya que numerosas trabajadoras se movilizaron a las puertas del hotel profiriendo gritos de traidores y vendidos a los representantes del sindicato UGT (VER VÍDEO).

“Desde CGT seguiremos trabajando con el único objetivo de que la plantilla tenga unas condiciones laborales dignas, y seguiremos denunciando todos aquellos hechos que se incumplan por parte de la empresa”, añaden desde el sindicato. “Cómo le hemos dicho a la empresa tanto CGT y SIT, firmareis un mal convenio con el visto bueno de UGT, pero eso no significa que van a conseguir la paz social”.