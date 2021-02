Twitter anuncia que Trump no volverá nunca más a la plataforma

Sin duda, una de las grandes noticias de este año ha sido la expulsión de Twitter del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump.

«The way our policies work, when you’re removed from the platform, you’re removed from the platform whether you’re a commentator, you’re a CFO or you are a former or current public official,» says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump’s account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz — Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021

Ahora, mientras el ex presidente se enfrenta a un segundo juicio político, el director financiero de Twitter dijo: “Cuando lo eliminen de la plataforma, ya sea que sea comentarista, director financiero o un ex funcionario público o actual, será destituido de su cargo”. Por lo tanto, los ejecutivos de Twitter resolvieron el problema de lo que sucedería si Trump se presenta nuevamente a las elecciones presidenciales de 2024.

Ya en noviembre de 2020, cuando se conoció que Trump dejaba la presidencia, Jack Dorsey, CEO de Twitter, afirmó que Trump perdería su “estatus oficial” a partir del mes de enero.

Eso quería decir que sería tratado como el resto de usuarios de Twitter, es decir, que sus tuits pasarían a ser directamente eliminados por la plataforma en lugar de ocultados en el timeline. Más allá de eso, podría ocurrir lo que finalmente ha ocurrido, que su cuenta se bloqueara para siempre.

Estas son las prácticas que Twitter mencionaba para llegar a eliminar tuits:

Promover el terrorismo Amenazas claras y directas de violencia contra un individuo. Publicación de información privada, como la dirección de una casa o un número de teléfono personal no público. Publicar o compartir fotos o vídeos íntimos de alguien que hayan sido producidos o distribuidos sin su consentimiento. Participar en conductas relacionadas con la explotación sexual infantil. Alentar o promover el daño auto infligido.



Después de haberle expulsado de la plataforma, Jack Dorsey afirmó que hacerlo “fue la decisión correcta, pero sienta un precedente peligroso”, considerándolo “un fallo a la hora de promover una conversación sana”. Además, reconocía que sentaba un “precedente peligroso”: “el poder que tiene un individuo o una corporación sobre una parte de la conversación pública global”.