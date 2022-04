‘Tu Twitter-Tesis en 3 minutos’, la Onubense premiará la mejor divulgación sobre una tesis doctoral resumida en vídeo para la red social

Bases del concurso

OBJETIVO

La UCC+i presenta mediante el formato concurso, una actividad que tiene por objeto estimular la divulgación científica entre la nueva generación de investigadores e investigadoras (doctorandos y post-docs), para dar visibilidad a las investigaciones desarrolladas en el marco de sus Tesis Doctorales.

Asimismo, se pretende fomentar las vocaciones científicas y la carrera investigadora en recién titulados de Grado o Máster, así como acercar las investigaciones desarrolladas por doctorandos y doctorandas a la ciudadanía, en especial a los jóvenes.

PARTICIPANTES

Esta actividad está dirigida a doctores/as de la Universidad de Huelva, que hayan defendido su tesis doctoral en los últimos 5 años en cualquier área de conocimiento. También podrán participar aquellos doctores/as por otras universidades, cuya institución forme parte de la Red de UCC+i de la FECYT (consultar el listado en https://www.fecyt.es/es/info/que-son), y que hayan obtenido el título de doctor en el periodo 2015-2021.

Podrán participar de manera excepcional, aquellos estudiantes que se encuentren pendientes de presentar la tesis, y que cuenten con la autorización de su director para presentarse a este concurso. Dicho documento deberá ser enviado a la organización junto con la información requerida en el siguiente apartado.

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

En formato concurso se convoca al personal investigador más joven a través de la realización de un vídeo de corta duración en el que explicarán de una forma amena, a la vez que rigurosa, en qué consiste (o ha consistido) el trabajo de investigación desarrollado de su tesis doctoral.

Los interesados en participar deberán publicar en Twitter un vídeo de un máximo de 3 minutos de duración (se admitirá una desviación de hasta 30 segundos), en el que presentarán en líneas generales su tesis doctoral de forma clara y concisa, y haciendo uso de un lenguaje que permita la correcta comprensión por parte de una audiencia no especializada.

El vídeo podrá ser editado de manera que contenga imágenes de apoyo al discurso del investigador y deberá contener el título de la tesis doctoral (tanto en español como en inglés), universidad y nombre del autor.

En el texto de la publicación de twitter deberá hacerse mención al usuario @UCC_UHU, de quien deberán ser seguidores, e incluir el hashtag #TTT3M_UHU.

Además, el participante deberá enviar un correo a divulgacioncientifica@uhu.es indicando en el asunto TTT3M y enviando el nombre de usuario de twitter con el que participa a este concurso y los datos de contacto.

Nombre y apellidos del autor

Año de defensa de la tesis.

Nº DNI

Teléfono de contacto

E-mail

Aquellos participantes que aún no hayan defendido su tesis doctoral, deberán aportar el visto bueno del director/a de tesis a la participación en este concurso.

La organización dará respuesta a los correos, confirmando la recepción de los archivos dentro del plazo. En caso de no haber recibido correo confirmatorio, se ruega contacten con la organización.

La participación en este Concurso implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según criterios del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva.

PLAZOS

El plazo para la publicación de los tweets será desde la apertura de esta convocatoria hasta el 14/05/2021.

Las publicaciones presentadas más allá de las 23.59 del 14/05/2021 no serán tenidas en cuenta para la valoración del concurso.

VALORACIÓN Y FALLO DEL JURADO. NUEVO!! PINCHA AQUÍ PARA VER EL FALLO DEL JURADO

Las publicaciones realizadas dentro de plazo y que cumplan con los requisitos entrarán a formar parte del concurso y serán valorados de la siguiente forma:

Un jurado formado por un miembro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, otro miembro de la Escuela de Doctorado y un experto en comunicación que valorarán los tweets que hayan recibido más interacciones (retwittear / me gusta) y tendrán en cuenta la capacidad de síntesis, contenido, lenguaje divulgativo y creatividad.

El jurado fallará en un plazo máximo de un mes desde el cierre del plazo de presentación de las propuestas.

La resolución del jurado será comunicada a los ganadores, así como al resto de participantes y será publicado en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (www.uhu.es/vic.investigacion), en la web de UCC+i (www.uhu.es/vic.investigacion/ucc) y en sus correspondientes redes sociales.

El jurado podrá excluir del concurso cualquier propuesta que no alcance los mínimos de calidad establecidos o considere inadecuada por cualquier motivo justificable. Asimismo, el concurso podrá ser declarado desierto si, a juicio del jurado, no existen propuestas con el mínimo de calidad o que no cumplan con los requisitos exigidos.

PREMIO

Se otorgarán dos premios consistentes en:

Primer premio: 600 €

Accésit: 400 €

Los premios podrán sufrir las aminoraciones que correspondan por Ley.

EXCLUSIÓN

El incumplimiento de alguna de las cuestiones planteadas en las presentes bases podrá dar lugar a la exclusión de los participantes y será requisito imprescindible hacerse seguidor de la cuenta @UCC_UHU.

No sé aceptarán propuestas con contenidos violentos, xenófobos o cualquier otro contenido que pueda atentar contra la moral, el derecho al honor y a la propia imagen o atente contra el orden público. Asimismo, quedarán excluidos aquellas propuestas que inviten o publiciten la realización de actividades o servicios ilícitos o lesionen derechos de terceros.

COMPROMISO DE LOS GANADORES

Los y las participantes se comprometen a ceder a la organización el derecho a difundir y dar publicidad de los vídeos, que estarán siempre acompañados del nombre del autor, y cuyo fin será divulgar el conocimiento generado en el seno de la Universidad.

Con la difusión que se les dé a los vídeos presentados por los y las concursantes, se espera promover la cultura científica de la población, en especial entre jóvenes y adolescentes por su cercanía a los medios digitales.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los vídeos presentados a este concurso deberán ser de autoría propia y el/la autor/a de la propuesta garantiza que la tesis con la que participa en este concurso no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, ni de otro tipo, y se hace responsable en caso de infringir los derechos de terceros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que sus datos personales serán incluidos en la base de datos de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva, con el objeto de informarle del concurso referido, la remisión de información de nuevos concursos, cursos, seminarios o talleres impartidos por esta unidad, así como la utilización de los datos a efectos meramente estadísticos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, para ello deberá remitir su escrito a esta oficina, a la siguiente dirección: Edificio Marie Curie, 1ª planta, Campus de El Carmen. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. CP.:21071. Huelva

CONTACTO:

Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Plan de Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Huelva, proyecto aprobado en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación

Así mismo, la Universidad de Huelva ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo de esta actividad