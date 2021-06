The Conversation, tres años diseminando conocimiento en español

Viernes, 25 de junio de 2021. Hace unos días una investigadora nos confesaba que cada mañana, de lunes a viernes después de las 08:05, borra de la bandeja de entrada el boletín diario de The Conversation. Sin haberlo abierto ni leído.

Lejos de ser un revés para el trabajo de tantos y tantos de sus colegas, que ofrecen a la sociedad su mirada experta sobre la realidad, resulta que ese acto rutinario de borrado tiene su explicación. Nos decía la investigadora que si abriera el boletín no podría resistir la tentación de leer todos y cada uno de los artículos “muchos sorprendentes, todos interesantes”, con lo que su productividad bajaría varios puntos. Y no se lo puede permitir.

Pero desconocía que también enviamos un boletín semanal, La conversación del domingo, que agrupa algunos de los artículos destacados de los siete días anteriores. Una manera de echar la tarde del domingo saciando la curiosidad de aquellos que no podemos resistirnos a intentar entender el mundo, sus avances y sus problemas. Ahora nos lee sin afectar a la productividad.

Esta investigadora es una de los más de 22.000 suscriptores de los boletines de The Conversation. Son quizá los más fieles, pero los lectores de The Conversation son muchos más. Actualmente, cada día, más de 200.000 personas leen algún artículo de The Conversation, ya sea directamente, ya sea a través de alguno de los más de 400 medios republicadores. El 65% de los lectores llega desde fuera de España. Principalmente de los países hermanos de la América hispanohablante.

Los tres años que ahora cumplimos han servido, sobre todo, para forjar los cimientos de esta publicación que trata de aunar conocimiento experto y lenguaje asequible, ciencia y sociedad, problemas y soluciones, interrogantes y respuestas. Sobre ciencia, salud y medicina, pero también sobre medio ambiente, educación, economía, política, tecnología y cultura.

En España contamos hasta el momento con el apoyo de CRUE Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades de Salamanca, León, Barcelona, País Vasco, Alcalá, Valencia, Castilla-La Mancha, Politécnica de Madrid, Politécnica de Catalunya-Barcelona Tech, UNIR, Internacional de Catalunya, Oberta de Catalunya, Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos, CEU San Pablo, Oviedo, Valladolid, Comillas, Deusto, Complutense, Nebrija, IE University, Vic, Carlos III, Camilo José Cela, Miguel Hernández, Internacional de Valencia, Lleida, Pública de Navarra, Navarra, Las Palmas de Gran Canaria, Illes Balears, Murcia, León, Santiago de Compostela, Vigo, Almería, Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, Pablo de Olavide, Loyola Andalucía y Granada, además de FISABIO, Fundación Madri+d, Casa África, Fundación Lilly, la Asociación Española de Comunicación Científica y la Fundación Telefónica.

Concentrando esfuerzos en la pandemia

El último año y medio nos ha obligado, como a todos, a concentrar esfuerzos en la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Hemos procurado encontrar respuestas a las dudas e incertidumbres que se percibían en las casas y en las calles. Y hemos intentado combatir con certezas y reflexiones constructivas el dolor y el pesimismo que atravesaron pueblos y ciudades, primero desiertos y después ávidos de esperanza y vida.

Pero en todo momento hemos tratado de no olvidar otros grandes asuntos, algunos tan relevantes o más que la covid. El cambio climático y todos los ángulos derivados, la desigualdad, la pobreza, los derechos humanos, el perfeccionamiento de las democracias, las enseñanzas de la historia, el sistema educativo, los avances científicos y tecnológicos, etc.

En definitiva, haciendo análisis de la actualidad, divulgación del conocimiento y difusión de las novedades científicas a través de esta plataforma digital independiente, de acceso libre, gratuito y sin publicidad, aunando rigor académico con oficio periodístico.

Luis Felipe Torrente, Director, The Conversation y Rafael Sarralde, Director general, The Conversation

Contenido bajo Licencia Creative Commons