Suspenden la condena a uno de los raperos de La Insurgencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a justificar en 2017 una petición de dos años y un día por un delito de enaltecimiento del terrorismo para doce raperos del colectivo La Insurgencia con un escrito de 35 páginas. Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajaba la condena de seis meses de cárcel al colectivo de raperos cuyas letras, según el tribunal, ensalzan “de manera casi sistemática” a la organización terrorista Grapo y a sus miembros.

El Supremo rechazaba que sus letras estuviesen amparadas por la libertad de expresión, como alegaron los acusados. “Una cosa es la provocación y lo subversivo, y otra bien distinta el mensaje netamente de loa y justificación a la lucha armada de la organización terrorista Grapo, que en grandes dosis y palmariamente, impregna la producción”, llegaba a señalar el tribunal.

La Insurgencia alegó en su recurso que el rap se caracteriza por un “lenguaje extremo y esencialmente provocador” en el que se permiten licencias que no existen en otros lenguajes artísticos y que no se deben “interpretar literalmente”.

La libertad de expresión que rodea a este caso, al igual que el del rapero Pablo Hasél, genera aún debate, incluso dentro del propio tribunal. Prueba de ello es el voto particular presentado por Andrés Palomo, uno de los cinco magistrados que revisaron el recurso de La Insurgencia, que se aparta de la decisión mayoritaria al entender que no ha quedado probado que en este caso exista una incitación real a la comisión de actos terroristas aunque fuera de manera indirecta. Según este magistrado las canciones de los insurgentes no implican un “riesgo” efectivo para terceros, por lo que no se les debería atribuir el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Las letras de La Insurgencia

Según el Fiscal José Perals Calleja el contenido de las canciones del colectivo «ensalza de una manera casi sistemática a la organización terrorista PCE (r)-G.R.A.P.O., así a sus integrantes. Asimismo, el Fiscal Perals Calleja defiende en su escrito de acusación que el mensaje de las canciones del grupo «mantiene una tónica subversiva frente al orden al orden constitucional democrático».

Entre las frases citadas por el fiscal por las cuales se imputa a los doce raperos se pueden encontrar un confuso cóctel que mezcla reivindicaciones de miembros del GRAPO encarcelados, llamadas a la lucha contra el sistema y críticas a Pablo Iglesias o a IU por reformistas.