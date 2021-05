Susana Díaz: “Vuelvo a ver en estas primarias el rostro de la ilusión de los compañeros y las ganas de ganar de 2015 para hacer un PSOE de Andalucía fuerte”

Jueves, 20 de mayo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a Primarias, Susana Díaz, ha subrayado que “vuelvo a ver en estas primarias el rostro de la ilusión de los compañeros y las ganas de ganar de 2015 para hacer un PSOE de Andalucía fuerte”. “Llegué a estas primarias convencida de que es una oportunidad y ahora sumo más rostros de compañeros y compañeras y veo más fuerte y con más ilusión al PSOE de Andalucía”. . La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a Primarias, Susana Díaz, ha subrayado que “vuelvo a ver en estas primarias el rostro de la ilusión de los compañeros y las ganas de ganar de 2015 para hacer un PSOE de Andalucía fuerte”. “Llegué a estas primarias convencida de que es una oportunidad y ahora sumo más rostros de compañeros y compañeras y veo más fuerte y con más ilusión al PSOE de Andalucía”. Así se ha pronunciado Díaz en la provincia de Sevilla, donde ha mantenido asambleas abiertas con militantes en las Casas del Pueblo de El Viso del Alcor y Mairena del Alcor, acompañada por la secretaria general provincial, Verónica Pérez, y por Francisco Ruiz, miembro de la ejecutiva local del Viso, así como por la secretaria general de Mairena, Rocío Sutil. Además, ha cerrado la jornada con un encuentro con socialistas en Carmona junto al portavoz municipal, Agustín Guisado. “No soy fácil de dirigir con un mando a distancia, porque Andalucía no es una sucursal ni una franquicia; somos el tronco del PSOE, pero sin olvidar la lucha por la autonomía que supuso nuestro 28F”, ha relatado.

Susana Díaz ha apelado a “la grandeza del PSOE”; “nadie le debe temer a las urnas ni a la militancia del PSOE de Andalucía, porque el día 13 lo haremos más grande”. En este sentido ha reiterado que “me da libertad y fortaleza ser la candidata de los compañeros y compañeras”. “Estamos preparados para desalojar a las derechas del Gobierno de la Junta -ha proseguido-. Sé que no le gusto a Moreno Bonilla, y estoy convencida de que no volverá a hablar de adelanto electoral a partir del 13 de junio”. Díaz ha reprochado al presidente de la Junta que ceda al chantaje permanente de Vox, como ha vuelto a pasar con la situación de Ceuta. “La ultraderecha dice que acoger 13 menores de Ceuta es un problema, lo que es un problema para la convivencia son los 12 diputados de Vox en el Parlamento. Eso sí que es un problema”, aseveró, al tiempo que apuntó que “son ellos los que están enfermos, los que ven con pensamientos impuros a una voluntaria De la Cruz Roja ayudando a un joven rescatado de las aguas”. La precandidata ha destacado que “para ser socialista no basta con tener el carnet, hay que ser socialista con el comportamiento. Por eso este proceso debe ser limpio, con respeto y fraternidad, sin señalar a nadie. Esto es un proceso para hacer más y mejor PSOE, buscando gente válida, porque los cuadros del PSOE no son los nombres ilustres, son el talento y la entrega de sus militantes”. Durante un encuentro con militantes en la provincia de Sevilla, Susana Díaz ha manifestado que “hacía años que no veía en el partido tanta ilusión y ganas. No es mi candidatura, es nuestra candidatura, un proyecto colectivo para hacer las cosas mucho mejor cuando volvamos a la Junta”. “Cada día que pase y más nerviosa se ponga la derecha, mayor foco tendremos nosotros. Vivo esta campaña con un doble objetivo: hacia dentro para reforzar la democracia interna y hacia fuera para recuperar la confianza de la gente”, ha detallado. Susana Díaz ha incidido en que “estamos en un momento clave para volver a ganar. Las elecciones no se ganan en 15 días, sino trabajando todos los días los cuatro años. Por eso este ritmo lo debemos mantener tras el 13 de junio, porque así somos imparables”.