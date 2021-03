Susana Díaz: “Moreno Bonilla tiene a Andalucía en ‘stand by’ en plena pandemia porque no le salen las cuentas electorales”

La secretaria general del PSOE-A destaca que “Ciudadanos se ha dado cuenta en Murcia que el PP les lleva a la ruina”.

Reclama a Moreno Bonilla que “pida el acta a Javier Arenas y acabe con sus crisis internas para dedicarse a la pandemia, que es en lo que tiene que estar”.

Miércoles 10 de marzo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido a Moreno Bonilla “que acabe con sus crisis internas en las que está inmerso y se dedique a los problemas de los andaluces. Con un millón de parados, Andalucía no puede estar en stand by, sin saber qué piensa hacer su gobierno para salvar los negocios, con una gran incertidumbre en el empleo, sin darle un horizonte al más de un millón de parados, con industrias que se están dejando caer. Y Moreno Bonilla dedicado a cuestiones internas, en vez de estar en lo que tiene que estar”.

En este sentido, la líder socialista ha apremiado a Moreno Bonilla a “que tome cartas en el asunto y le pida el acta al senador Javier Arenas, teniendo en cuenta que se trata de un representante andaluz elegido por el Parlamento que no puede seguir con su acta con las noticias que vamos conociendo. Si no lo ha hecho ya, es porque algo teme”. “Sorprende además el silencio de Ciudadanos y el entreguismo excesivo con su socio de gobierno”, añadió.

La dirigente socialista, que ha respondido a la pregunta sobre la moción de censura en Murcia, ha subrayado igualmente que “es evidente que Ciudadanos se ha dado cuenta en Murcia que el PP los está llevando a la ruina, así como el trágala a que los está sometiendo permanentemente la ultraderecha”, por lo que ha señalado que “se están dando cuenta de que no es lo que quiere la gente en estos momentos”.

“El entreguismo de Ciudadanos con el PP es lo contrario a lo que haría un gobierno progresista en la pandemia, -prosiguió Díaz, que estaría dedicado a proteger a las personas, a las empresas y a los negocios, a blindar los servicios públicos y a gobernar con transparencia. No se estarían planteando recortes en derechos y libertades, como blanquear la violencia machista y el veto parental”.

En el PSOE de Andalucía, resaltó Díaz, “estamos en la pandemia, dedicados a la situación que están atravesando los andaluces y andaluzas”, si bien incidió en que “somos un partido de diálogo y de gobierno”. “Al que no le salen las cuentas es a Moreno Bonilla”, apostilló, “y hoy se lo ha recordado la ultraderecha. Nosotros no estamos en cábalas electorales, porque con un millón de parados, miles de negocios sufriendo, nos parece que eso no es lo que deben hacer los servidores públicos”.