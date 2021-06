Susana Díaz llama a “recuperar la fraternidad, el compañerismo y el respeto en el PSOE” porque “ser socialista es una forma de ser y sentir en el mundo”

“Votemos el 13J un PSOE de Andalucía que decida en blanco y verde, libre, autónomo, con la bandera del 28-F y con lealtad al Gobierno de España”.

Lunes, 78 de junio de 2021. a candidata a Primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado en los actos con militantes celebrados esta tarde en Atarfe y Otura su iniciativa para crear bolsas públicas de energía para bajarle la tarifa de la luz a las familias, empresas y trabajadores y ha lamentado que se haya “intentado manipular mis palabras, cuando llevo meses diciendo que en Andalucía podemos y debemos almacenar energía y crear bolsas públicas de energía para ayudar a la gente”.

Díaz, que consideró injustas las tarifas que están cobrando actualmente las compañías eléctricas, ha recordado que “la herencia de Mariano Rajoy fue que las eléctricas hicieran subastas para que se pusieran las botas con ingresos multimillonarios a costa de empobrecer más a los trabajadores”, al tiempo que ha afirmado que este gobierno socialista “ha hecho un esfuerzo enorme” para combatirlo, recordando que ha puesto en marcha bonos sociales para los que menos recursos tienen”.

“Vamos a hacer bolsas públicas para transformar las horas de sol en comunidades energéticas y bajarle la factura de la luz a la gente, a las familias, a los trabajadores, a los empresarios, autónomos…”, prosiguió Díaz, quien afeó a las compañías eléctricas “que se les acaba el chollo”porque “no es justo lo que tuvimos que pagar en Navidad y lo que tendemos que pagar por el consumo eléctrico este verano”.

Desde la provincia de Granada, la candidata ha declarado que “el próximo 13 de junio es un paso por la dignidad, el respeto a Andalucía y nuestra autonomía, pero hay que seguir trabajando para transformar esta tierra”. Ha animado a celebrar unas primarias “en libertad y sin miedos, ya que el próximo domingo decidimos la candidatura a la presidencia, pero también el modelo de PSOE de Andalucía que queremos. Vamos a utilizar este proceso para hablar de qué vamos a hacer y con quién lo queremos hacer. Gane Juan, Luis Ángel o ganemos nosotros gana el PSOE, porque el rival está fuera y es la derecha”.

En este orden de cosas, animó a “debatir en profundidad para que este partido sea mejor” y anunció que “rendiré cuentas y cumpliré con mi palabra regresando a las agrupaciones”. Díaz ha reclamado además que “somos el partido de la libertad de Fernando de los Ríos, y desde la libertad defendemos los valores en los que creemos”.

Susana Díaz se ha mostrado convencida de que “estamos en condiciones de ganar y volver a la Junta porque la gente ha comparado y sabe ya perfectamente cuándo gobierna la derecha y cuándo gobernamos nosotros”. En este sentido, ha relatado que, con el gobierno de derechas, “tras el estado de alarma se puede ir a una casa de apuestas, pero no al médico, porque se han disparado los seguros privados en Andalucía y se están poniendo las botas”. “Las ayudas prometidas no están llegando a comerciantes, agencias de viajes, ni guías turísticos. Por eso no voy con esta derecha ni a la esquina, con esta derecha, la primera que abrazó a la ultraderecha, ni agua”.

La líder socialista ha subrayado que “estos dos años y medio de oposición es una oportunidad para volver mejores y con ideas renovadas, porque los jóvenes son el presente, no el futuro”.

Sobre las nuevas iniciativas que implementará cuando regrese al Gobierno de la Junta, afirmó que “aunque grite y clame la derecha, nuestros niños y niñas van a estudiar en los colegios la memoria histórica y democrática, al igual que en Portugal se estudia la Revolución de los Claveles o en Alemania el holocausto nazi o en Francia siempre se frena a Le Pen para que no llegue al gobierno”, indicó.

También ha anunciado que se pagarán “las plazas que se conciertan sin esperar a que estén ocupadas, un incremento del 25% a las pensiones no contributivas, que son 100 euros que le da la dignidad y la vida a nuestros abuelos y abuelas; un Plan de Choque para ir al médico presencial en 48 horas; psicólogos en los centros de atención primaria; bajar la ratio escolar a 20 niños y blindar la dignidad salarial con 40 horas en ayuda a domicilio”. Estas son algunas de las propuestas planteadas en las Casas del Pueblo durante las asambleas abiertas mantenidas con compañeros y compañeras.

La candidata ha abundado en que “cada día que pasa somos más fuertes, porque llego ahora con una libertad que no tuve ni como presidenta. No tengo ni mochila ni equipaje porque nadie me ha llamado ni elegido para presentarme, todo lo contrario. Vengo con la rebeldía y la fuerza de mis 46 años de levantarme ante lo que me parezca injusto, porque éste es el partido de la equidad, de la igualdad y de las oportunidades”.

Asimismo ha destacado que “mi equipo es un equipazo de 46.000 hombres y mujeres, el equipo de la esperanza y la libertad, un equipo que no me pide cargos ni reparto, y eso no tiene precio. Valoro ahora lo que los compañeros aportan desde la generosidad, sin pedir nada a cambio y eso tiene un valor y una fuerza incalculable. Gente que viene a servir al PSOE, no a servirse del PSOE”, reiteró.

Susana Díaz termina su octava jornada de campaña con tres reuniones con militantes en la provincia de Granada. La candidata ha comenzado su periplo con una asamblea abierta en Santa Fe, donde ha estado acompañada por el alcalde, Manuel Gil y el secretario local, Juan Aponte. Posteriormente, Díaz se ha trasladado a Atarfe para reunirse ante un centenar de compañeros junto al alcalde, Pedro Martínez, y la secretaria general, Yolanda Fernández. Finalmente, ha terminado la jornada en Otura con una reunión con afiliados socialistas, acompañada por el alcalde y secretario general, Nazario Montes.