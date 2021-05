Susana Díaz exige a Moreno Bonilla que deje de confrontar con el gobierno central, adopte medidas y “no se esconda detrás de los tribunales”

La secretaria general del PSOE de Andalucía advierte de que han pasado más de dos meses desde que Moreno Bonilla prometió abrir los centros de salud y “las puertas siguen cerradas”

Miércoles, 12 de mayo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que Moreno Bonilla tiene que “dejar de confrontar” con el gobierno central, “ponerse a trabajar, tomar medidas y no esconderse detrás de los tribunales”. Así, ha lamentado que todo este ruido generado por sus idas y venidas respecto al estado de alarma sólo genera “incertidumbre”, cuando la gente lo que “necesita es todo lo contrario”. Moreno Bonilla tiene que “dar seguridad y confianza” a los ciudadanos y ponerse a trabajar para que la gente encuentre trabajo y se pueda vacunar.

Díaz, que ha visitado el municipio Domingo Pérez acompañada por su alcalde, Eloy Vera, ha manifestado “sentirse muy vinculada” a esta localidad y ha recordado que cuando echó andar como municipio los socialistas “fuimos los que rubricamos su segregación en el Consejo de Gobierno”. Así, ha anunciado que en el encuentro que mantendrá con alcaldes de la comarca va a plantear la necesidad de que el gobierno andaluz “cuide a los municipios pequeños y que las empresas se comprometan”. “Hay que exigir a las empresas que inviertan en estos pequeños municipios y empresas como Endesa tienen que invertir en esta zona, porque no es de recibo que a día de hoy haya municipios con problemas de abastecimiento” ha destacado. Además, ha solicitado que se acelere la depuración de aguas, ya que el vertido de las aguas “debe hacerse con todas las garantías y no sufrir sanciones porque otros gobiernos no hagan su tarea”.

Además, Susana Díaz ha lamentado que han pasado más de dos meses desde que Moreno Bonilla prometió abrir los centros de salud y “las puertas siguen cerradas”. Por eso ha lamentado que no tiene ninguna explicación que en Andalucía se pueda ir a las discotecas y no a los ambulatorios.

Díaz, que ha asistido previamente al Congreso de la UGT, ha destacado que en este año de pandemia “es fundamental defender los derechos de los trabajadores” y “tener conciencia de que lo prioritario para los ciudadanos es tener un empleo de calidad”.