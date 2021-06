Susana Díaz: “Estoy aquí para derrotar a la derecha en las urnas, no para apuntalarla” en el gobierno de Andalucía

Martes, 1 de junio de 2021. La candidata a las Primarias del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha afirmado hoy en Campotéjar (Granada), que “está aquí para derrotar a la derecha en las urnas, no para apuntalarla” en el gobierno de la Junta. “Nosotros no vamos a pactar con la derecha porque a lo que aspiramos es a derrotar a las derechas en las urnas, que están haciendo mucho daño a mucha gente”, ha apostillado. . La candidata a las Primarias del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha afirmado hoy en Campotéjar (Granada), que “está aquí para derrotar a la derecha en las urnas, no para apuntalarla” en el gobierno de la Junta. “Nosotros no vamos a pactar con la derecha porque a lo que aspiramos es a derrotar a las derechas en las urnas, que están haciendo mucho daño a mucha gente”, ha apostillado. A preguntas de los medios de comunicación, Díaz ha lamentado que en Andalucía “los sanitarios se manifiestan para que le paguen lo que les deben, las mujeres que prestan ayuda a domicilio están abandonadas, los docentes se les ha dejado toda la responsabilidad en la pandemia, los comercios y autónomos no están encontrando apoyo y el calor de un gobierno que tiene muchos recursos y prefiere tenerlos en los bancos antes que ayudar a los negocios de nuestra tierra”. Por todo ello, Díaz reiteró que “nosotros no vamos a pactar con la derecha en Andalucía, vamos a derrotar a las derechas a las urnas, para volver a tener un gobierno sensible y humano con la gente”. En este sentido, Susana Díaz ha anunciado que, ya que “la derecha ha optado por ir de la mano de la ultraderecha”, “ofrecemos un gran pacto a todos lo progresistas de Andalucía, para que el PSOE sea la gran casa de todos aquellos que quieren desalojar a las derechas y proteger a las personas, cuidar el medio ambiente, garantizar la igualdad de oportunidades y frenar a la derecha”. En relación al avance de la cuarta ola de la pandemia en Andalucía, la candidata socialista ha lamentado que “cuando en toda España la pandemia empieza a remitir, en Andalucía sigue disparada y, entre otras cosas, es por la indolencia de Moreno Bonilla”, que sigue impidiendo las citas presenciales en los centros de salud y tiene cerrados los consultorios. “Si Andalucía dobla la media nacional de contagios es porque el gobierno andaluz no está haciendo su trabajo”, ha manifestado Díaz, quien también ha recordado que “otras comunidades sólo han tenido dos olas y nosotros no salimos de la cuarta”. Por ello, la candidata ha exigido a Moreno Bonilla “que la gente pueda ir al médico y que se controlen las cadenas de contagio”. Por último, los medios informativos le han preguntado a Susana Díaz por la foto de Colón, que ha calificado como “foto de la vergüenza de los mismos que la foto de San Telmo”. “A Casado le parecerá irrelevante ir de la mano de un partido xenófobo, machista y fascista. En cualquier otro país europeo no pasaría esto. Todo empezó en San Telmo, cuando el PP se abrazó a Vox para impedir que los socialistas, que ganamos las elecciones, gobernáramos”.