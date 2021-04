Susana Díaz critica la “ocurrencia” de Moreno Bonilla de permitir movilidad a los vacunados en contra de los criterios de la OMS

La secretaria general del PSOE de Andalucía lamenta que Moreno Bonilla “se haga el experto” en este asunto mientras tiene que “consultar con expertos para cerrar los bares a las ocho de la tarde” y destaca que “si no se es técnico para una cosa tampoco lo es para otra”

Martes, 20 de abril de 2021, La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado que Moreno Bonilla “pase de ocurrencia en ocurrencia cada día” en relación a sus afirmaciones en el día de ayer respecto a quién podría viajar o no al estar vacunado y ha criticado que él no puede decirle a la OMS “quién puede viajar no”. Así, Díaz ha lamentado que Moreno Bonilla se haga el experto en este asunto “pero tiene que consultar con expertos para cerrar los bares a las ocho de la tarde” porque “si no se es técnico para una cosa tampoco lo es para otra” ha destacado.

Susana Díaz ha exigido “rigor y respeto” a Moreno Bonilla “porque salud y economía deben ir de la mano” y para eso debe abrir ya los centros de salud y aumentar el número de pruebas PCR para poder “dar oxígeno a los negocios”. Díaz, ha visitado Valle del Zalabí, acompañada del alcalde, Manuel Sánchez Mesa, del presidente de la Mancomunidad de Guadix, Torcuato Cabrerizo, y del secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena. Allí, ha reclamado al gobierno andaluz que el dinero que el Gobierno de España ha dado a la Junta de Andalucía para hacer frente a la pandemia llegue también a los ayuntamientos. Además, ha exigido a Moreno Bonilla que aprueben “cuanto antes” los planes de empleo del año 2021 porque “ayuntamientos de todos los colores se pueden quedar sin ellos” justo en un año donde son “más necesarios que nunca”.

Díaz también ha hecho hincapié en la necesidad de contar con entornos saludables en nuestros municipios y para ello es “fundamental reforzar la sanidad y la educación” y disponer de recursos de los fondos europeos en los territorios. Además, Díaz ha pedido “sensibilidad” al gobierno andaluz para que los 400 millones de euros que han llegado del Gobierno de España para la Dependencia sirvan para reforzar la ayuda a domicilio