Susana Díaz apela a “la unidad de hombres y mujeres para una Andalucía tolerante e inclusiva” frente a los “pasos atrás” del gobierno de derechas andaluz

La secretaria general del PSOE de Andalucía visita en Huelva la Asociación Luna: “hay que seguir reivindicando en el 8M, la pandemia no puede ser la excusa para que los retrógrados se lleven nuestros derechos y libertades por delante”

Lunes, 8 de marzo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado que, en este Día Internacional de la Mujer, un 8M diferente “hay que seguir reivindicando más que nunca la igualdad”, frente a los que “quieren silenciarnos. No nos vamos a callar, defendemos esa igualdad en la que creemos, una igualdad real. Cuando pase la pandemia habrá otras lesiones y dificultades, y en ese momento, Andalucía tiene que estar a la altura. Hoy tenemos que estar diseñando la Andalucía del futuro, y la pandemia no puede ser la excusa para que los retrógrados se lleven nuestros derechos y libertades por delante”.

Díaz ha apelado a la unidad de todos, de hombres y mujeres, para “luchar por una sociedad que merezca la pena, con las mismas oportunidades y libertades. Queremos hacer una reivindicación de la sociedad tolerante e inclusiva que es Andalucía, después de cuatro décadas peleando por la igualdad, no vamos a consentir pasos atrás, como los que se han dado en estos dos años” con el gobierno de las derechas. “Mientras haya brecha salarial, mientras se señale a los docentes que quieren que nuestros niños y niñas se eduquen en igualdad, mientras intenten imponer el veto parental, mientras una sola mujer sea asesinada a manos de su pareja o expareja, porque piensan que es de su propiedad, queda mucho por luchar”, resaltó.

Susana Díaz ha visitado en Huelva la Asociación Luna de mujeres con discapacidad, para visualizar en el Día de la Mujer “la doble dificultad que atraviesan las mujeres con algún tipo de discapacidad, que han sufrido y pagado más el coste de este año de pandemia”. Ha reclamado a la Junta “que no deje caer al Consejo Andaluz de Participación de la Mujer (CAPM), que retome las ayudas a las asociaciones de mujeres, que no ceda en el chantaje del veto parental y que no blanquee la violencia de género”.