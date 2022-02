Sucesivos autos desinflan la ofensiva judicial de María Eugenia Limón y otros dirigentes socialistas contra el portavoz de la Plataforma Afectados de Giahsa y MAS

🗞️ La Audiencia Provincial de Huelva considera que el «relato» de la alcaldesa de San Bartolomé no colma las exigencias establecidas para observar delitos de acoso y hostigamiento en el comportamiento del activista.

🗞️ Los tres magistrados de la Sala Primera rechazan que se haya producido «grave alteración de la vida cotidiana» denunciada por la también secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación Provincial.

🗞️ El Juzgado de Valverde del Camino rechaza otra demanda del alcalde socialista de La Zarza-El Perrunal y destaca el derecho a la libertad de expresión del portavoz de PAGMAS.

🗞️ Una tercera causa por presuntos delitos de «injurias graves y calumnias» vertidas en la redes sociales se sigue en el Juzgado de Instrucción n2 2 de Huelva a instancias del gerente de Giahsa, Juan Ignacio Tomico.

Jueves, 3 de febrero de 2022. La Audiencia Provincial de Huelva ha vuelto a dar carpetazo a la pretensión de María Eugenia Limón, secretaria general del PSOE de Huelva, presidenta de la Diputación Provincial y Alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, de logar una condena penal contra el portavoz de la Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS (PAGMAS), Juan José Ramos Moro, a quien la dirigente socialista acusa de delitos de «acoso, acecho u hostigamiento” y de “reiteración y persistencia” en los mismos.

Este miércoles se ha conocido también que el Juzgado de Valverde del Camino ha desestimado otra denuncia contra Ramos Moro, esta del alcalde socialista de La Zarza-Perrunal (Huelva), Juan Manuel Serrano García, «por presuntos delitos de injurias/calumnias presuntamente cometidos mediante la difusión a través de la red social FACEBOOK de un vídeo y publicaciones en los cuales se le atribuye el cobro de cantidades del ‘fondo de reptiles’, sin haber cotizado nunca a la seguridad social«.

También este miércoles, el portavoz de PAGMAS ha tenido que declarar, en «concepto de querellado», en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huelva, donde se siguen diligencias previas por un presunto delito contra el honor denunciado por el gerente de la empresa pública Giahsa, Juan Ignacio Tomico, quien acusa a Juan José Ramos Moro de haber «orquestado» la plataforma PAGMAS, y de ser el creador de un perfil en Facebook desde el que se estarían vertiendo «comentarios insultantes, difamatorios y vejatorios» contra el propio gerente y otros directivos de Giahsa y alcaldes de la provincia de Huelva.

La Audiencia Provincial rechaza el «relato» de María Eugenia Limón

En un Auto firmado el pasado 17 de enero, la Audiencia Provincial ha desestimado de nuevo la denuncia que María Eugenia presentó en 2020 contra Juan José Ramos Moro, portavoz de PAGMAS, por acoso reiterado, después de que este la abordara el 3 de marzo de ese año cuando se disponía entrar en su coche oficial, y le preguntara por la sustitución de las redes de fibrocemento (rico en amianto) que aún distribuyen el agua en los pueblos de la Mancomunidad de Servicios MAS, de la que depende la empresa pública Giahsa.

Aunque la entonces vicepresidenta de la Diputación no opuso reparos entonces al portavoz de PAGMAS (incluso contestó amablemente a las preguntas sobre el tema citado), ese mismo día remitió un email a la plataforma invitándoles, bajo apercibimiento, “a no difundir ningún tipo de material audiovisual así como al uso indebido de mis datos personales o imagen en medio de comunicación o redes sociales que pueda atentar contra mi libertad”. Limón advertía que “en caso contrario, y de entender que va a tomar como práctica habitual este tipo de acercamientos, le recuerdo que pudiera estar incurriendo con motor en la comisión de un posible delito tipificado en el artículo 172 del Código Penal y en cuyo caso me reservo el derecho de interponer las correspondientes acciones legales que según el derecho me amparan«.

La invitación no fue atendida por PAGMAS, y el vídeo con las declaraciones de Limón fue difundido cinco días después a través de sus diversos canales en las redes sociales. En respuesta, la alcaldesa bartolina inició la causa por acoso contra Ramos Moro.

Encuentro entre el portavoz de PAGMAS y María Eugenia Limón (3 de marzo de 2020) http://revista.lamardeonuba.es/wp-content/uploads/2020/11/María-Eugenia-limón.mp4

En un Auto de fecha 18 de diciembre de 2020, el Juzgado rechazó la denuncia y ordenó el sobreseimiento provisional al considerar que «el denunciado simplemente se limita a preguntar a la denunciante por una serie de hechos de relevancia aparentemente pública a la vez que efectúa una grabación de la misma en la vía pública. Considerando que se trata de un encuentro aislado y puntual, sin violencia ni intimidación (llegando la denunciante a ofrecer una reunión posterior), y que dicho encuentro reviste aparentemente un interés público, se entiende que los hechos relatados al respecto, en ningún caso revisten carácter de infracción penal».

El sobreseimiento fue recurrido por María Eugenia Limón, obteniendo como respuesta del Juzgado un nuevo Auto (de 9 de septiembre de 2021) en el que el Juez se ratificaba en todo lo expuesto en su primer archivo. “La mera molestia no puede confundirse con el acoso”, reiteraba el Juez, «y la difusión de vídeos en Facebook es precisamente eso, difusión; lo que no cabe confundir con el acoso, que es una conducta del sujeto activo directamente dirigida al sujeto pasivo. El investigado tiene derecho a opinar una o un millón de veces en las redes sociales sobre la labor de la denunciante, y eso no es acoso pues no admite encaje en ninguna de las conductas descritas por el artículo 172 ter. Cuestión diferente es que esos vídeos en redes sociales no se compartan o no gusten».

El 21 de septiembre de 2021, María Eugenia Limón, asistida como letrada por Beatriz Arazo (abogada y concejala socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre), recurría también el segundo sobreseimiento, asegurando haber sufrido «más de un centenar» de episodios de acoso, «todos ellos con un animo más que de perdurabilidad«. En su escrito de reforma y subsidiario de apelación, Limón sostenía que «acreditada resulta la reiteración y la persistencia, no solo en los acercamientos físicos, sino en las publicaciones sistemáticas y periódicas de la misma cuestión cada equis tiempo. Todas ellas con el único ánimo de hostigar, avasallar y ofrecer un linchamiento público incitando al odio y escarnio público con afirmaciones severas y totalmente inciertas y no de informar«. Y añade: «Lo sentimos, pero eso no es información, ni opinión pública».

El 16 de noviembre de 2021 el Juzgado volvía a rechazar las pretensiones de la líder provincial de los socialistas onubenses, pasando el caso a la Audiencia Provincial. El pasado 17 de enero, un Auto firmado por los magistrados Antonio G Pontón, Esteban Brito y Luis García-Valdecasas (notificado este miércoles, y al que ha tenido acceso La Mar de Onuba) desestimaba de nuevo el recurso de Limón y confirmaba, «íntegramente», el sobreseimiento de la causa.

La Audiencia Provincial considera que el «relato» ofrecido por la denunciante no colma las exigencias establecidas por el Tribunal Supremo para observar los delitos imputados, ya que de los hechos no se deduce que haya existido acoso o que la actividad denunciada haya sido insistente o reiterada. Tampoco que se haya producido una grave alteración de la vida cotidiana de la alcaldesa bartolina.

Aunque la Audiencia plantea que «ninguna persona por el hecho de desempañar un cargo publico tiene la obligar de soportar una conducta de acoso, intimidación, acecho u hostigamiento«, rechaza que las acciones del portavoz de PAGMAS presentaran, desde el punto de vista técnico jurídico, la «intensidad” exigida por el Alto Tribunal. Motivo por el que vuelve a dar carpetazo a las pretensiones de la presidenta de la Diputación.

En cualquier caso, los magistrados recuerdan que «ello no es óbice para que ciertas presuntas e imputadas conductas del Denunciado puedan ser objeto de investigación penal pero no en esta causa penal y por la vía del tan citado 172 ter, esos invocados ataques al honor de la Sra. Limón, y a la difusión por redes sociales de determinadas grabaciones, esas referencias a expresiones injuriosas o falsas deberán en su caso ser investigadas como presuntos delitos de Injurias o Calumnias, delitos que tienen un tratamiento procesal distinto al previsto en el 172 ter«. Se desconoce si María Eugenia Limón replanteará su denuncia en este sentido.

El Juzgado de Valverde no aprecia delito de injurias/calumnias contra el alcalde de La Zarza-El Perrunal EL ALCALDE TAGARNINA DE LA ZARZA-PERRUNAL SE VUELVE A PONER A CUATRO PATAS ANTE GIAHSA 👉 DE NUEVO EL ALCALDE DE LA ZARZA VOTA A FAVOR DE GIAHSA, LA SORPRESA ES QUE EL CONCEJAL DE ADELANTE TAMBIEN VOTA A FAVOR. 👉 Este alcalde, el mismo que denuncio a nuestro portavoz y mintio en sede judicial,( lo pondremos en cuanto concluya el pleito), vota a favor de sus amos, los del mismo partido que le pagaban del fondo de reptiles (cobrar sin trabajar). 👉 Usted además de tagarnina, es embustero y ruin, lo sentimos profundamente por la buena gente de la Zarza-Perrunal, mereceis algo mejor que este gobernante que no os contesta vuestras firmas, las firmas de casi todo el pueblo en contra de Giahsa. Publicada por Plataforma Afectados de Giahsa Y MAS en Miércoles, 4 de agosto de 2021 El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Valverde del Camino ha ordenado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencia abiertas contra el portavoz de la Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS (PAGMAS), Juan José Ramos Moro, a instancias del alcalde socialista de La Zarza-El Perrunal, quien había denunciado al activista por un presuntos en relación con presuntos delitos contra el honor presuntamente cometidos mediante la difusión a través de la red social FACEBOOK de un vídeo y publicaciones en los cuales se le atribuye «el cobro de cantidades del fondo de reptiles, sin haber cotizado nunca a la seguridad social». En un Auto firmado el pasado 23 de diciembre de 2021, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, el juez José Antonio Picón establece que «resulta incuestionable que las expresiones vertidas en el vídeo y la publicación de la red social Facebook, por más que puedan considerarse desabridas o hirientes, se enmarcan en el ámbito de la crítica política, y se dirigen precisamente a quien ostenta un cargo público, en relación, su vez, con noticias publicadas por medios de comunicación que se adjuntan a la meritada publicación de Facebook». En este sentido, el Auto destaca que la sanción penal de las expresiones denunciadas «sería a todas luces desproporcionada y supondría una suerte de censura -proscrita por nuestra Carta Magna en su artículo 20.2 y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, que operaría como un inadmisible límite disuasorio al ejercicio de la libertad de expresión«.