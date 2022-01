Sobre el error involuntario de citar como investigada a Mª Carmen Crespo

Lunes, 3 de enero de 2022. ¿Ha sido un error involuntario citar como ‘investigada’ a la diputada y consejera de Agricultura y Pesca, Mª Carmen Crespo, en las derivadas de la trama Halsa/Términus? O por el contrario ¿estamos más ante una causalidad que casualidad?

La respuesta oficial a esta pregunta desde el TSJA no ofrece aparentemente ninguna clave que nos permita responder con certezas. Dios proveerá, habrá pensado en este apuro don Lorenzo del Río, presidente del TSJA. Al día siguiente de conocerse la citación, en horas, el alto tribunal salía al paso con una breve nota aclaratoria, la primera en muchos años lanzada al margen de una instrucción judicial para proteger la imagen de un político en activo, bajo sospecha del Juzgado y mira que ha habido ocasiones en estas décadas.

«La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería dictó el día 29 de diciembre una providencia en la que dejaba sin efecto la citación como investigada de la consejera de Agricultura de la Junta, que fue citada por error, ya que un Juzgado no puede citar como investigado a un aforado. Ahora, la juez tendrá que seguir investigando, llamar al resto de investigados o las diligencias que considere oportunas. Si en ese proceso encuentra indicios suficientes de delito, tiene que elevar una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que sea ésta la que lleve el asunto».

La nota es lo suficiente correcta (también ambigua ) para que su lectura no nos permita confirmar si la consejera Crespo sigue o no sigue estando bajo la lupa judicial de una instrucción. En el peor de los casos porque nos hallaríamos ante unos delitos sin autor y eso no tiene ninguna lógica procesal a estas alturas del macrosumario del Caso Halsa con tanta investigación policial acumulada. Los delitos, documentados por la Udef siguen, negro sobre blanco, sobre el papel timbrado en los muchísimos tomos de la causa. (En el caso de Crespo subvención y empleo con fondos europeos, falseando el proyecto) Por cierto, dicen fuentes conocedoras del procedimiento que parece que hay varios tomos que están declarados ‘secretos’, al menos para las partes. Sorprende.

Así, los delitos imputados a la exalcaldesa de Adra, siguen estando ahí, otra cosa es que la magistrada Ana Belén Vico tenga claro que, pese a este ¿error?, debe ser el TSJA el que tome cartas en el asunto como es preceptivo por Ley e investigue a la aforada. Una ley, la de mantener los aforamientos de parlamentarios andaluces, que el «gobierno del cambio» de la mano de su sector naranjito se comprometió a liquidar y abolir nada más llegar a la Junta. El vicepresidente y consejero de Justicia Juan Marín ya no habla de estas cosas; es más, sostiene lo contrario e incluso es capaz de mentir en el Parlamento como cuando dijo que este sumario estaba archivado y que el entonces recién nombrado presidente del IFAPA, el ya entonces imputado José Cara, no lo estaba. (Vean el video)

Crespo recurre a una defensa de manual y no dimite

Esto es lo que prometía y anunciaba el ‘gobierno del cambio’ nada más llegar.

De ser consecuentes la Sra Crespo debería renunciar al aforamiento y si tan tranquila está acudir el 8 de abril como una ciudadana más al Juzgado Nº 3 de Almería.

De momento la Juez ha retirado la cita. pic.twitter.com/kAzj4U41Gc — Pepe Fernández (@Pepe_Fdez) December 29, 2021

Carmen Crespo, sobresaltada y alarmada por las novedades en Halsa que afectan de lleno a su carrera y aspiraciones políticas, ha recurrido a un discurso de los de manual para intentar justificar que ella nada tiene que ver con lo que se investiga en el Juzgado Nº 3 de Almería, aunque su cara, su tono y su semblante decían más que sus palabras la mañana de Santos Inocentes. Dijo que ella está «muy tranquila» y que siempre, en todos los cargos que ha ocupado, ha respetado siempre la legalidad vigente. En ningún momento se le ha ocurrido, dada su confesada tranquilidad de conciencia, dar el paso que otros dan y dimitir para tener las manos libre en su defensa y no frenar la instrucción.

No, Crespo se ha agarrado como a un clavo ardiendo tanto al sillón de consejera y diputada como al aforamiento, lo mismo que hizo hace años su paisano el ‘susanista’ entonces SG del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel.

A Teruel le llamó la Guardia Civil ‘para charlar’ y aclarar algunos aspectos de su implicación como D.G. de Regadíos en el llamado Caso Marismas donde la Benemérita pidió al juez Juan Gutiérrez Casillas su imputación. Un procedimiento que sigue abierto y al que, como otros, la Olaf vigila atentamente desde Bruselas ante la volatilización de más de 43 millones de euros procedentes de fondos europeos para mejoras de regadíos en Sevilla. Sánchez Teruel, airado e incómodo, le contestó al teléfono al guardia civil que le llamó que si no sabía con quién estaba hablando, ‘Ud no me puede citar, yo estoy aforado’ respondió, según me contó sorprendido el propio agente que no pretendía un interrogatorio oficial. Tan aforado estaba Teruel que, disuelto el Parlamento, Susana Díaz le nombró miembro de la Diputación Permanente, manteniendo el mismo estatus de aforado que revalidó cuando volvió a salir elegido parlamentario por Almería. La G.C. se quedó con tres palmos de narices esperando que quedase desaforado tras la disolución de la Cámara. Y ahí sigue.

Cuesta creervisto desde la distancia que la citación de Crespo haya sido un error, con tantos y tantos ojos puestos sobre la causa, ¿nadie cayó en la cuenta al ver el nombre y apellidos de la consejera que copa los medios a diario en Almería? ¿No ven Canal Sur? De la misma forma que también cuesta no imaginar que tras conocerse ‘el error’ de la citación a la titular de Agricultura, la presión de San Telmo sobre la Real Chancillería de Granada habrá aumentado muchos pascales. Tantos que ha sido el propio TSJA quien ha asumido, deprisa y corriendo en una tarde, anunciar una Providencia – que aún no estaba redactada y firmada por la Juez- y por supuesto no comunicada a las partes hasta la mañana siguiente vía LexNet.

Ni la policía judicial, ni las acusaciones populares, ni siquiera el Fiscal han mencionado en sus escritos el estatus de ‘aforada’ de la Sra. Crespo. Solo un pequeño detalle llama la atención. En todos los escritos el nombre de Mª del Carmen Crespo Díaz aparece redactado en minúsculas, excepto en el propio Auto de la magistrada Vico donde se la convoca a declarar como imputada y donde su nombre completo aparece íntegro con mayúsculas, distinto a los demás.He aquí una captura del Auto.

Salvo mejor y más detallados argumentos, es también posible concluir que no estamos solo ante un error administrativo. Y puestos a buscar hipótesis que lo expliquen, la que más cuadra, es la que apunta a un posible giro real de la lucha judicial en Almería contra la corrupción política donde la sociedad (informada) debe jugar un papel importante y más activo que hasta ahora. No es justo que en estas dos décadas largas solo hayan resultado condenados robagallinas, segundones, testaferros y poco más, mientras grandes defraudadores, evasores y ladrones se pasean libremente por La Rambla o se ponen tibios de ‘gallopedro’ en el Club Naútico, negocios de por medio. En Almería hay quien sostiene que la principal defensa que tienen los corruptos es precisamente la actitud de algunos sentados muy confortables desde hace años en el aparato judicial, muchos de cuyos nombres son una constante en archivos y absoluciones sistemáticas. Es difícil hallar instancias tan garantistas en España como las empleadas en Almería.A algunos, cuando se jubilan, hasta les dan una medalla o les nombran pregoneros de algo, que es buena semilla para los egos. Para otros siempre están abiertas las oficinas de colocación a medida para familiares y parientes. Muy eficaz porque aquí, como los Lannister en Juego de Tronos, siempre se pagan las deudas.