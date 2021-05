Serrat, Valdano, Pérez Esquivel, Rosa Montero y Noam Chomsky, entre las personalidades que apoyan el manifiesto “Somos Colombia” promovido por Recortes Cero

Adhemar Bianchi, director teatral; Adolfo Aguirre, sec relac. Int. Central Trabajadores Argentina (CTA Autónoma); Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980; Adrián Martínez, coordinadora estatal Recortes Cero; Agustín Yanel, sec gral Federación Sindicatos de Periodistas; Alejandra Darín, actriz; Alfonso Vilallonga, músico; Antonio López, pintor; Ana Múñoz, portavoz Recortes Cero Andalucía; Andrea Campos, escritora; Antonina Rodrigo, escritora; Antonio de la Torre, actor; Antonio Doñate, jurista; Antonio Gamoneda, poeta y Premio Cervantes 2006; Antonio López, pintor; Antonio Resines, director de cine; Arturo Bonín, actor y director teatral; Assumpta Serna, actriz; Atilio Borón, sociólogo; Aurora Saura, escritora; Baltasar Garzón, jurista; Benito Rabal, actor; Benjamín Forcano, teólogo; Carles Mesa, periodista; Clara Usón, escritora; Clara Valverde, escritora; Cristina Almeida, abogada; Cristobal Peláez, director de teatro; Daniel Santoro, artista plástico; Diógenes Orjuela sec gral Central Unitaria de Trabajadores (CUT) – Colombia; Eduard Tobaruela, portavoz vecinos municipalistas; Elvira Lindo, escritora; Emilio Villar, líder nacional de Movimientos Sociales de Morena; Esther Barba, pta Juventud Obrera Cristiana (JOC); Fanny Rubio, escritora; Federico Mayor Zaragozá, director general de la UNESCO 1987–1999; Felipe Llamas, concejal ayto Madrid (Recuperar Madrid); Felipe Pigna, historiador; Fermín Cabal, escritor; Fernando Colomo, director de cine; Fernando Huanacuni, ex canciller del Estado Plurinacional de Bolivia; Fernando Martín, pte ejec Partido Independentista Puertorriqueño; Fernado Schwartz, escritor; Flavita Banana, ilustradora; Francisco Burchardt sec gral Confederación General del Trabajo (CGT) – Colombia; Gaspar Llamazares, portavoz de Actúa; George Katrougalos ex ministro de Asuntos Exteriores de Grecia; Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista; Guillermo Fesser, periodista; Heriberto Cairo, politólogo; Horacio González, sociólogo; Horacio Roca, actor; Hugo Ruiz, sec rel int Tekojoja (PPT); Imanol Uribe, director de cine; Ioana Zlotescu, hispanista; Jaime Echeverri, escritor; Javier de Vicente, sec. conf. Acción Int. – Unión Sindical Obrera; Javier Fesser, director de cine; Javier Macua, director de cine; Joan Manuel Serrat, músico; Joana Bonet, periodista; Joanen Cunyat, director Foros21; Jorge Dubatti, crítico; Jorge Eines, director de teatro; Jorge Grisales, director de teatro; Jorge Valdano, ex entrenador; José Ángel Cuerda, ex alcalde de Vitoria; Jose Antonio Martín Pallín, jurista; José Enrique Martínez Lapuente, escritor; José Luis Gómez, pte. ONG Oscar Romero; José Luis Guerín, director de cine; José Miguel Insulza ex sec gral de la OEA; Juan Carlos Junio, director; Juan José Millás, escritor; Juan José Tamayo, teólogo; Juan Pablo Letelier senador del Partido Socialista de Chile (PS); Juan Torres, economista; Juano Villafañe, escritor; Julio Rodríguez, economista; Luis Miguel Morantes, pte Confederación Trabajadores de Colombia (CTC); Luisa Kuliok, actriz; Manuel Rico, escritor; Manuel Zelaya, presidente Honduras 2006-2009; Marisa Paredes, actriz; Marta Higueras, concejala ayto Madrid (Recuperar Madrid); Miguel Hermoso, director de cine; Miguel Ríos, músico; Noam Chomsky, filósofo; Noé Jitrik, escritor; Norman Briski, actor y director teatral; Nuria Amat, escritora; Nuria Suárez, coportavoz de Recortes Cero; Pablo Silva, escritor; Patricio Contreras, actor; Patricio Pron, escritor; Pedro Olalla, helenista; Pepe Álvarez, sec gal UGT; Pompeyo Audivert, actor y director teatral; Rafael Correa, presidente del Ecuador 2007–2017; Rafael Matesanz, Fundador ONT; Ricardo Canese, sec rel int Frente Guasú; Ricardo Cano Gaviria, escritor; Ricardo Ospina, profesor de cine; Richard Stallman, fundador Free Software Foundation; Roberto Colmán, Tekojoja (PPT); Romenio Pereira sec. Rel. Int. Partido dos Trabalhadores (PT); Rosa Helena Flerez, sec gral Confederación Trabajadores de Colombia (CTC); Rosa Lentini, poeta; Rosa Montero, escritora; Rosa Regàs, escritora; Rosana Pastor, actriz; Santos M Ruesga, economista; Sara Montero, directora De Verdad Digital; Thomas Piketty, economista; Tito Cossa, dramaturgo; Tito Ortiz, poeta; Unai Sordo, sec gal CCOO; Vicente Battista, escritor; Violeta Tercedor, portavoz Unificación Comunista de España.