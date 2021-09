«Se está cometiendo un latrocinio al pueblo de Huelva»: PAGMAS reta a la dirección de Giahsa a un debate público sobre la situación financiera de la empresa pública

Dudas y oposición de los ayuntamientos críticos

La propuesta de nueva refinanciación de la deuda acumulada por Giahsa en los últimos ha sido rechazada por algunos de los 67 ayuntamientos que conforman la Mancomunidad de Servicios MAS, que no ven oportuno un nuevo adelanto del canon demanial hasta 2037 cuando aún no se han terminado de amortizar los préstamos solicitados para el adelanto 2010-2025. «Es una operación que ata a los ayuntamientos a la gestión de Giahsa durante los próximos 25 años, e impide explorar otras fórmulas de gestión de las que se han beneficiado municipios que no forman parte de la MAS y pagan un recibo mucho más barato», sostiene fuentes de estos municipios consultadas por esta revista.

Además, los alcaldes críticos con la propuesta, incluidos los de algunos municipios gobernados por el PSOE que expresaron sus reticencias en una reunión mantenida el pasado lunes, ven en la operación una forma de tratar de ocultar «el fracaso» en la gestión de Juan Ignacio Tomico y Manuel Domínguez Limón, protagonizado por la fuerte dependencia de los créditos y el desmesurado gasto en intereses bancarios. En el periodo 2012-2020, los gastos financieros (sin amortización) generados por la deuda total acumulada (superior a 154 millones a 31 de diciembre de 2019), sumado mas de 85 millones de euros.

Una opinión que comparten los tres alcaldes de Ciudadanos (Rosal de la Frontera, Galaroza y Cumbres de San Bartolomé) cuyos municipios ya han rechazado adherirse al plan. Desde la formación naranja se muestran muy críticos con la gestión de la empresa pública Giahsa, que uno de sus alcaldes también define como un «auténtico despróposito». Este edil considera que el canon demanial es una fuente de ingresos fija y necesaria para los ayuntamientos, y que estos deberían de poder hacer sus propios planes de financiación con este concepto. «Por ejemplo, si un municipio tiene necesidad de liquidez, siempre podría pedir como administración pública un crédito a bajo interés avalado por las cuotas anuales del canon, sin embarcarse sí o sí en este sistema, que supone que los alcaldes puedan disponer de un dinero que, en realidad, tocaría presupuestar de forma anual a las corporaciones que estén gobernando en cada momento. Lo que se nos propone es acceder ahora un dinero que no nos corresponde con una penalización muy grande. Algunos alcaldes que no estábamos ni en política cuando se aprobó el primer adelanto sabemos muy bien cómo nos vendría cobrar anualmente ese dinero ya gastado por alcaldes anteriores. Y ni siquiera sabemos en qué se ha gastado o cómo ha beneficiado a nuestros pueblos».