Se cuela y se vacuna un miembro del consejo de expertos de Moreno Bonilla

José Luis Pastrana encargado de asesorar y analizar las medidas que aprueba la Junta para controlar la pandemia en la comunidad.

Bendodo mintió en rueda de prensa: “Basta ya de bulos. Ningún alto cargo de la Junta se ha vacunado en Andalucía”. Pastrana es considerado alto cargo al ser gerente de una empresa pública.

CGT ha denunciado en la Fiscalía de Málaga la vacunación del gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), ubicada en Campanillas, José Luis Pastrana, y su directora en Málaga, María Belén Lozano.



El sindicato convoca a los malagueños en el Centro de Salud de la Trinidad para ‘impedir’ que el gerente de la empresa pública del 061 sita en el PTA y su directora en Málaga, se pongan la segunda dosis de la vacuna COVID. Ambos se colaron en la primera.

Málaga, 8 de febrero de 2021. Se cuela y se vacuna contra el COVID un miembro del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía, consejo de expertos del Gobierno andaluz encargado precisamente de asesorar y analizar las medidas que aprueba el ejecutivo para controlar la pandemia en la comunidad y que preside Juanma Moreno. El sindicato CGT convoca a los malagueños a que acudan hoy al Centro de Salud de la Trinidad para “que señalen y avergüencen” a José Luis Pastrana, gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), sita en el PTA de la barriada malagueña de Campanillas, y a María Belén Lozano, directora del servicio en Málaga, citados para ponerse la segunda dosis de la vacuna anti COVID. Ambos se saltaron el protocolo de vacunación y se colaron, habiendo recibido ya la primera. Informa EL OBSERVADOR.

La semana pasada CGT presentó una denuncia en la Fiscalía de Málaga para que estudie los posibles delitos que han podido cometer por haberse vacunado “de la primera dosis aprovechándose de los cargos que ostentan”, teniendo en cuenta que “ninguno es personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, ni están en relación alguna con pacientes, es más, por lo general se encuentran teletrabajando desde sus domicilios”, denuncia CGT.

Además se da el caso que Pastrana es miembro del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de la Junta de Andalucía AQUÍ. Órgano que preside Juanma Moreno, y que es el encargado de asesorar y analizar las medidas que aprueba el Gobierno andaluz para controlar la pandemia en la comunidad andaluza. Este señor se coló en el protocolo y se vacunó junto con la directora de su empresa en Málaga. Para CGT se trata de “un acto reprobable, se han aprovechado de su posición de alto cargo para vacunarse sin que les corresponda, y reclamamos sus dimisiones porque han abusado de su posición para un beneficio personal”.

Desde el sindicato ponen de manifiesto a esta revista que Pastrana es “un cargo político sin ninguna actividad asistencial, que lleva teletrabajando desde marzo, quitando las contadas excepciones que participa en algún acto público, el resto del tiempo todas las reuniones que tiene con la gente son telemáticas”. No entienden que esto haya sucedido cuando hay “todavía personal sanitario sin poner vacunas, en un escenario en el que no tenemos suficiente número de ellas, y en el que pueden peligrar incluso las segundas dosis de los sanitarios de primera línea y del personal de las residencias, que todavía no se ha completado”.

Por eso CGT defiende que la idea de convocar hoy a los malagueños “es para señalar lo que está ocurriendo, porque es un atropello a la ciudadanía en general. Independientemente que luego la investigación que se lleve a cabo dictamine que no han incumplido ninguna norma por algún recoveco legal que ellos sean capaces de encontrar, moralmente esto no se sostiene de ninguna de las maneras”.

“El propio Consejero de Salud ha dicho que él es diabético e hipertenso pero que se vacunará cuando le corresponda. Si el consejero que es el máximo responsable y persona de riesgo asume que tiene que vacunarse cuando le toque, los que están por debajo, lógicamente, salvo que hubiera una circunstancia que lo justifique, deben hacer lo mismo”, denuncian desde la organización sindical.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, Elías Bendodo, mintió en una rueda de prensa al decir: “Basta ya de bulos. Ningún alto cargo de la Junta se ha vacunado en Andalucía”. Pastrana es considerado alto cargo al ser gerente de una empresa pública, tal y como publicó el digital ElLibre AQUÍ.

Convocatoria de CGT a las malagueñas y malagueños:

La convocatoria que el sindicato hace a la ciudadanía se encabeza con la frase “Todas y todos a la vacunación del gerente y la directora en Málaga de EPES 061 el lunes 8 de febrero”. Y se puede leer: “El día 8 de febrero está prevista la segunda dosis de vacunación del gerente de EPES y de la directora provincial del 061 en Málaga en el Centro de Salud “Jesús Cautivo” de la Trinidad, altos cargos dependientes directamente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y en el caso del gerente, José Luis Pastrana, miembro del comité de expertos del Gobierno andaluz sobre la pandemia”.

El texto continúa. “Tanto el gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061 como la directora provincial de Málaga se vacunaron de la primera dosis aprovechándose de los cargos que ostentan, dado que ninguno es personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, ni están en relación alguna con pacientes, es más, por lo general se encuentran teletrabajando desde sus domicilios”.

“Mientras el día 8 se va a cometer el segundo acto descarado de una tropelía gravísima de tráfico de influencias, el personal del 061 que trabaja directamente con pacientes que atienden urgencias o emergencias o el resto de personal adscrito al grupo dos según el protocolo de vacunación no terminarán de obtener la segunda dosis de la vacuna hasta el próximo día 10 de febrero, y que decir de las ciudadanas y ciudadanos de riesgo que ven como sus dosis de vacunación no llegan porque algunas personas ególatras, insolidarias y despreciables se aprovechan de sus cargos para anticiparse a quienes más lo necesitan”.

Denuncian que: “Estas actuaciones incívicas e inapropiadas de cargos públicos no pueden quedar impunes, por ello desde CGT en Málaga hemos instado la pasada semana a la Fiscalía para que investigue los hechos y emita informe sobre los posibles delitos que puedan concurrir, tal y como ya hacen otras fiscalías provinciales en el país con otros “trincavacunas”.

Y hace una convocatoria: “El lunes 8 de febrero el Centro de Salud de la Trinidad “Jesús Cautivo” de Málaga tiene que ser un hervidero de personas que señalen y avergüencen a quienes se vacunan sin ningún reparo, sin corresponderle con los protocolos legales establecidos y con el beneplácito de los máximos responsables del Gobierno andaluz que callan, consienten y no les cesan, mientras la ciudadanía sigue muriendo, llenando las UVI´s de los hospitales y desesperándose porque su vacuna no les llega”.

Y un llamamiento final: “Desde CGT llamamos a la rebelión ciudadana contra los “trincavacunas” y los abusos de la clase política que compone el Gobierno andaluz”.