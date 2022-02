SATSE: “Sobran las razones para que las enfermeras de Huelva puedan acceder a la jubilación anticipada”

Las enfermeras y enfermeros de Huelva cumplen los mismos requisitos que otros colectivos profesionales a los que el Gobierno ya les ha aplicado un coeficiente reductor de la edad de jubilación en virtud de la Ley General de la Seguridad Social.

La propuesta de SATSE no implica una sobrecarga adicional del sistema público de pensiones, ni tampoco de la Seguridad Social, y conllevaría la contratación de nuevos profesionales, rejuveneciendo así las plantillas en los centros sanitarios.

Las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros son especialmente duras y penosas, como se ha constatado con especial virulencia en la pandemia del Covid-19 ya que se ven sometidos a numerosos riesgos psicosociales, biológicos, químicos, físicos y mecánicos y, además, tienen que trabajar a turnos y por las noches.

Huelva, 3 de febrero de 2022.- El Sindicato de Enfermería, SATSE, se ha marcado como objetivo prioritario de la organización la aprobación de una norma que permita acceder a la jubilación anticipada de manera voluntaria a las enfermeras y enfermeros de Huelva, ya que, además de dar respuesta a la problemática que les supone seguir trabajando en condiciones especialmente penosas y duras, se mejoraría la atención a ciudadanos y pacientes y el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud.

El Sindicato de Enfermería viene reclamando el reconocimiento de este derecho laboral desde hace mucho tiempo e, incluso, antes de la pandemia ya inició distintas acciones a todos los niveles para lograr este objetivo que ahora, una vez superado lo peor de la crisis sanitaria, retomará con más fuerza y determinación en Huelva.

SATSE subraya que las enfermeras y enfermeros cumplen los mismos requisitos que otros colectivos profesionales, como los policías, trabajadores del sector ferroviario, personal de vuelo o profesionales taurinos, a los que el Gobierno ya les ha aplicado un coeficiente reductor de la edad de jubilación en virtud de la Ley General de la Seguridad Social.

El sistema de jubilación por coeficientes reductores que defiende SATSE no implica una sobrecarga adicional del sistema público de pensiones ni tampoco de la Seguridad Social, ya que prevé una cotización incrementada que se abonará durante toda la vida laboral de cada profesional.

SATSE recuerda que la profesión enfermera es ejercida en más de un 85 por ciento por mujeres, y al vincularla socialmente a los roles que tradicionalmente se asocian al género femenino del cuidado (hogar, familia…), no se le reconoce suficientemente la gravedad de sus condiciones laborales. “La sociedad no percibe la afectación psicológica, el estrés o el agotamiento emocional que provoca el contacto permanente con el sufrimiento humano. Por ello, no se están adoptando las medidas de compensación que ayuden a proteger su salud, también en la última etapa de su vida laboral”, apunta.

Respecto a las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros de Huelva, SATSE subraya los riesgos de tipo psicosocial (contacto permanente con el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y, en ocasiones, la muerte), riesgos biológicos(contagios por cortes, inhalaciones, pinchazos…), químicos (medicamentos peligrosos, alergias a material…), físicos y mecánicos (ruidos, iluminación, temperaturas, sobrecarga física, riesgos de caídas, radiaciones ionizantes…) o las agresiones físicas y verbales.

A modo de ejemplo, añadió que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluye que los profesionales de turno de noche pierden 5 años de vida por cada 15 años de trabajo en turno de noche, o que un estudio publicado por American Journal of Preventive Medicine concluye que existe mayor mortalidad asociada al turno de noche, de hecho, las mujeres que trabajan en turno de noche presentan un 11 por ciento más de riesgo de muerte.