Recopilación de bulos de la extrema derecha española de noviembre de 2021

Martes, 7 de diciembre de 2021. La extrema derecha ha usado (y usa) como estrategia fundamental de crecimiento la difusión estratégica y organizada de bulos y “fake news” para crear una imagen ficticia de la realidad que permita justificar su agenda política. Esto es lo que se conoce como posverdad y es una parte esencial de la estrategia de crecimiento tanto de la nueva derecha radical como desde el mismo génesis de la ultraderecha. Es por eso que es importante hacer una buena recopilación de bulos de la extrema derecha para ser conscientes de la magnitud del problema.

Si bien existen sitios de verificación de información, como Maldita.es , que se dedican a desmentir este tipo de afirmaciones, aquí se presentan un recopilatorio de los principales falseamientos de la realidad difundidos mayoritariamente por la extrema derecha en todos sus ámbitos, tales como organizaciones políticas, asociaciones y personalidades destacadas.

Se entiende por bulos y “fake news” la información falsa que se suministra de forma intencional, es decir, la fabricación de contenido irreal, no una mera interpretación o tergiversación interesada de la realidad.

Como quedó reflejado en un informe publicado por la Unión Europea, Vox es una de las organizaciones más beneficiadas por los bulos y los usa como estrategia comunicativa, siguiendo la línea de la alt-right estadounidense.

Después de la recopilación realizada del mes de octubre de 2021, a continuación, se muestran los principales bulos que se han movido por parte del entorno de la derecha y la ultraderecha mediática del mes de noviembre de 2021.

Bulos sobre inmigración

Desde la extrema derecha, los bulos hacia personas migrantes y minorías étnicas o sobre el fenómeno de la inmigración siguen siendo constantes en un intento de reforzar su discurso xenófobo, racista y ultranacionalista. El mes de noviembre no ha sido una excepción.

La brutal agresión sexual a una chica de 16 años en Igualada

El pasado 2 de noviembre, trascendió que un camionero encontró a una chica de 16 años sin ropa y con múltiples heridas. Tras el traslado a la UCI, se reveló que había sido víctima de una agresión sexual en la que habrían participado de dos a tres personas. Una trágica noticia que se suma, por desgracia, a otras tantas violaciones y agresiones a mujeres.

Sobre esta cuestión, se viralizó, en primer lugar, que varios testigos habrían visto que los agresores hablaban en árabe. También se viralizó otra versión: que ya se habían identificado a dos de los agresores, pero que sus identidades no habían trascendido para evitar «alterar el orden público».

Sin embargo, las autoridades policiales, al tenor de lo publicado en prensa, no han hablado en ningún momento de testigos ni de sospechosos. De hecho, el 18 de noviembre, semanas después de la viralización de estos bulos, los Mossos d’Esquadra declararon que todavía no tenían sospechosos y que seguían buscando. Además, aclararon que no hubo testigos al ser festivo, al estar en un lugar apartado y al no haber cámaras de seguridad.

Los bulos fueron creados y difundidos por la cuenta de Twitter @Puntual24H, una cuenta afín a Vox que básicamente se pasa las semanas lanzando noticias falsas, tergiversadas y desinformaciones varias, de las cuales nunca aporta dato, fuente o enlace alguno.

Por lo tanto, se trata de un caso de desinformación sin pruebas.

El vídeo de una mujer con velo que recoge comida en un Mercedes

La última semana de noviembre, se viralizó un vídeo a través de varias redes sociales, como YouTube y Twitter, donde se podía ver a una mujer con velo acudiendo en un Mercedes a un banco de alimentos. Diferentes cuentas en redes sociales, la inmensa mayoría afines a la extrema derecha, denunciaron el hecho de que una inmigrante, supuestamente con pocos recursos, estaba acudiendo a recibir una ayuda que no necesitaba.

Se compartieron frases como «Con un Mercedes y está mora envía a sus hijos al Banco de Alimentos. Pero vosotros seguid dando dinero para Cáritas y otras ONG que colaboran con la invasión marroquí” o «Una familia magrebí saca bolsas de comida de un banco de alimentos y las deposita en un Mercedes de 68.000 euros». En algunas versiones del vídeo, se dice que son imágenes grabadas del Banco de Alimentos de Fuenlabrada.

Sin embargo, tanto la propietaria del vehículo como AVIVA, la asociación que se encarga de gestionar el Banco de Alimentos de Lugo, aclararon no solo que esta mujer es española y nacida en Lugo, sino que los alimentos que recogía no son para ella. Y es que no se trata de un banco de alimentos en Fuenlabrada, sino de un Polígono Industrial de Ceao que utiliza esta organización como punto de recogida. Es decir, las personas necesitadas no son las que acuden aquí, sino los propios socios y voluntarios de la asociación que desean colaborar.

Estas declaraciones fueron realizadas a Maldita.es, que se encargó de desmentir el bulo y de demostrar que, a través de la aplicación Google Street View, que efectivamente esto es así.

Por otro lado que, dados los criterios para la recepción de esta ayuda, sería imposible que una persona propietaria de un Mercedes pudiera acceder a ella, criterios en los cuales se exige una amplia documentación, incluyendo la declaración de la renta. AVIVA también aclara que se ayuda a todo el mundo siempre que cumpla estos criterios, profese la religión que profese.

Ante el acoso recibido por estas imágenes, la mujer interpuso una denuncia el pasado 19 de noviembre en el Juzgado de Instrucción nº2 de Lugo, en la que deja constancia que el 16 de noviembre se la grabó cuando fue “a ayudar a una amiga a recoger sus alimentos del banco de alimentos”.

Bulos sobre el coronavirus

La continua apropiación del discurso antivacunas por parte de la ultraderecha ha provocado que desde perfiles en redes sociales afines a Vox y a otras organizaciones de extrema derecha se creen o bien se compartan multitud de bulos sobre la pandemia y el coronavirus. La aparición de la nueva variante Ómicron y el aumento de la tasa de contagios en España ha provocado, sin duda, una nueva tanda de bulos relacionados con este tema.

Protestas en Austria contra las restricciones sanitarias

El 19 de noviembre, el gobierno austríaco anunció dos polémicas medidas: la primera, regreso al confinamiento total; la segunda, la población tenía hasta el día 22 de febrero para vacunarse contra el coronavirus. Así, se convertía en el primer país en introducir la vacunación obligatoria. Las decisiones se tomaron ante el aumento de casos, las reticencias de la población a vacunarse (con un 35% todavía sin vacunar) y el fracaso del intento de confinar en el domicilio solo a las personas sin vacunar. Estas medidas entraron en vigor el 22 de noviembre.

Gran multitud de perfiles, tanto de derecha como de extrema derecha (aunque también desde otras posiciones ideológicas) criticaron estas medidas y se reabrió de nuevo el debate acerca de la ética implícita en la obligatoriedad de la vacunación, lo que dio pie a todo tipo de hipótesis.

En este contexto, se viralizó un vídeo donde aparecían miles de personas marchando por las calles. Junto a este, un mensaje: «El pueblo de austria (sic) se opone al apartheid de la ‘bbbakkkuna’ mortal y a la plandemia! El sindicato de la policía esta rechazando realizar controles de la dictadura sanitaria!»

No solo no hay prueba ni dato alguno de este mensaje, sino que el vídeo no es actual, sino que se corresponde al 29 de noviembre de 2019. Se trata de aficionados del equipo de fútbol Borussia Mönchengladbach de Alemania que acudieron para ver el partido que se disputaba en la ciudad austríaca de Graz frente al Wolfsberger AC.

Por lo tanto, se trata de un bulo.

El cronograma que indica las fechas en las que van a surgir las variantes del coronavirus

A través de varias redes sociales y por el servicio de mensajería instantánea de Whatsapp, se ha viralizado un «cronograma» o una especie de calendario en el que se puede ver en una tabla los nombres de diferentes variantes del coronavirus junto a la fecha en la que han surgido y en la que, hipotéticamente, saldrán en un futuro. En la imagen, aparecen los logotipos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Universidad Johns Hopkins.

Por supuesto, diferentes cuentas de extrema derecha se han encargado de darle difusión.

Sin embargo, esta imagen llevaba ya tiempo circulando. Desde julio de 2021 ya se vieron las primeras comparticiones. Sin embargo, con la aparición de la nueva variante, se ha hecho viral.

Aunque parezca increíble tener que desmentir una imagen como esta, por supuesto se trata de un bulo. El cronograma no ha sido publicado por ninguna de las entidades que se ven reflejadas ahí, y además contiene errores debido a un hecho muy sencillo: es imposible predecir cuándo van a aparecer nuevas variantes del coronavirus.

Tal y como han indicado varios expertos, las variantes surgen cuando un virus muta de forma natural con el tiempo y, cuanto más se propaga en la población, más probabilidades hay de que surjan variantes. La imagen pretende difundir la idea de que la pandemia forma parte de un meticuloso plan de las «élites globalistas» para justificar medidas de control poblacional, pero cualquiera puede dibujar esa tabla, ponerle cuatro logotipos y difundirla como si fuera real.

Esto se puede comprobar enseguida también debido a los numerosos errores de la tabla. Tanto en la web de la OMS como en la del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) se puede consultar cuándo se detectaron por primera vez cada una de las variantes. El falso cronograma indica que la variante Delta surgió en junio de 2021, pero en realidad fue detectada por primera vez en octubre de 2020 según la OMS.

Las variantes Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota y Kappa fueron todas identificadas antes de lo que se señala en la tabla y ya han sido reclasificadas como «variantes de interés anteriores» por la OMS. Según explica el organismo, esto significa que se ha demostrado que la variante en cuestión «ya no entraña riesgos importantes añadidos a la salud pública mundial con respecto a otras variantes del virus».

Por lo tanto, se trata de un bulo, muy mal hecho además.

La nota de suicidio del director de una clínica de Chemnitz (Alemania) alertando sobre las «mentiras» acerca de la vacuna contra la COVID-19

Thomas Jendges, director gerente de la Clínica Chemnitz en Alemania, se suicidó el pasado 10 de noviembre. Desde entonces, se han viralizado no pocos bulos acerca de los hechos que rodean a esta trágica muerte.

Uno de los más difundidos tiene que ver con una supuesta carta de suicidio, que ha sido viralizada tanto a través de mensajes por Whatsapp como en redes sociales y sitios web como Las Republicas, donde el Dr. Jendges se quitaba la vida porque no podía soportar que se siguiera engañando a la gente con el tema del coronavirus, que en realidad sería una suerte de arma biológica, y que tanto el alcalde de la ciudad como sus colegas de profesión le tenían amenazado para que cumpliera con «el plan».

En otro bulo, más creativo aún si cabe, Jendges habría hecho un vídeo donde contaba toda la «verdad» acerca del coronavirus donde supuestamente admite que «las vacunas son una estafa». Junto a este bulo se ha difundido también una captura del supuesto vídeo.

Pero ahí no termina todo. También hay una transcripción de este vídeo, que es como sigue:

“Sobre lo que está sucediendo en este momento. Alemania….. Puedo resumirlo honestamente, como médico, como vacunador, como alguien que ha tratado a personas con infecciones de oído, nariz y garganta toda su vida, sólo puedo repetir que lo que está sucediendo aquí no tiene nada, absolutamente nada que ver con un virus.

Se trata, en todo el mundo, de la implantación de una dictadura mundial, desgraciadamente hay que decirlo.En el último mes, he pasado 1.500 horas observando la situación porque sabía que no tenía nada que ver con nada médico. No podía entender lo que estaba pasando, hay objetivos tan interconectados…. y la semana pasada en Spever, me preguntaron.

Hablé ante 1.000 personas -aunque nunca antes había hablado delante de la gente-, nunca me atreví, nunca tuve el valor de hacerlo….pero se ha llegado a un punto en el que…Es tan incomprensible lo que está sucediendo …. y todos están bailando al mismo ritmo con los demás.

Y si….y quien sea todavía no puede creerlo… que tenemos una dictadura… no hay otra forma de decirlo.…por supuesto que se está disimulando….por supuesto que está sucediendo gradualmente,….pero que la gente tiene que….por medidas completamente desproporcionadas….literalmente- salir a la calle a protestar por el restablecimiento de sus derechos básicos…nuestros antepasados escribieron estos derechos exactos en nuestras leyes básicas y lo que ahora están haciendo allí.

Mucha gente no se dará cuenta y se preguntará: “¿A qué viene tanto alboroto?”. Bueno, sólo puedo decir que el coraje, la ira y un gran corazón… eso es lo que nos unifica, y todo esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con un virus”.

La realidad es que, más allá de los mensajes que se han ido copiando y pegando directamente en Whatsapp, no existe prueba alguna de que el doctor haya dejado una nota de suicidio, como ha reportado el alcalde, el personal de la clínica, las autoridades policiales y medios locales a diferentes verificadores de información.

En cuanto al vídeo, resulta que sí que es real, pero no se corresponde al doctor. Se trata de Guido C. Hofmann, un médico alemán que compartió una grabación a través de su canal de Telegram. Guido es conocido por ser miembro del Movimiento Querdenk, un grupo de afines a las conspiraciones y negacionistas de la pandemia. Comparando la fotografía de Jendges con la del tipo del vídeo, se ve claramente que no se parecen en nada. Pero es que hasta Hofmann alertó a través de su propio canal de que él no era Jendges y que la grabación era suya y no del fallecido doctor.

Por lo tanto, de nuevo, bulos y más bulos.

El contrato entre Pfizer y la Comisión Europea

A través de varios canales de Telegram dedicados a teorías de la conspiración y donde proliferan ideas de extrema derecha, se difundió un mensaje acerca de un supuesto contrato entre la farmacéutica Pfizer y la Comisión Europea bajo el cual Pfizer «es propietaria del dispositivo electrónico colocado a las personas que se han inoculado» la vacuna contra la COVID19.

Supuestamente, esto se reconoce en el Acuerdo de Compra Anticipada (APA) que la Comisión Europea (CE) firmó con Pfizer y BioNTech para la adquisición de estas vacunas, un acuerdo que es público y se puede consultar en el sitio web oficial de la CE, un acuerdo que se publicó en noviembre de 2020 con varios datos ocultos, pero que en abril se liberó completamente y se puede leer de manera íntegra.

El mensaje que se ha difundido hace referencia a la página 23 del apartado 1.11, donde se habla de la «Explotación de los datos del acuerdo de compra anticipada (APA)», donde se especifica que «el contratista (Pfizer) será el único propietario de los derechos generados durante el desarrollo, producción y suministro de la vacuna y todo lo relacionado con ella, incluido el conocimiento», lo que se conoce como «IP Rights».

A partir de aquí, por algún motivo que no se entiende demasiado bien, el mensaje argumenta que las siglas «IP» hacen referencia a «la famosa IP asociada al bluetooth, detectada en las personas vacunadas», sosteniendo que es una prueba de que se está reconocido que Pfizer es la propietaria de un supuesto dispositivo electrónico que se habría inoculado con la vacuna.

Sin embargo, estas siglas, que quien ha escrito el mensaje confunde, deliberadamente o no, con Internet Protocol (un código que se utiliza para identificar una interfaz de red) responden en realidad a Intellectual Property (Propiedad Intelectual). Es decir, lo que dice esta parte del contrato es que Pfizer es la dueña de la propiedad intelectual de la vacuna, de ahí el final del párrafo donde se indica «incluido el conocimiento».

Quitando este hecho, se ha desmentido por activa y por pasiva el hecho de que las vacunas contra la COVID19 lleven un microchip o algún dispositivo rastreador. Tampoco es cierto que los vacunados puedan ser detectados por Bluetooth, una desinformación desmentida por verificadores de información como Full Fact.

En fin, un bulo más.

La enfermera jefe del hospital Centro Médico Universitario de Liubliana (Eslovenia)

La información de que la jefa de enfermería del hospital Centro Médico Universitario de Liubliana ha dimitido y ha mostrado «frente a las cámaras» cómo los viales de las vacunas contra la COVID-9 llevan distintos códigos para distinguir las dosis que son un placebo de las que no ha recorrido las redes sociales y varias cadenas de mensajes junto a un vídeo de Facebook donde se supone que habla esta persona, con música épica de fondo aunque sin subtitular, por lo que nadie que no conozca este idioma entenderá nada (si bien otras versiones del vídeo en inglés y en italiano se han difundido también).

El vídeo fue originalmente publicado el 28 de julio de 2021 en YouTube por un canal llamado «Octava Generación», pero fue borrado posteriormente por la plataforma por vulneración de las normas de publicación.

Sin embargo, sorpresa: la persona que habla en este vídeo no es ni ha sido nunca la jefa de enfermería de este hospital. Esta información puede comprobarse fácilmente acudiendo al sitio web oficial del Centro Médico de Liubliana.

Habrá quien piense que quizá es que el sitio web ha sido modificado a posteriori después de que la jefa haya dimitido. Gracias a la aplicación WayBackMachine, se puede acceder a versiones anteriores de la web, donde se observa que el 19 de septiembre de 2020 también aparece Zdenka Mrak como jefa de enfermería.

Más allá de eso, Mrak ha dado declaraciones y entrevistas a medios de comunicación durante de la pandemia como jefa de enfermería del hospital y también antes, como en esta entrevista de 2018. Por supuesto, no hay ninguna prueba de que Mrak haya declarado que los viales de las vacunas van marcados con códigos y que algunas son un placebo.

¿Quién aparece en el vídeo entonces? Gracias a una captura archivada en la WayBackMachine, se ve en la descripción del vídeo original que la mujer que habla se llama Vera Kanalec, una «trabajadora de salud jubilada«. Buscando su nombre, es fácil comprobar que aparece también en otros vídeos hablando sobre la pandemia de COVID19. El 22 de noviembre, Kanalec publicó en su perfil de Facebook un post donde asegura que no es ella la del vídeo, y en respuestas posteriores aclara que ella no está hablando de placebos ni nada parecido.

Por lo tanto, se trata de un bulo montado sobre otro bulo.

Las variantes del coronavirus que solo aparecen si te vacunas

Una imagen con una sencilla frase, un emoticono y una jeringuilla sacada de algún banco de imágenes, afirma que «un año antes de vacunar no hubo ni una sola variante… comienza la vacunación y aparecen muchas variantes… en países vacunados… … ninguna en los países no vacunados. ¿Despertamos?», imagen que se ha compartido masivamente a través de Telegram, Whatsapp y Facebook.

Dedicar esfuerzos en desmentir una imagen que probablemente no haya costado más de dos o tres minutos de realizar resulta a ratos tedioso y surrealista, pero dado el peligro de que la gente se crea estas mentiras, es necesario decir que está mal en todo lo que dice.

Para empezar, variantes como la Alpha, Beta, Gamma y Delta fueron detectadas por primera vez meses antes de que comenzaran las campañas de vacunación. La variante Alpha, según la OMS, apareció por primera vez en Reino Unido en septiembre de 2020; la variante Beta, en Sudáfrica en mayo de 2020; la variante Gamma, en Brasil en noviembre de 2020; y la variante Delta en la India en enero de 2021.

Seguidamente, al margen de que no existen «países vacunados» o «países no vacunados» (en todo caso, países con diferente porcentaje de vacunación), las variantes circulan y han circulado por todos los países del mundo independientemente de su tasa de vacunación.

Lo peor de este bulo es que intenta transmitir la idea de que son las vacunas las que provocan la aparición de nuevas variantes del coronavirus, lo que desafía directamente todo conocimiento y lógica científica al respecto.

Se trata pues de otro bulo.

Bulos sobre igualdad y feminismo

El hecho de que el 25 de noviembre sea el Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres, suele provocar un ligero aumento de los bulos, mentiras y desinformaciones sobre el movimiento feminista y con respecto a datos e información que tenga que ver con la igualdad.

La campaña contra la violencia de género en la que aparece la reina Letizia como una «mujer maltratada»

Un cartel donde aparece la reina Letizia repleta de heridas y moratones se ha viralizado a través de redes sociales con la frase «She reported him» (Ella lo denunció, en castellano), indicando que es una campaña contra la violencia de género encargada por el Ministerio de Igualdad. Esto se ha viralizado así tanto en redes sociales como incluso en periódicos de gran tirada como El Mundo.

En realidad, se trata de una exposición artística del artista italiano AleXsandro Palombo en el que aparecen diversas mujeres del mundo de la política y la realeza como víctimas de violencia de género. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; la duquesa de Cambridge, Kate Middleton; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; o Letizia Ortiz, son las mujeres que aparecen en la exposición, junto a otras frases como «Ella lo denunció. Pero nadie la creyó – Pero la dejaron sola – Pero no la protegieron – Pero no lo detuvieron – Pero la mataron igual”.

Sin embargo, la exposición no fue un «encargo» del Ministerio de Igualdad, sino que se trató de una invitación del Ayuntamiento de Los Alcázares a los actos realizados por el 25 de noviembre. Joanne Scott, concejala de Política Social, afirma que la reproducción y el coste de la exposición se va a justificar a través del presupuesto otorgado por el Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero que la decisión del gasto corresponde al propio consistorio. Tal y como aparece en el BOE, el municipio recibió 15.087,38 euros para el ejercicio de 2021 en este concepto.

Así aparece reflejado en el cartel del artista italiano exhibido en Los Alcázares, que en su parte inferior izquierda se indica que se trata de “actividades financiadas con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género”.

La campaña se ha publicado en varios medios internacionales como The Sun, Daily Mail o The Mirror, pero no es la primera iniciativa en la que el artista italiano utiliza la imagen de mujeres vinculadas a la política para ilustrar la violencia de género. En 2019, Palombo realizó una campaña similar en la que aparecían Ángela Merkel, Hillary Clinton o Alexandria Ocasio-Cortez.

Al salir a la luz la realidad, El Mundo ha decidido rectificar el titular, pues se trata de un caso claro de tergiversación.

Las madres se queden con la custodia en el 90% de los divorcios

Una imagen pobremente editada con una frase escrita en fuente Comic Sansa sin dato, ni fuente, ni referencia alguna, con el título «Borrando a papá», rezaba que «en el 90% de los divorcios la mujer se queda con la casa, los hijos, los muebles» y que «el hombre simplemente es echado a la calle, verá a su hij@ (sic) 4 días al mes, vivirá en la indigencia, pagará la mitad de la hipoteca y la mitad de todos los gastos», rematando con un «esto es violencia de género», sustituyendo las «e» de la palabra «género» por el símbolo «€». Todo un despliegue de medios y de originalidad, sin duda.

El pobre diseño se podría pasar por alto si los datos fueran ciertos, pero tampoco lo son. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2013 y 2020, la madre se quedó con la custodia de los hijos en una media del 66% de los casos, bastante lejos del 90% que señala la imagen. Eso de media, porque, en 2020, se acordó la custodia para la madre en el 54,4% de los divorcios con hijos. Además, más del 40% de los divorcios con hijos registrados en 2020 se resolvieron con la custodia compartida. Los datos indican, además, que la custodia compartida ha ido ganando terreno con el paso del tiempo.

También es falso que el progenitor que no tiene la custodia vaya a ver a sus hijos «4 días al mes». El artículo 94 del Código Civil señala que “la autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos [sic] y tenerlos en su compañía”.

Por lo tanto, se trata de un cúmulo no ya de bulos, sino de vulgares despropósitos sin sentido.

La Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista

Una captura del Boletín Oficial del Estado (BOE) donde se indicaba el nombramiento de María Jesús Conde Zabala como Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista con un pago de 275.000 euros, acompañada de la frase «Embajadora especial para la política exterior feminista: 275.000€. Luego q si no hay dinero para las pensiones…” (sic) o «María Jesús Conde Zabala, 275.000 euros al año por la gracia de Sánchez», se ha difundido por redes sociales y servicios de mensajería como Whatsapp o Telegram.

Sin embargo, la captura es falsa: en realidad, en el BOE no se indica la cuantía que va a recibir María Jesús Conde por ese cargo. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han aclarado a Maldita.es que este cargo es el mismo que se lleva desempeñando desde 2007 y que se denominaba «Embajadora en Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género«, si bien ha tenido otra denominación. No es algo nuevo de los gobierno de Pedro Sánchez.

Por lo tanto, aunque se trata del primer cargo diplomático bajo esta denominación concreta, la igualdad de género ya se ha incorporado en otras ocasiones al Ministerio de Asuntos Exteriores como “un elemento distintivo de su política exterior”. De hecho, desde la cartera que dirige José Manuel Albares señalan a Maldita.es que su contenido “es muy parecido” al que ha venido desarrollando la Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior, Clara Cabrera Brasero.

También han aclarado que ese no es el sueldo real, y que su retribución está “muy por debajo” y no llega “ni a la mitad” de lo que aparece en la captura falsa del BOE, si bien no han ofrecido una cifra real oficial. Por otro lado, cuesta creer que reciba 22.000 euros al mes, una cifra muy por encima de lo que cobra incluso el propio presidente del Gobierno.

Por lo tanto, se trata de un caso de desinformación sin pruebas.

Bulos contra rivales políticos

Por descontado, no podían faltar los bulos sobre rivales políticos de la derecha y de la extrema derecha, intentos de difamar y de señalar arrastrando por el fango el debate político a base de mentiras y desinformaciones varias.

El ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez pateando a un policía

El pasado viernes 22 de octubre, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el acta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo por pegar una patada a un agente de policía durante una manifestación hace siete años. Un día más tarde, el ya exdiputado anunciaba que se retiraba del que había sido su partido político, Unidas Podemos, en medio de intensos debates sobre la idoneidad o no de la medida.

Tras estos hechos, se ha viralizado una imagen a través de redes sociales y canales de mensajería como WhatsApp y Telegram en la que aparece, supuestamente, el exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, golpeando a un agente de policía tirado en el suelo. La imagen viene acompañada con la frase: “…está claro que el diputado no pateó a ningún policía”.

Mediante una búsqueda inversa en Google, se puede llegar a la fotografía original, que resulta que es de una manifestación en septiembre de 2020 frente a la Asamblea de Madrid en la que se protestaba por «una sanidad pública de calidad» y se pedía la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.

Básicamente, la fotografía original ha sido manipulada con una fotografía de perfil del exdiputado, y se ha compartido como si fuera real.

Por lo tanto, se trata de un bulo.

Yolanda Díaz «nunca trabajó en su vida»

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha sido blanco también de diferentes bulos. Uno de ellos ha sido la afirmación de que la ministra «nunca trabajó en su vida» y no se ha dedicado más que a «sindicatos y política». El mensaje al respecto más viralizado procede de Hugo Pereira Chamorro, un conocido periodista del medio Periodista Digital, donde suele crear contenido ultraderechista y que ataca continuamente a los sectores progresistas.

Sin embargo, es mentira. En el currículum de Yolanda Díaz publicado en la web de La Moncloa se especifica que ejerció como abogada y aparece colegiada en Ferrol desde 1998, dato que ha confirmado el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol a diferentes verificadores de información. Además de trabajar para diferentes despachos, formó el suyo propio hasta que fue diputada en 2012.

En 2011, en varias entrevistas, diferentes medios como El País, ABC, VozPópuli, El Español o La Voz de Galicia, dieron fe de estas cuestiones, donde Yolanda Díaz además declaró otras actividades que no aparecen en su CV, como que aseguraba: «Puse copas en Santiago, hice fotocopias y limpié casas«, para poder costearse la carrera.

Además, en ningún sitio aparece que trabajara para sindicatos, que han declarado a verificadores como Maldita.es que Yolanda Díaz nunca trabajó para ellos.

Por lo tanto, se trata de un bulo.

Tariq Ramadan, pareja de la diputada de la Asamblea de Ceuta Fátima Hamed

Una imagen donde aparece Fátima Hamed Hossain, la diputada ceutí de MyDC, junto a Tariq Ramadan, académico suizo, asegurando que son pareja y que éste ha sido acusado por un «juez francés por violar a dos mujeres, una de ellas con discapacidad», se ha viralizado por redes sociales y también por aplicaciones de mensajería instantánea.

Sin embargo, desde MyDC no solo niegan que sean pareja, sino que no tienen a día de hoy ningún tipo de relación, ni amistad, ni siquiera contacto. De hecho, la mujer de Tariq Ramadan es Iman Ramadan. ¿De dónde proceden entonces las fotografías donde aparecen juntos? Al parecer, coincidieron en 2014 y en 2015 en las jornadas de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, donde acudió como ponente y moderador, respectivamente, como se desprende del sitio web oficial de la organización.

En cuanto a las acusaciones de violación, en octubre de 2017 la escritora Henda Ayari afirmó haber sido violada por Tariq en 2012. Él mismo habló de ello en una entrevista en Al Jazeera donde declaraba su inocencia en 2019. Según se señala en la entrevista de Al Jazeera, un mes después hubo otra denuncia de una mujer a la que se llamó públicamente “Christelle”.

El 3 de febrero de 2018, Ramadan entró finalmente en prisión según recoge EFE por estas dos presuntas violaciones. Un mes más tarde, en marzo de 2018 recibió una tercera denuncia por violación.

En noviembre de 2018, Tariq fue puesto en libertad según anunció el abogado de las denunciantes Francis Szpiner en Twitter.

Además, otras dos mujeres bajo el nombre Elvira y Brigitte denunciaron posteriormente haber sido violadas por Tariq Ramadan, según cuenta el propio Ramadan en su canal de Youtube y medios como France24. También Tariq Ramadan habla en su web y en su canal de Youtube sobre estas cinco acusaciones.

Durante el proceso judicial al que se ha enfrentado, que aún continúa abierto y del que él se declara inocente en varias entrevistas y en su página web, su mujer, Iman Ramadan, ha hecho declaraciones públicas como este vídeo para la campaña “Free Tariq Ramadan” publicado en 2018. En él habla sobre la encarcelación de su marido.

Por lo tanto, se trataría de otro bulo.

Hasta aquí la recopilación de bulos de la extrema derecha española en este mes de noviembre de 2021. Próximamente realizaremos más recopilaciones de estos bulos, “fake news” y demás incoherencias de la derecha y, principalmente, la ultraderecha en España.

Adrián Juste es Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.

Contenido bajo Licencia Creative Commons