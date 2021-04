Recopilación de bulos de la extrema derecha española de marzo de 2021

La extrema derecha ha usado (y usa) como estrategia fundamental de crecimiento la difusión estratégica y organizada de bulos y fake news para crear una imagen ficticia de la realidad que permita justificar su agenda política. Esto es lo que se conoce como posverdad y es una parte esencial de la estrategia de crecimiento tanto de la nueva derecha radical como desde el mismo génesis de la ultraderecha. Es por eso que es importante hacer una buena recopilación de bulos de la extrema derecha para ser conscientes de la magnitud del problema.

Si bien existen sitios de verificación de información, como Newtral o Maldita, que se dedican a desmentir este tipo de afirmaciones, aquí se presentan un recopilatorio de los principales falseamientos de la realidad difundidos mayoritariamente por la extrema derecha en todos sus ámbitos, tales como organizaciones políticas, asociaciones y personalidades destacadas.

Sábado, 10 de abril de 2021. Se entiende por bulos y fake news la información falsa que se suministra de forma intencional, es decir, la fabricación de contenido irreal, no una mera interpretación o tergiversación interesada de la realidad.

Como quedó reflejado en un informe publicado por la Unión Europea, Vox es una de las organizaciones más beneficiadas por los bulos y los usa como estrategia comunicativa, siguiendo la línea de la alt-right estadounidense.

Después de la recopilación realizada del mes de febrero de 2021, a continuación se muestran los principales bulos que se han movido por parte del entorno de la derecha y la ultraderecha mediática del mes de marzo de 2021.

Bulos lanzados desde los medios

Distintos medios de la derecha y extrema derecha se hacían eco de varios bulos y desinformaciones que publicaron durante el mes de Marzo.

Los tránsfugas que iban a apoyar al PSOE

Tras el terremoto en Murcia provocado por el pacto de Ciudadanos con el PSOE para presentar una moción de censura que acabara con el gobierno de Fernando López Miras, otros territorios sufrieron réplicas del seísmo.

Uno de estos territorios fue Castilla y León, donde el PSOE para evitar una posible convocatoria anticipada de elecciones presentó otra moción de censura. La moción presentada no parecía tener visos de prosperar, tras la negativa de Ciudadanos de apoyarla.

A pocos días de realizar dicha moción, el medio conservador EsRadio y sus filiales se hacían eco de que contaba con serias posibilidades de prosperar, ayudados por varios diputados tránsfugas de Ciudadanos, entre ellos María Montero y la diputada Marta Sanz.

Esta versión no parecía sostenerse en nada, ya que Ciudadanos y el PSOE negaron en todo momento que la moción tuviera visos de salir adelante.

El bulo fue aumentando a medida que se acercaba la moción de censura y los señalados salieron a desmentirlo.

Finalmente se realizó la votación donde el PSOE solo contó con el apoyo de sus 35 procuradores y los de 2 de Podemos.

El PSOE retira la foto de Gregorio Ordóñez, concejal asesinado por ETA

El 25 de marzo, OKDiario publicó una noticia con el siguiente titular: “El PSOE retira la foto de Gregorio Ordóñez del centro de mayores que lleva su nombre en Alcorcón”.

Gregorio Ordóñez fue un diputado del parlamento del País Vasco en la década de los 90, tristemente asesinado por la banda terrorista ETA en 1995.

Pero lo que ha pasado dista bastante del artículo de OkDiario. Actualmente el centro no está bajo la tutela del PSOE, sino que fue cedido a la Comunidad de Madrid en diciembre de 2020, pasando a ser un centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF).

Tal y como explica la hermana de Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en su cuenta de Twitter, lo comunicado por OkDiario es falso, asegurando que han sido los nuevos ocupantes del local los que lo han retirado.

En la misma dirección ha publicado un comunicado el Ayuntamiento de Alcorcón, donde niega la versión de OkDiario y pide al medio una rectificación.

Tras un informe de lo ocurrido por parte del Ayuntamiento, parece que el cuadro fue descolgado temporalmente por los trabajadores de la comunidad de Madrid para realizar reparaciones y decoraciones, siendo descolgado y envuelto para, una vez acabadas las tareas, volver a ser puesto en su lugar.

Así pues se trataría de un bulo. OkDiario rectificó su artículo a los pocos días.

El Presidente que se salta el confinamiento para ir a Doñana

El medio afín a la extrema derecha El Diestro, ha publicado varias noticias en la que el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez había viajada a Doñana con su familia saltándose el confinamiento perimetral.

La realidad es que es un bulo más de este medio, un portal a menudo habitual por difundir bulos y “fake news”.

Así, El Diestro afirma que el sábado 27 “se pidió desde el Palacio de la Moncloa un helicóptero Superpuma para trasladar a varios viajeros desde el Palacio de la Moncloa al Palacio de las Marismillas en Doñana”.

Tal y como confirma Maldita.es tras ponerse en contra con la Presidencia del Gobierno, esta corroboró que el Presidente estaba en Madrid y que no se habían desplazado a Doñana en Semana Santa o en días anteriores.

De la misma manera, desde el equipo de prensa del Ministerio de Defensa han corroborado “que es falso”, y que ha sido desmentido también por el Ejército del Aire, la única entidad que puede poseer un vehículo volador de dichas características.

Además, el Presidente del Gobierno siguió con su agenda política. El día 27 estuvo en Madrid acompañando la presentación de la lista de Ángel Gabilondo para Madrid.

El día 29 recibió en el Palacio de la Moncloa al presidente Nakufo Addo y al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Sabri Boukadoum.

El día 30, se confirmaron los cambios de Gobierno tras la marcha del vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la toma de posesión de los nuevos cargos.

Así pues ninguna fuente indica que Pedro Sánchez se marchara a Doñana mientras que El Diestro no aporta ninguna prueba o fuente que respalde sus informaciones, por lo que se trata de un bulo.

La esposa de Pedro Sánchez es excluida de su puesto

El periodista derechista Juan Pardo informaba que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, había sido cesada de sus funciones como catedrática de la Universidad Complutense de Madrid ya que se había descubierto que no tenía la titulación necesaria para ejercer dicho cargo.

La información se viralizó rápidamente por las redes. Pero es un bulo.

Juan Pardo no aporta ninguna prueba de lo que dice, escribiendo solo un tweet sin enlace o referencia a la fuente del supuesto despido. Además este autor ya ha sido descubierto en anteriores bulos.

Si se accede al sitio web a la Universidad Complutense de Madrid, se puede ver que Begoña Gómez consta como codirectora del máster y profesora, en calidad de experta en impacto social y tercer sector. También consta como directora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC).

No hay noticia o comunicado de la UCM al respecto, ni ninguna declaración del supuesto claustro de profesores.

La fortuna de Pablo Iglesias e Irene Montero supera el millón y medio de euros

Distintos medios de la derecha informaron tras la declaración de bienes de los miembros del Congreso que el patrimonio conjunto de Irene Montero, ministra de Igualdad, y Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, que comparten una relación sentimental y viven en el mismo domicilio, supera el millón y medio de euros.

Esto se materializó en cientos de comentarios y tweets criticando la fortuna del matrimonio, que se suma las ya habituales críticas al líder de Unidas Podemos por, supuestamente, haberse enriquecido y haber caído en incoherencias tras su salto a la alta política, como la adquisición del famoso “casoplón”.

La realidad en este caso no es exactamente así. Estos datos surgen de la suma de los bienes declarados pero tienen un error, posiblemente nada accidental.

En el caso de Pablo Iglesias, declara 233.282,19 euros en bienes inmuebles, 111.098,10 euros en depósitos, 187.500 euros en seguros de vida y planes de pensiones, 8.000 eurosen el resto de bienes y 231.156.6 euros en pasivos.

Declaración de bienes de Pablo Manuel Iglesias. Autor: Captura de pantalla realizada el 09/04/2021 a las 17:01h. Fuente: BOE.

En el caso de Irene Montero, declara 335.049,49 euros en bienes inmuebles, 107.420,33 euros en depósitos, 187.500 euros en seguros de vida y planes de pensiones, y 231.156.5 euros en pasivos.

Declaración de bienes de Irene María Montero. Autor: Captura de pantalla realizada el 09/04/2021 a las 17:01h. Fuente: BOE.

Todo sumado llegaría a la cantidad superior al millón y medio de euros que nombran los medios pero hay un error de base que hace duplicar el patrimonio real: se ha sumado la deuda como parte del patrimonio.

Les deudas conforman parte del pasivo. Y, como es obvio, las deudas no pueden considerarse para obtener la fortuna personal. Si se quiere saber el patrimonio neto, las deudas deben restarse. Así pues el patrimonio neto de la pareja es de 707.537,07 euros, menos de la mitad de lo indicado por los medios.

El Puntual 24H

La cuenta de Twitter afín a la extrema derecha El Puntual 24H ha conseguido viralizar varios bulos durante el pasado mes de febrero y este marzo de 2021.

Más Madrid promete cerrar el hospital Isabel Zendal

Un tweet sin ningún enlace ni dato externo, acompañado de la fotografía de la candidata de Más Madrid, Mónica García, con el siguiente texto: “Más Madrid pretende cerrar el Hospital de Pandemias Isabel Zendal si gana las elecciones”, se viralizó entre las cuentas de la derecha política.

La realidad es que esta afirmación es totalmente falsa. No hay rastro de una afirmación así en ninguna cuenta de los candidatos políticos de Más Madrid ni ninguna noticia que hable sobre el tema.

Además, el partido Más Madrid siempre ha defendido mantener abierto el Hospital Isabel Zendal. “No vamos a cerrar el Zendal, lo vamos a aprovechar” ha asegurado su candidata, pero adaptándolo a “a las necesidades sanitarias que tiene la Comunidad de Madrid” con la posibilidad de convertirlo en un centro médico de media y larga estancia y espacios de investigación

El tweet original tras su viralización con miles de comparticiones, fue posteriormente borrado.

Más Madrid cerrará todos los comercios no esenciales para evitar la propagación del coronavirus

Otro bulo relacionado con la formación madrileña de la web El Puntual 24H.

Con el mismo modus operandi del anterior, el día 28 de marzo, el puntual púbico un tweet con un texto que reza: “Más Madrid CERRARÁ todos los comercios no esenciales para bajar la curva COVID” y una foto de Mónica García.

No hay pruebas en las redes sobre una declaración así de Más Madrid, ni ninguno de sus candidatos políticos.

El puntual tampoco aporta pruebas de estas declaraciones en la web.

La formación de Iñigo Errejón ha tenido que desmentir estas informaciones.

El PSOE pide que se aplacen las elecciones por la cuarta ola del coronavirus

Una vez más, la web usa en su cuenta de Twitter un solo tweet con texto “El PSOE pide que se aplacen las elecciones de la CAM por la 4º ola de COVID” y una foto de la portavoz del PSOE Adriana Lastra.

Una búsqueda en las distintas redes demuestra que no hay rastro de ninguna declaración así por parte del PSOE.

El Puntual 24H no muestra enlace ni fuentes de donde sale esta información.

Una vez más se trata de un bulo.

Bulos lanzados por políticos

Desde la política también se lanzaron distintos bulos durante este mes de marzo.

Los colegios que se cierran para alojar inmigrantes

El Secretario General de Vox, Javier Ortega Smith, publicó un tweet diciendo que se estaba cerrando colegios para alojar a inmigrantes ilegales.

Ortega Smith difundía este tweet acompañado de un vídeo donde se ve el campamento para migrantes instalado en el barrio de El Lasso y aprovechaba para decir que “salen a tomar droga, salen a cometer delitos”

Algo bastante alejado de la realidad. El colegio de León de las Palmas de Gran Canarias llevaba cerrado 3 años, bastante tiempo antes de que empezase la crisis migratoria canaria a finales de 2019. El colegio fue cerrado por los daños del temporal de 2018 y su alumnado reubicado.

Tal y como explicó el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo, en octubre de 2020, fue cuando el ministro de Migraciones José Luis Escrivá visitó las instalaciones donde reacondicionadas para alojar inmigrantes.

Además en relación al tema de los delitos y al supuesto aumento de la criminalidad que anuncia Vox, en octubre y noviembre de 2020, los dos meses de mayor presión migratoria para las islas durante ese año, la criminalidad cayó en un 1% y 3% respectivamente, según datos del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. En una rueda de prensa convocada en febrero añadió, junto a estas cifras, que en diciembre el descenso fue de un 18,8%.

Así pues se trataría de otro bulo.

Una buena parte de los médicos de Países Bajos han realizado una eutanasia sin consentimiento

“El 30% de los médicos allí (en Países Bajos) según un informe, el Informe Remmelink, dice que han realizado eutanasias sin el consentimiento de las personas”.

Estas declaraciones provienen de la diputada de Vox Lourdes Méndez, pronunciadas en una entrevista para El Gato al Agua el 21 de marzo.

Pero estas declaraciones, además de obsoletas por los datos que se utilizan, están tergiversadas y con datos falsos.

El informe que usa la diputada, el informe Remmelink, es un informe presentado en 2003 a base de datos recopilados desde 1990 a 2001, anterior a la ley de eutanasia del país en vigor desde 2002.

En el informe unen tanto casos de eutanasia, como de suicidio asistido y sedación paliativa. Además el informe muestra como los médicos que se ofrecían a esto fueron reduciéndose desde un pico del 27% en 1990 al 13% en 2001.

La actual ley de eutanasia de Países Bajos exige la petición explicita del paciente, que debe ser un acto voluntario.

Tal y como informa Newtral, esta ley es estricta y exige un proceso de revisión con comisiones regionales que verifican el proceso. Desde su aprobación, ningún doctor ha sido condenado por negligencia.

La diputada no aporta más pruebas de sus declaraciones y su única fuente es un informe de hace dos décadas cuyo objeto de estudio no era aplicación de la eutanasia mediante la ley.

Por lo tanto, la información es falsa.

Pedro Sánchez impide una visita del vicepresidente de la Comisión Europea al hospital Zendal

El jueves 25 de marzo, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid publicaba lo siguiente: “Pedro Sánchez prohíbe al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, visitar el Hospital Isabel Zendal. Odian Madrid, odian este salvavidas frente al COVID-19.”

En un comunicado el Partido Popular se quejaba de que el Gobierno de Pedro Sánchez había cambiado una visita de las autoridades europeas programada para el lunes 29 de marzo al Zendal por otro centro.

“El director en funciones de la Oficina de la Comisión Europea en España acaba de informarnos de que la visita al Zendal de Schinas debe ser anulada porque el Gobierno ha decidido llevarlo a un centro de vacunación distinto al Zendal, fuera de la Comunidad de Madrid. La visita fue solicitada por el gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”

Poco después de esto la misma Comisión Europea desmentía al PP.

El Zendal era solo una opción que no estaba confirmada.

Virales

Algunos bulos sin un grupo aparentemente organizado detrás consiguieron volver a hacerse virales este marzo

El parlamento Danés estalla en carcajadas ante la República de Cataluña

Este video del Charly Olvan, se viralizó rápidamente entre las cuentas de la derecha.

En él se podía ver un video del parlamento Danés con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, hablando. En los subtítulos que aparecían se podía leer “Vamos a empezar la sesión con una petición del Partido Antisistema Danés para reconocer Cataluña como un país independiente después de su exitoso intento de 8 segundos, sí, 8 segundos” para después continuar “Que dicen que son la Dinamarca del Sur porque dicen que son genéticamente más parecidos a nosotros que al resto de los españoles”.

Tras esto, el parlamento estallaba en risas. La realidad es que este vídeo manipulado tiene poco que ver con la verdad.

Aunque las imágenes son ciertas, corresponden al 3 de octubre de 2019. La razón que causó tanta risa fue un informe sobre la adquisición por parte del Estado de varios animales de circo, exactamente Ramboline, Lara, Djunga y Jenny, por un coste de un millón y medio de euros para que “pudieran jubilarse en paz”.

Fue en medio de la lectura de este informe donde la primera ministra soltó una carcajada y poco después fue seguida por el resto.

La cuenta que lanzó el vídeo fue posteriormente suspendida.

Cicerón ya apuntaba a que había que recortar el Estado

“El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos moderarse y controlar, ayuda a otros países debe, eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota, trabajar, no vivir del Estado” – Año55 A.C

Este viejo bulo ha vuelto con fuerza en el mes de marzo, en especial en la red social Facebook. Casualmente esta frase se ajusta como un guante a la derecha liberal y en especial a la extrema derecha, ya que además de los clásicos recortes, disminución del Estado y del personal público, habla también de la limitación de la cooperación internacional.

Pero se trataría de un bulo. El texto original proviene de la novela La columna de hierro, de la escritora Taylor Cadwell, escrita en 1965. Posiblemente fue en 1966 cuando el congresista de EEUU Otto Pasman la atribuyese a Cicerón.

El texto en cuestión no se encuentra en ninguna de las obras de Cicerón. Si se utilizan buscadores de citas, tales como Oxford Reference o Quote Investigator, no hay ninguna referencia a este texto.

Tal y como explica Maldita.es y el historiador Andrés Nadal, Cicerón jamás pronunció esa frase: “En los textos de Cicerón sólo aparece la palabra ‘presupuestos’ en Cartas a Ático, 124 (VII 1)”.

Por lo tanto, es otro bulo, ya desmentido además en otras ocasiones

Teorías de la conspiración

Algunos de los bulos y “fake news” de este mes de marzo están relacionados con teorías sobre las causas o el desarrollo de ciertos hechos reales que se han sostenido sin ningún tipo de prueba.

El SEPE simula un ataque porque se ha quedado sin dinero

Distintas cuentas de la extrema derecha difundieron que el ataque informático sobre el SEPE el pasado 9 de marzo no fue tal cosa, sino que el servicio lleva “bloqueado y saturado desde hace meses” y que carecen de liquidez para adeudar los distintos pagos.

Alvise Pérez dice que fallo del SEPE se debe a la falta de liquidez de fondos. Mensaje recortado de la cabecera de mensajes de la publicación. Autor: Alvise Pérez. Fuente: Maldita.es (CC BY-SA 3.0 ES).

Tal y como ha confirmado el SEPE para Maldita.es tras ponerse en contacto con el Ministerio de Trabajo y Economía social “la gestión de nóminas de prestaciones en general y de ERTE en particular no se ven afectadas por el incidente“.

Respuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el hackeo del SEPE. A Maldita.es. Autor: Maldita.es. Fuente:

Maldita.es (CC BY-SA 3.0 ES).

Lo que si es cierto es que el SEPE sufrirá un retraso en algunas prestaciones pero no en la totalidad, tal y como informan los sindicatos. Algunos medios como la cita previa online y distintas funciones tardarán algo más de tiempo en restablecerse, no así los pagos que serán una prioridad, pero que deberán recuperar una semana de trabajo perdida.

La realidad es que el SEPE cuenta con un material informático y humano insuficiente, como ya informó el Defensor del Pueblo en 2020.

El mismo SEPE tenía abierto un proceso de licitación para mejorar sus aplicaciones informáticas.

Otros ataques de este tipo han ocurrido en estados vecinos, tardando desde semanas a meses en recuperar la normalidad.

Además, la teoría de que el Estado no tiene dinero y espera a los fondos europeos es poco sostenible, ya que el Estado efectivamente tiene dinero aun dinero sin gastar en su presupuesto y podría moverlo al SEPE y que la llegada de los Fondos Europeos es aún incierta, siendo pospuesta por el actual gobierno. Por lo tanto ganar unas semanas sería un trabajo estéril.

Así pues todo apunta a que estamos ante algo similar a una teoría de la conspiración y que lo podemos catalogar como “desinformación sin pruebas”.

Ignacio Escolar por Madrid, sin mascarilla y en un bar

El famoso y polémico twittero de extrema derecha Alvise Pérez, conocido por sus repetidos bulos, publicaba un tweet con el siguiente texto “Aquí tenéis a Ignacio Escolar; el que dice que la hostelería en Madrid no tendría que estar abierta. De cínicos está lleno el mundo” y una supuesta foto recién tomada de Ignacio Escolar, director de elDiario.es, sin mascarilla.

Hay varias cuestiones que destacan de esta fotografía. Por un lado, la persona que aparece en la no está claro que sea Ignacio Escolar. Tiene un parecido similar pero a su vez, un aspecto diferente, bastante más envejecido o descuidado que el del director de ElDiario.es, cosa que reseñaron tanto los seguidores como los detractores de Alvise.

Pero además hay un cambio físico bastante reseñable. La nariz es bastante diferente entre ambas fotos. Si esto se debiera a una operación, debería coincidir con la fotografía de la terraza, que en teoría es reciente. Por lo tanto otra posibilidad es que fuera una foto antigua.

Además hay otro elemento llamativo. Uno de los carteles que sale en la foto no coincide con el año actual, siendo un cartel del Orgullo LGTB de Madrid de 2017.

Sería posible que el cártel se mantuviera ahí tras años, pero lo normal es que hubiera sido sustituido o reemplazado.

Alvise no aporta fecha, hora o lugar de la foto. Hay suficientes evidencias para dudar de que la foto coincida con el titular, sea porque no es actual o porque la persona expuesta ni siquiera es la que se señala. Pero tampoco existen las pruebas necesarias para catalogarla como un bulo. Así pues el tweet podría catalogarse como “desinformación sin pruebas”.

El primer bombardeo realizado por una persona transexual

Una noticia anunciaba que la comandante trans Lize Joke había sido la encargada de realizar un bombardeo con drones.

A esto surgían multitud de comentarios con sorna sobre el feminismo y la inclusión LGTB, burlándose sobre que había sido un “bombardeo feminista”, transversal o inclusivo con la comunidad LGTB. Pero la realidad es que es un bulo.

En el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no existe ninguna comandante Lize Joke. Lo mismo ocurre si se busca en la Secretaría de Defensa.

Además, la foto es un montaje. La noticia original viene una información de El Mundo, publicada el 26 de febrero de 2021 y titulada “EEUU bombardea a milicias pro Irán en Siria en el primer ataque ordenado por Joe Biden”.

Además el apellido “joke” significa broma y la noticia ocurre poco después de la revocación del servicio de las personas trans en EEUU por Joe Biden y del nombramiento de la doctora y mujer transexual Rachel Levine, como nueva subsecretaria de Sanidad, hecho que fue bastante atacado por los sectores más conservadores.

El bulo ‘trumpista’: el voto por correo está manipulado

En las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020, una de las consignas del entonces presidente del país, Donald Trump, fue anunciar que el voto por correo estaba manipulado. O, mejor dicho, que se iba a manipular.

Esto era así ya que desde el principio el Partido Demócrata, defensor de las medidas de distancia y precaución contra el covid19, pidió a los electores que votaran por correo y de manera anticipada para evitar posibles contagios. Mientras, los electores republicanos, con mucho menos miedo al coronavirus, votaron masivamente de manera presencial, una cuestión que el propio Trump alentó desde su postura negacionista y conspiracionista.

Esto le dio a Trump una excusa perfecta para justificar la derrota electoral que preveían todas las encuestas y para seguir con sus teorías de fraude. Y ahora, esta misma teoría de la conspiración sobre el fraude ha llegado a España. Desde cuentas afines a Vox, ya se empezó a usar esta teoría en las elecciones catalanas.

Ahora, con la convocatoria anticipada de elecciones en la Comunidad de Madrid, la teoría trumpista está siendo utilizada con fuerza por la extrema derecha y sus personalidades afines.

Así, personalidades como Alfonso Ussía, Marcos de Quinto o Fernando Sánchez Dragó están avisando del posible fraude del voto por correo.

Aunque aún no hay nada que desmentir, la realidad es que nada ha cambiado en el voto por correo. En las elecciones generales de España, la derecha ha gobernado en múltiples ocasiones siendo el voto por correo un sistema válido en todas, por lo que esta vez nada debería ser diferente.

Lo mismo en las distintas elecciones autonómicas, como Andalucía o Madrid, donde la derecha obtuvo mayoría, con buenos resultados para la extrema derecha.

No ha habido ningún cambio en la normativa del voto por correo que ahora lo haga más inseguro. Y, de hecho, el gobierno en la Comunidad de Madrid está en manos del PP y de Vox.

Esta es solo una estrategia de la extrema derecha para poder justificar una derrota electoral y poder acusar al rival ideológico de ilegítimo.

Ante todo, lo importante es visibilizar esta estratagema.

Hasta aquí la recopilación de bulos de la extrema derecha española en este mes de marzo de 2021. Próximamente realizaremos más recopilaciones de estos bulos, “fake news” y demás incoherencias de la derecha y, principalmente, la ultraderecha en España.

Juan Francisco Albert es Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.

Contenido bajo Licencia Creative Commons