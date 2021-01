Rafael Perea, gerente del Hospital de Riotinto, insulta en las redes al director de La Mar de Onuba tras desvelar que se vacunó antes que personal prioritario del centro

En su post, Perea no desmiente ninguno de los datos aportados por esta revista.

El responsable del hospital riotinteño, militante del PP, dice en su perfil social de Facebook que Perico Echevarría “está a las órdenes de Susana Díaz”.

“Necesito que no seas tan rastrero como eres”, responde al director de esta revista en los comentarios realizados en su perfil dela red social.

Huelva, 30 de enero de 2021.“Me preocupa que los datos de los vacunados o no vacunados, que están recogidos en las historias clínicas de cada uno, estén expuestos en manos de personajes como éste Perico Pan (en referencia al director de este medio Perico Echevarría), que no hace falta indagar mucho para saber que está a las órdenes de Susana Díaz, a través de asesores y contactos en el propio hospital”.

Como dijo el clásico: “Habló Blas, punto redondo”. Rafael Perea, gerente del Hospital de Riotinto (Huelva) ha encontrado este sábado tiempo para responder a la información adelantada en exclusiva por La Mar de Onuba (recogida posteriormente por otros medios) que desvela que tanto él como miembros de su equipo directivo comenzaron a recibir la vacuna anti Covid antes que profesionales del mismo centro considerados prioritarios o de “primera línea” en la batalla por salvar la vida las personas enfermadas a cusa de la pandemia.

En su caso concreto, y como también informa este sábado esta revista, el gerente, que no realiza labores asistenciales, recibió la primera dosis de la vacuna el día 5 de enero y la segunda el día 26. Por el contrario, profesionales del centro que sí realizan dichas tareas y mantienen contacto directo con los pacientes del hospital, no recibieron la primera dosis hasta el día 11 de enero, y no recibirán la segunda hasta el 1 de febrero. Otros trabajadores tendrán que esperar hasta la segunda semana del próximo mes para completar la inmunización.

“Necesito que no seas tan rastrero”

El post en el que Rafael Perea cuestiona el trabajo periodístico realizado por La Mar de Onuba en la elaboración de la noticia y acusa al Perico Echevarría de “estar al servicio de Susana Díaz” destaca, principalmente, porque el gerente del Hospital de Riotinto no desmiente ninguno de los datos aportados por esta revista, pero sí expresa un considerable enojo porque estos hayan sido puestos en conocimiento de la opinión pública, algo de lo hace responsable al PSOE de Andalucía.

“Me da pena que para comer Pan haya que buscar en la basura, a eso ha llegado el socialismo andaluz, a obligar que para comer se investigue en la basura, que en este caso es, o la historia clínica de cada persona o saltarse la confidencialidad de los datos de los pacientes”. En realidad, la información facilitada por La Mar de Onuba no se refiere a historias clínicas ni viola la confidencialidad de ningún paciente del centro, mentira deslizada por el gerente.

Al contrario, lo que esta revista ha ofrecido es información de la máxima relevancia e interés público en un momento en que no son pocos los cargos públicos que se han visto obligados a dimitir por “colarse” en las listas de personas prioritarias o de “primera línea”. Entre ellas, la ya ex concejala socialista de Bonares, que renunció a su cargo como le habían exigido desde las filas del Partido Popular, partido en el que milita Rafael Perea. No consta, al menos de momento, que el gerente del hospital riotinteño tenga previsto actuar en consecuencia. Ha preferido optar por la técnica de “matar al mensajero” y lanzar graves y absurdas acusaciones e insultos, como “rastrero”, al director de esta publicación, o invitaciones de carácter regio como un “¿Por qué no te callas?”.