Pablo, Teo y los demás (Radio París, Ep. 2)

Episodio 2 de Radio París, el podcast de Pedro Iniesta en La Mar de Onuba .

Este ha sido un fin de semana en el que la dirección nacional del PP ha querido parodiarse a sí misma. Todo comenzaba de la manera más quijotesca, en un lugar de la Mancha al que la dama tabernera, Ayuso, llegaba para anunciar, como si de una reunión de alcohólicos anónimos se tratase, que del socialismo se sale. Una afirmación, esta, que probablemente le habrá costado horas de sesuda reflexión. En todo caso, es cierto que uno puede cambiar de ideas a lo largo de su vida, pero no es menos cierto, señora Ayuso, que hay otras cosas de las que también se puede salir, como de la ignorancia, por ejemplo.

Y si de ignorantes va la quijotesca aventura, no desdeñemos la figura del escudero del hueso de oliva y teleco del año, Teodoro García Egea, que pasó por la Mancha para decir que “cuando Page cruza el límite con Madrid se convierte en paje de Pedro Sánchez”. Algunos dirán que es torpeza, otros que es incapacidad. Sin embargo, yo diría que es una falta de respeto. No al presidente castellanomanchego, sino a la inteligencia de toda persona mayor de 6 años que tuviera la desgracia de escucharlo.

Aunque hay algo peor que oírlo, y es padecerlo a diario. Así, la dama que se califica en su nuevo libro como políticamente indeseable, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho del menos ilustre de los ciezanos que ejerce un mando testosterónico, que practica el acoso y que ejerce una vigilancia soviética a sus propios compañeros. Qué certera fue la dama de la charca, Esperanza Aguirre, cuando lo definió como un niñato y un chiquilicuatre.

Si hubiera sabido como huyó de la Mancha para no cruzarse con Ayuso, probablemente también lo hubiera llamado cobarde, pero en su huida dejó pasó a su señor y caballero del molino eólico, Pablo casado, que para glosar el retablo de los ridículos pergeñados en tan pocas horas, afeó que hay quienes critican los molinos, seguramente pensando que son gigantes, y contribuyó al esperpento con una sentencia a la altura del mismísimo Alonso Quijano sobre la energía solar : “Antes de ayer, decía, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora, no sé si estabais por aquí, no había posibilidad de que emitiera porque era de noche».

Es cierto, era una noche cerrada en el congreso del PP, porque no se atisbó luz en lugar alguno. Y es así, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme como vivieron sus desventuras el de los molinos, el de las olivas y todos los demás.

París, 15 de noviembre de 2021.