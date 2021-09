Precariedad, propaganda, tertulianos machistas y periodistas ‘fake’: el Consejo Profesional de Canal Sur cuestiona la deriva del ente público andaluz

Miércoles, 29 de septiembre de 2021. El Consejo Profesional de la RTVA, órgano autónomo, elegido por las y los profesionales de Canal Sur Radio y TV, encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas en el ente público, ha hecho público un nuevo comunicado volviendo a denunciar la situación que se vive en la radio y televisión públicas de Andalucía. Bajo el título El Estatuto Profesional se redactó para cumplirlo, el comunicado no tiene desperdicio y expresa su profundo malestar, entre otras cosas, por las incorporaciones a sendos programas de la RTVA de José María Arenzana y Javier Negre, como adelantaba lavozdelsur.es el pasado 16 de septiembre

Asimismo, se reprueba que, en pleno incendio en Sierra Bermeja, en lugar de trasladarse a la zona afectada, se preparase una entrevista por parte de los servicios informativos con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un buque de guerra convertido en plató de la cadena.

«El pasado mes de enero, la dirección de Canal Sur se vio obligada a prescindir de José María Arenzana como tertuliano en los programas informativos de CSR y CSTV. El motivo, como se explicó en un comunicado público, fue su “absoluta disconformidad” con las opiniones racistas, machistas y homófobas que Arenzana había vertido durante la emisión del programa La mañana de Andalucía. En ese comunicado la empresa se comprometía a prescindir del citado colaborador». Este Consejo, en cambio, «ha comprobado con sorpresa que hace unas semanas se emitía el programa Patrimonio Andaluz en Radio Andalucía Información a cargo del citado tertuliano. Es más, la dirección ocultaba en la nota de prensa del pasado 6 de septiembre que ese espacio iba a estar dirigido por el colaborador expulsado hace ocho meses».

«Este incumplimiento supone una falta de respeto a los profesionales y a una audiencia que entiende Canal Sur como un medio para el fomento de los valores de igualdad y no discriminación recogidos en el artículo 14 de la Constitución, tal y como indica el preámbulo del Estatuto Profesional. ¿No hay periodistas en la casa más cualificados para realizar este espacio? ¿Este es el perfil de colaboradores que queremos en Canal Sur para cumplir nuestro cometido de servicio público?». En enero, recuerdan, «se habló de presiones de la extrema derecha para cambiar el comunicado inicial de la empresa explicando el despido de Arenzana. Pedimos a la dirección que su línea de actuación esté marcada por criterios profesionales y no por presiones externas».

Igualmente, desde este Consejo Profesional «consideramos que no se respetan los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad que mandata nuestro Estatuto con decisiones como la de volver a contar con un colaborador destituido en su día por su incompatibilidad con la esencia de un medio público, o la producida este verano al incluir en nuestras tertulias a Javier Negre, periodista expulsado de El Mundo por inventarse una entrevista y condenado por difundir informaciones falsas, después de amenazar a la Dirección General en redes sociales con desvelar como se cierran contratos».

Mientras la empresa sigue abusando del uso de colaboradores, desde el Consejo Profesional «queremos destacar el esfuerzo de los profesionales de Canal Sur, que han tenido que dejarse la piel este verano para sacar adelante una programación informativa con una precariedad y mala organización que ha provocado un enorme grado de estrés en todas nuestras redacciones».

«Celebramos el mantener en antena las desconexiones locales de mediodía en julio. Pero no consideramos justo que se haya hecho solo a costa del esfuerzo de los profesionales, sin un solo refuerzo, sin un solo apoyo de la dirección. Tan solo los compañeros de Málaga nos han trasladado que han notado un esfuerzo por arroparlos este verano, del resto de delegaciones solo nos han llegado quejas y una sensación de soledad para sacar adelante la programación, lo que se ha conseguido además con nota por la audiencia cosechada en agosto», han rememorado.

«No se puede hacer televisión sin cámaras ni montadores, ni radio sin técnicos de sonido. En Córdoba, el verano ha tenido que ser cubierto en ocasiones por equipos de otros lugares, lo que lógicamente se resiente en la información. En Cádiz, se han tenido que doblar turnos para sacar adelante la programación gracias al sobreesfuerzo de los profesionales. En Jaén, hubo que recordar que sin técnicos no se puede hacer radio, tampoco el fin de semana. En Almería, solo un cámara, un montador y un redactor han tenido que cubrir todo el día y toda la provincia. Y así podríamos seguir en Huelva, en Granada, en Sevilla, cubriendo horas de programación con apenas cuatro periodistas. Los informativos salen por el esfuerzo de los compañeros, y salen con dignidad porque todos los profesionales se vuelcan, incluso a costa de su propia salud, pero ni los trabajadores de Canal Sur, ni la audiencia con la que tenemos firmado un compromiso de calidad se merecen un verano más en estas condiciones».

Por último, el Consejo ha querido anunciar que en las próximas semanas dará a conocer un nuevo análisis de nuestros informativos. Como avance de ese próximo comunicado, «confirmar que las vulneraciones del Estatuto continúan a diario sin que nadie, dirección de informativos, dirección general o consejo de administración, hayan hecho nada para corregirlo. Celebramos por ejemplo que nuestros informativos salgan del estudio y se acerquen a los ciudadanos a pie de calle. Qué útil hubiera sido en estos meses un informativo en un hospital o en un centro de atención primaria».

En cambio, advierten, «lo que no entendemos son las razones periodísticas del informativo sobre un buque de la Armada fondeado en la base de Rota que emitimos el pasado 13 de septiembre, con 13 de los 35 minutos del informativo dedicados a una entrevista al presidente de la Junta que se puede hacer en cualquier momento en el estudio. Hubiera sido el escenario perfecto hace unas semanas, con el foco en Afganistán, y hacer nuestros informativos junto a los refugiados que iban llegando a Andalucía. Desde nuestro punto de vista, ese 13 de septiembre nuestro estudio parecía más lógico que hubiera sido el bosque ardiendo de Sierra Bermeja que el buque Galicia, como se hizo con el especial de Andalucía Directo o la emisión del programa de CSR de La Mañana de Andalucía, y haber convertido en protagonistas de nuestro informativo más seguido a los miembros del Infoca, escucharlos, saber qué sienten, cómo trabajan, cómo viven un incendio de estas características».

«Perdida la percha de la actualidad, y sin criterios periodísticos que lo sustenten, consideramos que estamos más cerca de un acto de propaganda que de un espacio informativo. Comienza una nueva temporada en Canal Sur y la dirección de informativos (Carmen Torres) sigue incumpliendo el Estatuto Profesional que el Consejo de Administración estableció como marco en el desarrollo de nuestro trabajo». «Recordamos que dicho Estatuto en el artículo 15.4 establece “que la Dirección de Informativos comunicará al Consejo Profesional nombramientos y ceses de responsables en este área de CSRTV, así como de redactores jefes”. «Además el artículo 15.6 dispone que “el Consejo Profesional conocerá al inicio de cada temporada la puesta en marcha de la nueva programación de informativos y de los cambios en la parrilla”. Este Consejo Profesional no ha recibido Información alguna sobre estas cuestiones, lo que constituye un menosprecio, no al Consejo, sino a los profesionales de la cadena a los que representa. No nos extraña cuando la Dirección ha incumplido otros compromisos», han zanjado.