Pepe Álvarez (UGT): «La derecha y la ultraderecha en Andalucía nunca ha traído bienestar para la mayoría»

Jueves, 9 de mayo de 2022. «Me gustaría que Andalucía, que es una tierra de orgullo y dignidad, le diera una gran bofetada a Vox en estas elecciones, se la dieron ya en la manifestación del 1º de Mayo que convocaron en Cádiz y me gustaría que se la dieran en toda Andalucía, a esta prepotencia, esta chulería y este caciquismo que exhiben los candidatos y en especial la candidata por Andalucía de Vox. Me gustaría que tuviera una respuesta contundente en las urnas, porque con eso Andalucía y los andaluces, con toda seguridad, ganarían. La derecha en Andalucía y, sobre todo, la ultraderecha en Andalucía nunca ha traído bienestar para la mayoría y tampoco lo va a traer ahora», así lo ha manifestado el secretario general de UGT, en su intervención, junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla y el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, en la asamblea con más de 300 delegados y delegadas sobre la reforma laboral celebrada este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.

Pepe Álvarez, ha manifestado que “las cuestiones que estamos abordado inciden de manera muy directa en la provincia de Huelva, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. La reforma laboral, no estando finalizada, también hay que reconocer que es un paso hacia adelante extraordinariamente positivo, el trabajo temporal en nuestro país va a desaparecer en los próximos tiempos, quedará limitado a aquellos puestos de trabajo que realmente son temporales, el resto de los empleos serán definidos, no va a haber en el turismo, en la industria, en el campo… no hay ninguna razón para que los contratos de trabajo en el sector agrícola no tengan en este sector el carácter indefinido con la figura del fijos discontinuos que viene al pelo”.

“Hoy vemos que desde sectores económicos del país se cuestiona la subida de las pensiones, yo quiero que quede meridianamente claro, no hay ninguna posibilidad de que las pensiones en el año 2022 no suban de acuerdo con el proceso que hemos acordado, los pensionistas no pueden pagar las consecuencias de la subida de los precios, no pueden ser los paganos de esta crisis. Quiero pedirle algo al Gobernador del Banco de España que por favor respete las leyes de este país, a los ciudadanos y ciudadanas de este país”.

“Cuando habla del pacto de rentas he echado en falta que hable de los beneficios empresariales, como si los beneficios empresariales no fueran un factor generador de inflación, sobre todo en la medida en que los beneficios empresariales se están disparando como se están disparando”, ha dicho.

CLAUSULA DE REVISION SALARIAL

“Tenemos retos muy importantes las organizaciones sindicales, sobre todo, con la negociación colectiva. Vamos a iniciar ya un proceso de movilización para conseguir salarios dignos. La CEOE nos ha dejado plantados en la mesa de negociación, la patronal debe volver a la mesa y los trabajadores y trabajadoras de este país no vamos a perder más poder adquisitivo. Vamos a exigir las cláusulas de revisión salarial, no vamos a poder firmar los convenios, llevamos mucho tiempo reclamando a la patronal esto, hasta ahora ha hecho oídos sordos y creo que la mejor manera de que nos oigan es movilizándonos en la calle”.

ANDALUCÍA DEBE DARLE UNA GRAN BOFETADA A VOX EN LAS URNAS

Según el líder de UGT, “Andalucía tiene algunas provincias que efectivamente necesitan una atención especial, inversiones especiales, sobre todo para poder equipararse al conjunto del país desde el punto de vista de las infraestructuras y eso tiene que ir acompañado de desarrollo industrial. Este es el gran momento de Andalucía para que pueda hacer una revolución interna que permita que el conjunto de las provincias tenga el mismo ritmo y desarrollo tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista laboral y económico”.

Preguntado por las elecciones andaluzas del 19J, Pepe Álvarez ha señalado que “estamos hablando de la primera comunidad de nuestro país y eso tiene un peso muy especial, luego esto va a desembocar en unas elecciones municipales y después en las generales”.

“Andalucía marca la pauta de muchas cuestiones en el conjunto de España. A mí me gustaría que en esta campaña se hablará de algunas cuestiones que tienen ese carácter global, me gustaría que el Partido Popular se incorporara a dar soporte a la reforma laboral que hemos pactado, tiene todo el sentido, hemos hecho una reforma laboral en la que ha estado presente y ha sido firmada por la patronal de nuestro país y parece un poco anormal en un país que haya consenso social, ese consenso social no se traslade al Parlamento”.

UN NECESARIO CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO

Según Carmen Castilla, “estamos transmitiendo en todas las provincias cuál ha sido los logros conseguidos por el sindicato que son tan importantes para el mundo laboral, es verdad que Huelva tenía un problema endémico con el paro, el cambio que ha habido en la contratación indefinida gracias a la reforma laboral significa que ha habido un abuso por parte del empresariado andaluz de utilizar la figura de la temporalidad laboral a la hora de hacer contratos”

“No solo queremos hablar de la reforma laboral sino de todo aquello que necesitan Andalucía y necesita, sobre todo, un plan para la industria que sea potente. Estamos a años luz de otras comunidades autónomas en temas industriales El impacto que tiene en el PIB andaluz no llegan el 10 % y en Europa nos dicen que tenemos que estar en torno a un 18%, nos queda mucho camino. Ayer anunciamos ya una movilización que vamos a comenzar para pedir ya un pacto por la industria en toda España el 21 de junio”

“Para el cambio del modelo productivo no puedo dejar de remarcar la importancia de los fondos Next Generation, un cambio de modelo productivo en esta tierra basado en la digitalización y la transición justa y no podemos dejar a ningún trabajador ni trabajadora atrás”, ha señalado Castilla.