Pedro Sánchez pone en duda la contabilización de casos de Covid en Madrid

Viernes, 9 de abril de 2021. “No registra todos los contagios”, así ha cuestionado Pedro Sánchez los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid, incidiendo en el hecho de que haya territorios como Madrid con una incidencia mayor de Covid y donde el número de camas de los pacientes en los hospitales dobla la media.

Al parecer, el presidente del Gobierno habría hecho estas afirmaciones en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su gira africana de estos días.

Tras estas declaraciones, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 ha exigido lo siguiente: “Si tiene datos de contagios distintos a los que maneja la Consejería de Sanidad los presente o si no los tiene que pida disculpas. No sé si realmente el presidente del Gobierno ha dicho semejante frase. Le pido y como es mi trabajo, casi le exijo con todo el respeto debido al presidente del gobierno que me presente qué datos tiene él, esto lo que hace es volver a aumentar el periodo de confusión”.

Fuente:Noticias para municipios