Nerva, 'estercolero de Europa'

Ante la inminente descarga en Nerva de una nueva partida de 12.000 Toneladas de residuos tóxicos procedentes de la bahía de Montenegro, María Gracia González, parlamentaria de Adelante Andalucía por la provincia onubense, se ha lamentado de que “tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, consideren a nuestra tierra como el estercolero de Europa y pongan el futuro de los andaluces y las andaluzas, al servicio de las multinacionales contaminantes europeas”.

«Es un nuevo ultraje a Nerva, a Huelva y a Andalucía, es un desprecio que esta tierra no merece. No podemos consentir que ni los que gobiernan en Madrid, ni los que gobiernan en Sevilla, conviertan nuestra tierra en el estercolero de Europa”, afirma la diputada onubense. “Tengamos en cuenta que este atropello a nuestra tierra, no sería posible sin la complicidad del Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía, y tendrán que responder por ello ante los andaluces y las andaluzas”.

Denuncia María Gracia que “la declaración de utilidad social aprobada en su día para el vertedero de Nerva, advertía que los residuos allí depositados, serían de procedencia exclusivamente andaluza y podemos comprobar ahora que sólo se trataba de una artimaña para poder vender nuestra tierra a intereses que nada tienen que ver con ella”.

“Al igual que con los problemas de los fosfoyesos y los cabezos en la capital, o con el expolio que se pretende perpetrar en Doñana, desde Adelante Andalucía realizaremos tantas iniciativas sean necesarias, en defensa del futuro de nuestra tierra. Andalucía no merece este trato. Nuestro futuro no es el convertirnos en el retrete de Europa”, finaliza la parlamentaria onubense.