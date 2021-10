Moreno Bonilla “da la puntilla” a la educación pública con la supresión de 529 unidades este curso

El PSOE-A denuncia que el Gobierno de derechas en la Junta usa la bajada de la natalidad para “olvidar y aniquilar” el sistema público de enseñanza, en vez de aprovecharla para reducir la ratio de alumnado por clase.

Viernes, 8 de octubre de 2021. El PSOE de Andalucía ha alertado de que el Gobierno de Moreno Bonilla “sigue dando la puntilla a la educación pública” con la eliminación de 529 unidades en centros públicos este curso, con lo que la comunidad supera, según cálculos sindicales, las 2.000 unidades suprimidas desde que las derechas llegaron a la Junta. La portavoz de Educación del Grupo Socialista, Noemí Cruz, ha denunciado que el Ejecutivo de PP y Cs ha duplicado las nuevas plazas concertadas este año respecto a las del curso pasado, hasta sumar 11.978 unidades concertadas, la mayoría de ellas en Primaria, Infantil, Secundaria, y Educación Especial.

Desde Almería, Noemí Cruz ha lamentado que la única información oficial es que, según la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, la provincia de Sevilla concentra más de la mitad de las plazas concertadas habilitadas este curso en toda Andalucía, 22 de las 40 unidades, hasta sumar un total de 2.862 unidades. La previsión de cierre de unidades en la pública, calculado por la comunidad educativa en base a las unidades en las que la Junta no ha permitido escolarizar en este curso, “aún no ha sido publicada en el BOJA en un intento maniqueo de desviar la atención y poner una cortina de humo”, según ha criticado la portavoz socialista. Ha insistido en que resulta “indignante y una falta de respeto de Moreno Bonilla oculte el recorte y no publique los datos de supresión de líneas educativas”.

Cruz ha denunciado que el Gobierno de la Junta “favorece a la educación concertada, mientras aniquila la pública”, acabando con el equilibrio entre ambas enseñanzas que siempre ha caracterizado a la comunidad y certificando que ésta es “la legislatura del olvido de la educación pública en Andalucía”.

La representante socialista ha explicado que la eliminación de unidades educativas públicas “no sólo tiene consecuencias en el curso en el que se hace, sino en los años posteriores. Es un camino sin vuelta atrás: cuando quitas una unidad de tres años, quitas nueve unidades a lo largo de nueve años, así hasta Sexto de Primaria. Es una decisión grave, porque la Educación Pública pierde alumnado y sobre todo, pierde también profesorado”.

Ha dejado claro que la “excusa” de la bajada de la natalidad que esgrime el Gobierno de Moreno Bonilla para “seguir la hoja de ruta del desmantelamiento de la educación pública no nos vale, ni a la comunidad educativa” y, además, ese “absolutamente incierta, ya que previo al inicio del proceso de escolarización ya había decidido la Junta qué líneas iba a suprimir. Se ha escolarizado ya excluyendo esas unidades”, ha recalcado.

El resultado, según ha señalado Noemí Cruz, es una “tremenda desigualdad entre pública y privada”, toda vez que los colegios concertados renuevan su concierto con la Junta cada cuatro años y están menos expuestos a excusa la bajada de la natalidad, que se analiza cada año para eliminar aulas en los colegios públicos.

La portavoz socialista de Educación ha insistido en que la bajada de la natalidad “debe ser entendida como una oportunidad” para bajar la ratio de alumnado por clase “en la búsqueda de una mayor calidad en la enseñanza”, también porque, según ha expuesto, la pandemia “nos ha enseñado que debemos trabajar para garantizar también una mayor seguridad” en las aulas.

Ha añadido que las ratios actualmente “están al límite de la ley y, en algunos casos, fuera de ella”, como en Cádiz, donde la supresión de una línea de Primero de ESO en el IES Alberti y una línea de Segundo de ESO en el IES Cornelio Balbo ha dejado aulas con más de 30 niños y niñas, por encima del límite permitido. Ha citado ejemplos de Sevilla, donde la reducción calculada por la comunidad educativa afecta a 45 aulas públicas y 1.100 plazas, en una ciudad donde la concertada ya acapara el 42% de las 5.843 plazas ofertadas para el curso frente al peso 20% genérico de la concertada en Andalucía, según los sindicatos.

También ocurre, según ha relatado Cruz, en Almería, que es la provincia de España donde más niños nacen pero donde han perdido unidades 25 centros. Sólo en la capital han perdido líneas de este primer curso del Segundo de ciclo de Infantil los CEIP Virgen de Loreto, Madre de la Luz, Los Millares, Lope de Vega, Indalo, Francisco de Goya, El Puche y Ave María del Diezmo o Escuela de Educación Infantil (EEI) Mar de Alborán (Almería).

La portavoz socialista de Educación ha reclamado a Moreno Bonilla que frene este desmantelamiento de la enseñanza pública aprovechando los recursos que llegan del Gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad “de manera histórica”, 257 millones de euros extraordinarios del fondo Covid para garantizar la normalidad y la seguridad en el curso escolar en un momento de pandemia.