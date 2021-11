Miles de manifestantes exigen en Cádiz y Algeciras un convenio del metal sin pérdida de poder adquisitivo

Miércoles, 10 de noviembre de 2021. El segundo día de la huelga del metal en la provincia de Cádiz, ha vuelto a paralizar la industria, con un seguimiento masivo del 100%. Hoy, además, UGT y CCOO han convocado dos multitudinarias manifestaciones, en Cádiz y Algeciras, en las que han participado más de seis mil personas, y a cuyo llamamiento se han adherido los otros sindicatos.

La protesta en la capital ha discurrido desde la factoría de Navantia Cádiz, en la Avenida de los Astilleros, hasta la sede de la Confederación de Empresarios del Metal, FEMCA, en la calle Marconi.

Antonio Montoro, secretario General de FICA UGT Cádiz, el sindicato mayoritario en el metal, asegura que la patronal no ha mostrado, hasta ahora voluntad de alcanzar ningún acuerdo, aunque confía en que cambie de actitud: “lo que pedimos es no perder poder adquisitivo ni ahora ni en los próximos años, por lo que la subida salarial debe estar vinculada al IPC”. Montoro señala que: “lo que queremos es negociar, no queremos la huelga, pero no podemos perder derechos fundamentales en el nuevo Convenio, y tampoco poder adquisitivo de las familias”.”Lo de ayer fue una victoria, lo de hoy otra victoria, y antes del 16 tendremos la victoria de un Convenio digno o mantendremos, a partir de entonces, una huelga indefinida”.

UGT pide comprensión a la ciudadanía, por las molestias que haya podido causar la manifestación, y los piquetes informativos en las calles de acceso a las diferentes industrias. La Guardia Civil decidió a primera hora cortar el Puente de la Constitución, para facilitar la manifestación, y ha permanecido sin tráfico hasta las once de la mañana.

En el Campo de Gibraltar, la manifestación, compuesta por unas dos mil personas, comenzaba a las once en la Plaza de Andalucía, y ha terminado a la una frente a la Confederación de Empresarios del Metal, en el edificio Nexus, junto a la Cámara de Comercio.

El responsable de FICA UGT en el Campo de Gibraltar, José Manuel R. Saucedo, ha destacado su confianza en que tras la conclusión de la segunda jornada de huelga, la patronal FEMCA se avenga a negociar las reivindicaciones de los sindicatos. En caso contrario recuerda que, a partir del día 16, hay convocada huelga indefinida, a lo que considera no se debe llegar por las pérdidas que supondría para la industria y para trabajadores y trabajadoras, por ello ha pedido la intervención de las administraciones, para que actúen de mediadoras en el conflicto.