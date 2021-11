¿Miedo o ignorancia?, Espadas rechaza una entrevista colectiva de ocho conocidos digitales andaluces, uno por provincia, a las puerta del congreso regional del PSOE-A

Los responsables de los digitales no se explican como un personaje público desprecia de esta forma la posibilidad de verse proyectado en ocho medios que pueden reunir más de 500.000 impresiones diarias y directas. Esto no encaja bien en un político que se lanza para tener, como mínimo, presencia nacional.

Viernes, 5 de noviembre de 2021. El aspirante a secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, desprecia la posibilidad de que una entrevista con él se publicara en un conocido medio digital de carácter independiente de cada provincia de Andalucía de forma simultánea el mismo día. Ocho soportes en total con idéntica información realizada con una batería de preguntas consensuadas por todos los directores.

El jefe de comunicación del alcalde de Sevilla, Manuel Vargas Espada, después de mucho buscar, no encontró ni el momento ni el lugar para llevarla a cabo. Los responsables de estos digitales andaluces no se explican como un personaje público puede despreciar de esta manera la posibilidad de verse proyectado en ocho medios que pueden reunir más de 500.000 impresiones diarias y directas. Se preguntan si es miedo o ignorancia. Ambos atributos no encajan muy bien en un político que quiere lanzarse a tener, como mínimo, una proyección nacional.

Historia de una decepción

Ocho conocidos medios digitales de Andalucía, de carácter independiente y no ligados a ningún grupo de comunicación, editados uno en cada provincia, habían acordado publicar simultáneamente, el mismo día, idéntica noticia con idéntico texto: una entrevista con Juan Espadas, que será ratificado con todos los honores como secretario general del PSOE andaluz el próximo domingo día 7, en el congreso que celebrará la formación política en Torremolinos. Espadas también es el candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía.

Hubiera sido la primera vez que una acción de comunicación con este formato, que puede obtener más de 500.000 impresiones directas diarias, se lleva a cabo en España, y más abarcando a toda una comunidad autónoma tan extensa como la andaluza. Un acuerdo de medios no reglados para publicar conjuntamente una información idéntica que entienden actual y significativa en un momento determinado, tanto por su contenido como por el valor simbólico del mismo hecho en sí por su forma de publicarse. Esto no es una inserción publicitaria. Esto es el principio de otra forma de hacer comunicación.

Los directores consensuaron una entradilla y las preguntas a realizar a Espadas, que, una vez transcritas, darían cuerpo a la información que se publicaría. Los ocho medios digitales que iban a participar, ordenados alfabéticamente por el nombre de la provincia en la que se editan, son: Noticias de Almería (AQUÍ), dirigido por Rafael Martos; Córdoba Hoy (AQUÍ), dirigido por Yolanda Pedrosa; El Independiente de Granada (AQUÍ), dirigido por Juan Ignacio Pérez; La Mar de Onuba (AQUÍ), editado en Huelva, dirigido por Perico Echevarria; El Observador (AQUÍ), editado en Málaga, dirigido por Fernando Rivas; El Libre (AQUÍ), editado en Sevilla, dirigido por Antonio Barreda, así como otros medios de Jaén y Cádiz.