Mesa de la Ría pedirá la votación por separado de las Medallas de Huelva al incluir el equipo de gobierno a Atlantic Copper en su propuesta de galardonados 2022

El catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel, Hijo Predilecto de Huelva

Las nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad están dedicadas a la periodista Ana Vives, Antonia Arrobas y Pérez, Claudio Mingorance, Isabel Arcos, William Martin, Nuestra Señora de la Hermandad del Perdón, la Hermandad de Emigrantes y la Guardia Civil

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha dado a conocer este lunes las Medallas de la Ciudad 2022, tras comunicarlo a todos los Grupos Políticos Municipales. Se trata de la propuesta que elevará el equipo de Gobierno al Pleno de Honores y Distinciones que tendrá lugar el próximo martes, 18 de enero, y que se entregarán posteriormente en el solemne acto institucional incluido en el Programa de las Fiestas de San Sebastián, a celebrar el sábado 22 de enero, en el Gran Teatro.

Cruz ha confirmado en primer lugar la concesión del título de Hijo Predilecto de Huelva a Manuel Ángel Vázquez Medel, poeta y catedrático de Literatura y Comunicación, aclamado por su labor docente e investigadora en los ámbitos de la comunicación, la semiótica, la teoría y la crítica literarias. Vázquez Medel se considera uno de los mejores investigadores literarios en lengua castellana y poeta de la autenticidad. Nacido en 1956 en la capital onubense, descubrió su vocación por la enseñanza a los 14 años, involucrándose en la alfabetización de los vecinos de la barriada de La Navidad. Fundador de la Facultad de Periodismo de Sevilla, con una extensa trayectoria literaria e investigadora, distinguido y galardonado con innumerables premios, actualmente sigue vinculado a la Asociación de Semiótica a nivel nacional y andaluz, a la Enciclopedia de Andalucía y la Universidad de Sevilla, manteniendo sus actividades como periodista cultural, editor, escritor e investigador.

Con la concesión del título de Hijo Adoptivo se convierte en ilustre onubense José Vilaplana Blasco, nacido en Benimarfull, Alicante, obispo de Huelva de 2006 a 2020, permaneciendo en la Diócesis como Administrador Apostólico y Obispo Emérito. Un obispo que según ha señalado el alcalde Gabriel Cruz “ha demostrado cercanía y conocimiento de una diócesis que se ha esforzado por recorrer, llegando hasta el último rincón, para valorar la raíz y la esencia de la religiosidad popular onubense, trabajando para acercarla al Evangelio de una forma más profunda”.

También será onubense de pleno derecho Fiona Irving Donovan, bisnieta de la escultura Gertrude Vanderbilt Whitney, a la que se le concede el título de Hija Adoptiva que se otorgara también en 1929 a Miss Whitney, con el objetivo de mantener el agradecimiento de la ciudad a ese legado, ese gran monumento en honor al Almirante Colón de la Punta del Sebo, que en su día sólo era comparable a la Estatua de la Libertad. Como ha dicho el alcalde, “Huelva siempre estará agradecida al interés y el entusiasmo que la escultura puso en la obra y en nuestra tierra, por encargo de la Columbus Memorial Fundation, que 90 años después no sólo es un elemento embellecedor de nuestra ciudad y de nuestra ría; un monumento turístico, de arte y patrimonio, sino un símbolo de la identidad de Huelva, de nuestra vocación americanista; y de esa valentía de los onubenses demostrada siempre en la búsqueda de nuevos rumbos de futuro”.

MEDALLAS DE HUELVA 2022

La Medalla de Huelva a Manuel Garrido Palacios viene a reconocer a un escritor, cineasta e ilustre onubense que lleva décadas rescatando del olvido las raíces y tradiciones de la provincia. Guionista y director de televisión, sus series televisivas han marcado la tradición popular. ‘Raíces’, ‘Todos los juegos’, ‘La duna móvil’, ‘El bosque sagrado’, ‘La Primavera en Doñana’ o ‘Rasgos’, son algunos de los míticos programas, reconocidos con diferentes premios nacionales e internacionales de este incansable defensor de la cultura popular y los pueblos de España y de Huelva. Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en Nueva York y jurado del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva es autor de decenas de libros, principalmente relacionados con la literatura etnográfica local, como el ya mítico ‘Diccionario de palabras de andar por casa. Huelva y sus pueblos’.

Con la Medalla a Paula Martínez, el Ayuntamiento de Huelva premia la excelencia profesional de una onubense que ha logrado hitos decisivos en la medicina contemporánea. Doctora en Biología Celular y Molecular, investigadora que ha dedicado buena parte de su carrera profesional al estudio del cáncer, puede presumir de ser una de las científicas que lograron descubrir el freno al cáncer de pulmón en ratones. Paula Martínez nació en 1968 en Huelva, ciudad de la que se considera una enamorada y donde siguen residiendo sus padres y sus hermanos. Su pasión por la investigación le ha ido acompañando a lo largo de su extensa trayectoria, que le llevó a países como Suecia durante 11 años, centrando su profesión en la investigación contra el cáncer hasta que en 2007 comenzó a trabajar en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, desde donde desarrolla una labor incansable para avanzar en la lucha contra esta enfermedad.

María Teresa Paus, de profesión farmacéutica, ha dedicado gran parte de su vida a su farmacia, convirtiéndose en un referente de la barriada del Molino de la Vega por su espíritu trabajador y luchador. Desde la creación de la asociación de vecinos en el barrio, participa activamente en ella, y una vez elegida presidenta, se mantiene dedicada en cuerpo y alma a este trabajo. La Medalla de Huelva viene a reconocer su trayectoria, tanto profesional como mujer empresaria, como su entrega a los vecinos, trabajando de forma altruista para mejorar la calidad de vida de las personas de su barrio, el Nuevo Molino. Además, como referente del asociacionismo en la ciudad es fundadora de la Asociación de Mujeres ‘Las Molineras’, emblema de lucha por la igualdad de género y las mujeres.

Manuel Carrasco Carrasco, primer catedrático onubense de la institución universitaria, fue pionero también en la creación del primer grupo de investigación, en la década de los años ochenta, sobre economía agroalimentaria, inaugurando la investigación en este campo y reivindicando su importancia en la economía de Huelva. Sus investigaciones se han centrado en el emprendimiento en el ámbito rural, la creación de empresas y el desarrollo rural, liderando estudios sobre todos los sectores importantes en la provincia onubense. Autor de decenas de libros, centrados en la economía agraria y social, es también uno de los principales precursores de la Universidad de Huelva, al impulsar como director del Colegio Universitario de La Rábida, el movimiento social que dio lugar al 3 de marzo.

Coincidiendo con las celebraciones de su medio siglo de vida, se concede la Medalla de Huelva a Brotes de Olivo, una agrupación musical familiar que ha traspasado fronteras y actualmente es reconocida internacionalmente. Los trece hermanos Morales Escala, fruto del matrimonio formado por Vicente y Rosa, a lo largo de estos cincuenta años, han protagonizado miles de conciertos en distintas partes del mundo y cuentan con una discografía conformada por veintisiete discos. Fundado en la iglesia del antiguo convento de las Adoratrices, sede por entonces de la parroquia Cristo Sacerdote, este grupo se ha convertido en un referente del panorama musical católico, siendo merecedor del reconocimiento del Papa Francisco que les ha condecorado con la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice, la más importante distinción de la Iglesia Católica.

Dar visibilidad y reconocer la labor de las entidades onubenses que trabajan en su día a día por la integración de todas las personas en condiciones de igualdad es también el objetivo de las medallas de la ciudad, que este año van a tener como referente a la Asociación Onubense para la Normalización Educativa Social y Laboral (Aones) y a Avadi Down.

Desde finales de los 80 Aones está siendo fundamental para defender en la capital los derechos de los niños y niñas con dificultades escolares, cumpliendo con el reto de facilitar la integración de éstos y, sobre todo, de velar por la defensa del derecho a la educación universal. Además, desde esta entidad se trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, empleando para ello herramientas tan importantes como la inclusión, la solidaridad y la empatía.

En este marco, también se quiere reconocer la gran labor social y asistencial que lleva a cabo en la ciudad Avadi Down, asociación onubense que es fruto de la fusión de dos entidades preocupadas por las necesidades de las personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome Down. Gracias a su existencia, la capital cuenta con un espacio desde el que se presta una atención cercana y profesional a las personas con Síndrome de Down y a sus familias, a las que se les ofrece no solo información, sino asesoramiento y apoyo integral, a través de diferentes proyectos, servicios y actividades que se desarrollan en la entidad a lo largo del año y que cuentan con el respeto y el aplauso de los ciudadanos por su gran trabajo.

Medalla al Señor de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, de la Hermandad de ´La Borriquita’, que la recibe en el año en el que se cumplen 75 años de su primera salida procesional así como el 75 aniversario de la fundación de la cofradía en Huelva. La imagen de 1947, obra del artista Antonio León Ortega, marca el inicio de la Pasión de Cristo y es una de las imágenes más queridas y veneradas de nuestra Semana Mayor.

María Santísima de los Dolores, la imagen titular de la Real, Ilustre, Venerable y Capitular Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Merced y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Cadenas, Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje y María Santísima de Los Dolores, recibe también este año la Medalla de Huelva, coincidiendo con el 250 aniversario de la fundación de la Hermandad. Se trata de una talla anónima y de las más antiguas de la Semana Santa onubense que, además, presidirá el Vía Crucis de la Semana Mayor de este año.

La primera Peña Recreativista, Decana del Decano, recibe la Medalla de Huelva en el 50 aniversario de su fundación. La Peña Recreativista Navidad ostenta el primer puesto en el escalafón peñista del R.C. Recreativo de Huelva, merced a su decanato. En 1971, la creación de una peña era algo novedoso, y La Navidad demostró que Huelva seguía siendo pionera en todo lo relacionado con el fútbol. Tras medio siglo de vida, esta Peña sigue latiendo, defendiendo y fomentando el recreativismo sin importar categorías, éxitos o fracasos, porque el sentimiento no entiende de resultados para una afición que es la piedra angular de un equipo que late con fuerza.

Por último, la compañía Atlantic Copper también será galardonada este año con una Medalla de Huelva. De esta forma, en su 50 aniversario, el Consistorio quiere poner de relieve el inmenso valor de esta empresa onubense de éxito internacional, primer productor de cobre refinado en España y todo un referente industrial en Andalucía y a nivel mundial. Cabe recordar que Atlantic Copper lleva cinco décadas produciendo desde Huelva metales esenciales de forma responsable y sostenible. Una empresa que se caracteriza también por ser un motor de desarrollo fundamental en la provincia onubense, generando más de 3.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Asimismo, desde su Fundación, es protagonista de la vida social y cultural de la ciudad.

INCORPORACIONES AL CALLEJERO ONUBENSE

Junto a estas once distinciones, el alcalde ha anunciado las nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad, señalando que “el nombre de una calle es mucho más que la placa colocada sobre una fachada, porque con ellas estamos escribiendo nuestra historia, reflejando el alma de Huelva”. En este sentido, se ha concedido esta distinción a la periodista Ana Vives, Antonia Arrobas y Pérez, Claudio Mingorance, Isabel Arcos, William Martin, Nuestra Señora de Los Dolores, Hermandad de Emigrantes y la Guardia Civil.

Con la Calle Periodista Ana Vives, Huelva quiere recordar a la periodista navarra (aunque nació en Ponferrada, León) que siendo directora de Huelva Información fallecía el pasado mes de abril. Llegó a Huelva en 1995 para convertirse en onubense por decisión propia, desarrollando su labor profesional desde el respeto y rigor en sus contenidos, sensibilidad y sentido periodístico y siendo ejemplo de profesionalidad y ética, además de una persona querida y respetada.

Asimismo, Huelva contará con una calle dedicada a Antonia Arrobas y Pérez, la primera mujer que accedió a los estudios de enseñanza secundaria en España, desde el Instituto La Rábida de la capital onubense, que este año celebra el 150 aniversario del paso por su centro educativo de esta primera e ilustre alumna, procedente de Talavera la Real, Badajoz.

Se concede una calle a Claudio Mingorance, el autor de la letra del pasodoble más famoso de las carnestolendas choqueras. Claudio González Domínguez, ‘Mingorance’, fallecido en 1981, escribió ‘La punta sebo levanta’ para la comparsa ‘Los viudos alegres’ en 1930 convirtiéndose en el Himno del Canaval Colombino.

Para mantener muy viva su memoria en la ciudad, el Ayuntamiento también va a dedicar este año una de las calles a la onubense Isabel Arcos, toda una pionera del empresariado español, fallecida el pasado mes de junio a los 90 años de edad. Esta gran emprendedora fue la primera mujer presidenta de una Cámara de Comercio en Europa y en Huelva fue la promotora de los recordados Almacenes Arcos que desde La Placeta se convertirían en el primer centro comercial de la capital, así como de Ecoprix, auténtica seña del comercio de proximidad en el centro de la ciudad.

El mayor William Martin, más conocido como ‘El hombre que nunca existió’, pasará también este año a formar parte del callejero onubense. De esta forma, el Consistorio quiere reconocer, otorgándole una calle, el papel determinante que jugó para el desarrollo de la historia contemporánea la figura de este británico, cuya tumba puede visitarse en el cementerio de La Soledad, y que desde Huelva conseguiría cambiar el rumbo de la II Guerra Mundial.

La Semana Santa de Huelva también va a ser homenajeada en la ciudad gracias a la avenida Señora del Perdón, imagen que desde la barriada de La Orden procesiona cada Lunes Santo. Pese a ser una de las cofradías más nuevas de nuestra Semana Mayor, cuenta con una de las imágenes marianas más antiguas y en 2014 procesionó por primera vez bajo palio en el XXV Aniversario de su llegada a la hermandad.

El Paseo Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío se concede coincidiendo con el 50 aniversario de una institución que llena de orgullo a esta ciudad convertida en seña de identidad que nos acerca y nos identifica a todos los onubenses. Sin Emigrantes no es posible entender el sentir rociero onubense, porque no cabe duda que esta ciudad es rociera, pero con Emigrantes, es además marinera y española.

Por último, la Glorieta de la Guardia Civil homenajea a esta institución que en 2019 celebró el 175 aniversario de su fundación, manteniendo su alto compromiso con la sociedad, su trabajo para la convivencia pacífica de los ciudadanos y su vocación auténtica y permanente de servicio público.