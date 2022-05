Mesa de la Ría considera “un enorme desprecio a Huelva” el pronunciamiento del CSN para los fosfoyesos

El colectivo afirma “que no espera menos” de quien sigue permitiendo la presencia en la marisma de los residuos radiactivos de Acerinox durante más de dos décadas.

Jueves, 19 de mayo de 2022. Para Mesa de la Ría la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), avalando la propuesta de Fertiberia de enterrar los fosfoyesos, no deja de ser una mala noticia y un nuevo varapalo para la aspiración ciudadana de vivir en un entorno libre de contaminantes perjudiciales para la salud.

La organización sostiene que el CSN no deja de ser un órgano “técnico” que únicamente se limita a analizar si el proyecto de Fertiberia evitaría que la radiactividad existente en las balsas de fosfoyesos afectará en un futuro a la población. Para este organismo, por tanto, el enterrarlos bajo un metro de tierra pudiera ser una solución desde el punto de vista radiológico, pero en ningún caso se trataría de una propuesta para mejorar medioambientalmente la zona.

Mesa de la Ría, al igual que la población de Huelva, no va a aceptar ninguna solución que no suponga la consecución de una marisma libre de contaminación y de elementos perjudiciales para la salud. Asimismo, recuerda que ahora le corresponderá a la Junta de Andalucía, quien tiene las competencias medioambientales, decidir si lo que Fertiberia propone es una solución adecuada o no. “La pelota está en el tejado de la administración andaluza, ahora veremos si se ponen del lado de la ciudadanía o si prefieren defender a quien nos ha contaminado durante décadas, vertiendo ilegalmente sus residuos a la marisma, a escasos metros de la población”, ha afirmado el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán.

Rafael Gavilán ha recordado que “Mesa de la Ría recurrirá ante las instancias judiciales y europeas cualquier solución distinta a la devolución de nuestra marisma a su estado natural”. “Cualquier actuación distinta a la retirada de los residuos no podrá considerarse como una solución medioambientalmente aceptable”, ha concluido el concejal de la formación en el Ayuntamiento de Huelva.

FUENTE: Grupo Municipal Mesa de la Ria