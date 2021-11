Manifestación 2D: colectivos de toda España se unen a la convocatoria de rechazo al proyecto “capita de tierra” de Fertiberia

Mesa de la Ría: “Huelva va a decir de una manera unánime y tajante que no quiere fosfoyesos en la marisma.

Unidas Podemos por Huelva llama a la población a movilizarse frente al “insuficiente” proyecto de Fertiberia en las balsas de fosfoyesos.

Apoyo crítico de Andalucía Por Sí: «Es incoherente que los partidos políticos que están en el Gobierno del Estado puedan participar en estas acciones».

Martes, 30 de noviembre de 2021. El próximo 2 de diciembre los onubenses vuelven a estar convocados a echarse a la calle contra el proyecto Restore 20/30 de Fertiberia. La manifestación comenzará a las 19 horas, partiendo desde la Plaza de la Merced hasta la Plaza de las Monjas.

Esta convocatoria, que tiene como lema No al proyecto de Fertiberia, por una Marisma Limpia, estará respaldada por más de cien colectivos que ya se sumaron al acto de protesta del 3 de diciembre de 2020 en la puerta del Ayuntamiento, limitado entonces la presencia de un representante de cada colectivo por las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19.

A través de esta convocatoria de protesta, los colectivos convocantes instarán a la Junta de Andalucía a que no apruebe la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia, que consiste en tapar los fosfoyesos bajo una fina capa de tierra ajardinada en sus superficie. A este respecto, las organizaciones convocantes de la manifestación sostienen que «hasta el momento, la única opción válida para los ciudadanos de Huelva es la devolución de la marisma a su estado natural, un espacio destruido por millones de toneladas de este residuo industrial durante muchísimos años».

Mesa de la Ría: « Huelva pide una vez más que se cumpla la ley»

Durante la presentación de la protesta el pasado 3 de noviembre, el representante de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva Rafael Gavilán ha explicado que con esta manifestación “se quiere llamar la atención de las administraciones públicas que tienen que tomar una decisión sobre la viabilidad del proyecto de Fertiberia”. “Huelva va a decir de una manera unánime y tajante que no quiere fosfoyesos en la marisma, Huelva pide una vez más que se cumpla la ley”, ha enfatizado.

En este sentido, los distintos colectivos convocantes han resaltado la importancia de defender en la calle el patrimonio natural de Huelva y han hecho un llamamiento para que el próximo 2D los onubenses salgan a la calle a pedir una marisma limpia, sin fosfoyesos.

Unidas Podemos por Huelva llama a la movilización…

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi y el coportavoz de Unidas Podemos en Huelva, Gonzalo Vilas, han hecho hoy un llamamiento, en nombre de la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, a la población onubense para que “se sumen y participen masivamente” en la manifestación convocada por numerosos colectivos onubenses, para el próximo jueves en la ciudad de Huelva, contra el proyecto que Fertiberia pretende realizar para cubrir las balsas de fosfoyesos. Las dos formaciones que conforman Unidas Podemos por Huelva son convocantes de esta manifestación que partirá a las 19 horas desde la Plaza de la Merced para terminar en la Plaza de las Monjas, y como tales “estamos plenamente implicadas, poniendo recursos y trabajo para que logremos reunir a la mayor cantidad de gente posible con la que dejarle claro a Fertiberia y a las administraciones competentes que en Huelva no aceptamos un proyecto de mínimos y totalmente inseguro”, resalta Rossi. La portavoz municipal de Unidas Podemos reclama que las administraciones no concedan a Fertiberia los permisos administrativos que requiere su plan, “por no cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y con la restauración que está obligada a hacer”.

Unidas Podemos por Huelva señala que el proyecto de Fertiberia “no supone una restauración real de las 1.200 hectáreas de marismas” sobre las que esta empresa llegó a depositar hasta 120 millones de toneladas de fosfoyesos, además de otros materiales peligrosos y hasta radiactivos. El proyecto de Fertiberia se limita a encapsular “esta inmensa acumulación de vertidos, dejándonos en Huelva con la incertidumbre de posibles nuevas catástrofes medioambientales en el futuro, debidas a posibles derrumbamientos y corrimientos de terrenos con los que se seguiría contaminando nuestro litoral y poniendo en peligro las condiciones de vida de las futuras generaciones de onubenses”, explica Gonzalo Vilas. El representante de Unidas Podemos por Huelva denuncia que “lo que pretende hacer Fertiberia en las balsas de fosfoyesos hipotecará el futuro de nuestra ciudad, no solucionará este gravísimo problema ambiental, además de que la empresa contaminante no revela quienes son los científicos que dicen avalar su plan”.

Mónica Rossi añade que desde Unidas Podemos “reivindicamos para las balsas de fosfoyesos un proyecto de restauración de máximos, con el que se logre recuperar las marismas que acabaron siendo destrozadas por décadas de vertidos de Fertiberia”. Para ello, Rossi reclama “el respaldo que las administraciones competentes aún no han prestado al comité de expertos de los fosfoyesos para que puedan elaborar un proyecto alternativo de máximos, mucho más ambicioso que el limitado, insuficiente e inseguro plan de Fertiberia, con el que se cumplan las expectativas generadas por la larga lucha y constante reivindicación ciudadana que hemos mantenido en Huelva para recuperar nuestras marismas contaminadas”.

…y Andalucía Por Sí cuestiona que «partidos que están en el Gobierno del Estado puedan participar en estas acciones»

Por su parte, desde Andalucía Por Sí Huelva, la nueva formación de corte andalucista, han manifestado su apoyo crítico a la convocatoria. «Vamos a asistir a la próxima manifestación sobre los fosfoyesos, pero sin dejar de lado la crítica que se puede y debe hacer de cómo se ha gestionado u organizado tal acción, en la cual muy a nuestro pesar, no hemos sido invitados», lamenta AxSí en un comunicado .

La formación andalucista segura que «no queremos que esta manifestación sirva de excusa a las nulas acciones que se han llevado a cabo a lo largo de 2021, como hacer cumplir la sentencia de 2007 de la Audiencia Nacional o la poca ambición a la hora de denunciar a las diversas instituciones responsables ante los tribunales de este crimen medioambiental, que han estado mirando a otro lado durante décadas».

«Creemos que las manifestaciones por la recuperación de nuestro medioambiente, deben ser acciones que denuncien el pasotismo institucional y presionen en busca del cumplimiento de la sentencia judicial de 2007 de la Audiencia Nacional, continúa el comunicado de AxSí. «Se deben poner nombres y apellidos a los responsables de dar licencias que propicien el proyecto de tapado de Fertiberia, si de verdad se quiere revertir esta situación se debe hablar claro, denunciando a quien ha dado la DIA (Declaración de Impacto Ambiental); dada por el estado central y su actual gobierno progresista e indispensable para que Fertiberia pueda ejecutar su plan de tapado de las balsas. En este punto nos parece completamente incoherente que los partidos políticos que están en el gobierno del estado español puedan participar en estas acciones».

Por último, el partido andalucista asegura que «no entendemos porque no se habla claro a la ciudadanía onubense, sobre qué proyectos, hay para hacer desaparecer los millones de toneladas de fosfoyesos, que descansan en nuestras marismas. Se debe decir a los ciudadanos de Huelva que la estimación actual para la recuperación de la marisma está en torno a 2500 millones de euros, cuando a Fertiberia se le condeno a pagar 65 millones de euros, por esto es primordial obligar al estado a que page la deuda histórica que tiene con Huelva haciéndose cargo de este crimen medioambiental como responsable de haber permitido tal desastre. Pensamos desde el andalucismo onubense que se debe reparar el daño causado cueste lo que cueste y sin excusas de las administraciones, ya que son tan culpables como la propia empresa».

ADHESIONES DE COLECTIVOS A LA MANIFESTACIÓN DEL 2D Mesa de la Ría de Huelva, Ustea, Ecologistas en Acción, Huelva Te Mira, Más País Andalucía, Equo, Greenpeace, Rebelión por el Clima, AVV Cristóbal Colón, La Mar de Onuba, Sentido Natural, Mujeres 24 H, Friday For Future, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Los Pies en La Tierra, Colegio Of. de Ambientologos Andalucía COAMBA, Periferias Plataforma de cultura y sociedad, Podemos Huelva (Circ. Municipal), Podemos Huelva Provincial, CGT – Huelva, Plataforma Parque Moret, ARQO, Adelante Andalucía, Anticapitalstas Andalucía, Círculo Patrimonio Cultural, Izquierda Unida, Platalea, Los Verdes – Andalucía, Zambra Iniciativas, Plataforma Andalucía Viva, Defender Andalucía, El Higueral en Red, Jornaleras de Huelva en Lucha, AVV Aldeas Unidas, Colectivo en Defensa de Colonias de Gatxs CES Ayamonte, Por Un Mar Vivo & Por Un Mar Menor Vivo, Hadiqa en la Red, Recuperemos Ayamonte, Fundación Savia, Huelva Denuncia, CACMA, Cooperativa de Trabajo Asociado Mediadores de Seguros y Cooperación Solidaria SCA, ASNUCI (Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad), Asamblea de Andalucía, PCA-Huelva, Reforesta, El Latido, Andalucía por Sí – Huelva, AVV Raíces – El Calabacino, Asociación Parque Dunar Matalascañas, Hadiqa Educación Ambiental, Cuidemos Isla Cristina, AVV Nuevo Higueral, Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad, Red Ciudadana de Sevilla – Red Árboles Urbanos, Tertulia Cultural de Mazagón, Actions for Future – Sevilla, Hermandad Obrera de Acción Católica de la diócesis de Huelva (HOAC)