Los últimos audios de Villarejo sitúan a Ferreras en el epicentro de las cloacas del Estado contra Podemos

Domingo, 10 de julio de 2022. Corría la campaña electoral de 2016. Unidas Podemos estaba bien posicionado, y en la prensa pululaban todo tipo de ataques contra el partido morado y sus líderes. Una de estas noticias era la presunta existencia de una cuenta a nombre de Pablo Iglesias Turrión en el Europacific Bank en Islas Granadinas, un paraíso fiscal, cuenta en la que, según el relato de Inda, el gobierno de Nicolás Maduro habría ingresado miles de euros. La noticia falsa tenía todos los elementos necesarios para tener recorrido: el nombre y apellidos del líder de Podemos, un acto ilegal y la financiación de un líder bolivariano.Si bien la acusación no tuvo recorrido judicial sí lo tuvo en los medios, dado que contó con una gran plataforma mediática, La Sexta capitaneada por Ferreras e Inda en El Mundo. Lo que se ha desvelado este fin de semana de la mano de Crónica Libre, medio dirigido por Patricia López, fundamental en las filtraciones de los audios de Jose Manuel Villarejo, es que el periodista de La Sexta que ha hecho del “más periodismo” su lema, dio vía libre a la noticia a sabiendas de que era falsa. Una revelación que ha generado un amplio revuelo en las redes, donde voces de Podemos, de la prensa y otras personalidades exigen responsabilidades ante lo que consideran una prueba irrefutable de cómo las cloacas del poder orquestaron el boicot ante la posibilidad de que Podemos llegara al Gobierno.

Cosas de amigos

Lo que ha revelado el medio de López son conversaciones privadas en las que en un ambiente distendido y entre compadreos, el excoronel de la Guardia Civil y el periodista confiesan su amistad y cariño hacia Eduardo Inda. Tras ser acusado entre bromas de facilitar el ascenso de Podemos dándoles espacio en su medio, Ferreras elige dar muestras de su lealtad hacia el interés común de que Podemos no toque gobierno, admitiendo que dio espacio a las “revelaciones” de Inda sobre la cuenta falsa de Iglesias aún sospechando de que se trataba de un montaje.

En la conversación, en un restaurante de Madrid, estaban presentes también el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, el empresario Adrián de la Joya y el también comisario José Luis Olivera Serrano. Ante este público, Antonio García Ferreras habría evocado su conversación con Inda: “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”. En los audios, el periodista explica las razones para su escepticismo: resulta raro que Iglesias abra una cuenta con todos sus datos, y ese mismo día Maduro le ingrese 200.000 euros. “Joder, son bastante más listos que todo eso”, concluye. Sin embargo, pese a tantos reparos, La Sexta reprodujo la noticia de Inda y las demás cadenas se sumaron a la difusión de la fake news.

Pero las conversaciones amistosas continúan y, en otro audio informal, de nuevo frente a Villarejo, Ferreras se vanagloria de haberle dicho a Iglesias a raíz del enfado de este con los papeles de Inda: “Mira, yo te voy a decir la verdad, mi experiencia. Ese comisario del que tú me hablas, ¿sabes lo que me dijo a mí? Que ese material no era bueno”.

Agitación en las redes

Varios años después, estas conversaciones entre el poder en la sombra y el poder mediático han salido a la luz. Pablo Iglesias escuchó ayer en directo los audios en un programa de la televisión pública catalana, su reacción en la que repetía: “Es muy burdo, yo no lo creo, pero lo doy. ¿Un periodista de verdad hace esto?”, se convirtió en viral en pocos minutos.

Scandale en #Espagne : le journaliste d’une grande émission télé inventait des «révélations» diffamantes sur @PODEMOS et @PabloIglesias en lien avec le Ministre de l’Intérieur. Le coup monté contre Garrido et Corbière semble être une méthode qui se répand. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 10, 2022

Por su parte, Ione Belarra acusó a Ferreras de haber hecho un “daño irreparable a la democracia” con su “contribución al desprestigio de Podemos”. “Nunca sabremos quién habría gobernado en España en 2016”, concluyó. Por su parte, Alberto Garzón ha denunciado las maniobras de “un bloque reaccionario dentro del Estado (…)para cortocircuitar un proyecto de modernización y progreso para España”. El ministro de consumo interpela a otras formaciones: “Ha habido sectores sociales y políticos que han mirado hacia otro lado porque los atacados eran Pablo Iglesias, Podemos o los independentistas. Se equivocan en dos cosas: el ataque es realmente a la democracia, y el bloque reaccionario no deja rehenes”.

El eco de la noticia ha traspasado fronteras, pronunciándose Jean Luc Melenchon, que ha querido comparar el caso con el de Raquel Garrido y Alexis Corbière, un caso de difamación en prensa contra dos diputados de la Francia insumisa. Por otro lado la portavoz de la Presidencia argentina, Gabriela Cerruti, apuntaba: “Cuando hablamos de #FakeNews hablamos de procesos que juegan con la vida y la libertad de las personas como en el caso de Lula, pero también con el voto y el derecho de decidir estando bien informados”.