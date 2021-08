Los temporeros de Terra Chá (II): represalias y control sindical en Surexport

Dos trabajadores están siendo investigados tras protestar por abusos laborales. IGC y CCOO encuentran impedimentos para actuar como sindicatos.

Para SLG, la empresa onubense sigue un modelo «depredador».

Martes,24 de agosto de 2021. La empresa onubense Surexport desembarcó en Lugo en 2013 para cultivar berries (arándanos, frambuesas) en más de 80 hectáreas de terreno repartidas entre la finca de A Magdalena, en Pacios (Baamonde) y una parcela ubicada en O Arneiro (Cospeito). Sin embargo, ni el modelo frutícola ni el latifundista son la única novedad en Galicia. Surexport también viene a presentar su modelo de trabajo.

Reportado por protestar

Tanto Laura como Abel (nombre ficticio) están siendo investigados por la Guardia Civil. Laura sospecha que Óscar, encargado de la finca Magdalena donde trabajaban los dos, tiene buenos contactos en la Guardia Civil, ante lo cual sería denunciada tras un post en Facebook sobre condiciones laborales. El Salto Galiza tuvo acceso a una grabación posterior que indica que se está realizando una investigación y que se ha entregado información confidencial al gerente.

Oscar: Vino esta mañana, ¿cómo está… ?, el Comandante del Puesto de Información de la Guardia Civil, porque colgó una foto, [nombre completo del trabajador], en Facebook, ¿vale? Con distorsionado y demás, pero me dijo que si te identificaba y te identificaba, ¿de acuerdo? Bueno, acabo de dar tus datos, porque te van a llamar y así sucesivamente, bueno, porque esta chica, bueno, supongo que es tu amiga, es algo que no me importa. Está acusada de robo con violencia, bombardeo, ocupación, etc., ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por el comentario que hizo en Facebook y todo eso, se abre un proceso de investigación, y bueno, se comunicaron tus nombres a la Guardia Civil, y bueno, te llamará y ya está. Okey Y dime.

«Quiero decir… no sabía nada, vamos.»

Oscar: No, no, esto lo digo porque hay, es decir, obviamente aparece la foto, bueno, porque la Guardia Civil ya…

«Conocimos a esta persona aquí…»

Oscar: No, no, no, lo estoy peleando, así que no es mi guerra. Solo información, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente dije, sí, son estas personas, ¿verdad? Entiendo que esta chica trató de distorsionar, distorsionar… Bueno, como dicen, la foto, por lo que se ve un poco raro, pero bueno, las ves con claridad y las conoces. Okey Muy bien, ya sabes, y nada más. Y la chica está, pues entonces, obviamente, busca su biografía y no hay nada más de qué hablar.

A las preguntas de O Salto Galiza, Óscar responde que no sabe «cómo es esa historia, si hubo una denuncia o no». José Ángel, gerente de Surexport en Galicia, aclara que ha pedido que se informe de la publicación, pero que los abogados de la empresa se la están llevando. Sobre la forma en que tienen conocimiento del proceso a Laura, los dos niegan que la Guardia Civil les haya dicho algo: «Lugo es un pueblo».

«Hace años que me investigaron sobre temas relacionados con los animales, pero no tengo esos antecedentes», recuerda Laura. “Parece que estás eternamente condenado a la Guardia Civil. Ahora parece que me están volviendo a investigar por algunos hechos de hace años que no habían prosperado entonces. Fueron a la Guardia Civil a ver si me podían denunciar para la publicación ”, ya borrada, por incluir una fotografía en la que aparecían los trabajadores“ con caras pixeladas ”, sostiene.

Abel también sería denunciado tras una disputa salarial. «La Guardia Civil me dijo que probablemente no llegaría a nada, pero que podría haber un juicio», dijo.

Falta de libertad sindical

El 25 de agosto se realizarán elecciones sindicales con una única lista de candidatos, la UXT. La IGC explica los impedimentos para dar forma a su candidatura: «No se nos proporciona acceso al lugar de trabajo, ni brindamos información o propaganda sobre el proceso electoral a los trabajadores». «Quien controla el proceso electoral y tiene facilidades para llevarlo a cabo es la UXT». El IGC señala que en la candidatura de la UXT hay directivos de empresas incluidos. «Por supuesto, agua.»

«Desde CCOO detallan que las candidaturas de UXT, la única que se postula en las elecciones, son parte de la empresa y el resto son técnicas o similares ”

Este extremo también lo apoya CCOO, que detalla que la candidatura de UXT incluye a varios funcionarios de la empresa (mantenimiento, almacén, gerentes…) «y el resto son españoles que laboran como técnicos o similares». Y señalan: «Somos conscientes de que el presidente de la Diputación de Lugo tuvo dos reuniones por la tarde durante el proceso electoral con José Ángel, es decir, en horario extraoficial». José Ángel niega conocer al presidente de la Diputación, José Tomé Roca.

CCOO tiene la impresión de que existe una connivencia entre el PSOE, la UXT y la multinacional. José Tomé Roca es hermano de Ángel, secretario general de UXT en la provincia de Lugo. Antes de eso, Ángel ocupó el cargo de secretario comarcal en Lugo, siendo elegido en 2011 en sustitución de Manuel Chaín, quien dimitió en el momento en que se supo que Chaín formaba parte de la candidatura del PSdeG a las elecciones municipales. En ese momento, José Tomé Roca, que había ocupado cargos en la UXT, ya era parlamentario regional del PSdeG. Actualmente compagina el cargo de presidente de la Diputación con el de alcalde de Monforte de Lemos donde, explican desde CCOO, el partido suele favorecer a la UXT.

En un comunicado de prensa de este mes de agosto, CCOO ofreció detalles sobre cómo se les impidió formalizar su candidatura: renunciar a 5 candidatos (los suficientes para no llegar a los 9 necesarios para concurrir al proceso electoral), de los 11 que habían sido escrito para ajustarse.

José Luis López (CCOO) informa que “con cada trabajador con el que hablamos, y la mayoría no sabía nada de lo que era un sindicato, en dos minutos nos dijeron que les interesaba y estaban encantados de escribirlo abajo. De hecho, hicieron más de lo que necesitábamos, y no pudimos conseguir más porque cuando los vimos llegó el técnico y estaban todos diluidos. No querían que los viera con nosotros. Como la empresa tiene infiltrados en todos los grupos, parece que alguien dio la advertencia y tuvieron que interrogarlos.

«Según CCOO, el día en que finalizó el plazo para la presentación de solicitudes, los capataces firmaron una renuncia de cinco de sus candidatos bajo amenazas»

El secretario de CCOO afirma que el 12 de agosto a las 12 de la mañana finalizó el plazo para presentar solicitudes y, ese día a las 7:30, los capataces firmaron, bajo amenaza de despido y regreso a su país, un papel de renuncia a cinco de los candidatos. «Nos dijeron que no podían advertirnos. En el trabajo no se les permite utilizar sus teléfonos móviles ”. Desde O Salto Galiza logramos contactar con uno de ellos y, según él, se les hizo firmar el documento sin informarles sobre su contenido. Se niegan a dar más declaraciones al respecto, incluso de forma anónima, por temor a represalias.

A pesar de los impedimentos, CCOO pudo constatar algunos de los abusos laborales que se produjeron en las plantaciones. “Mira, en el sindicato vemos animales, y yo llevo 20 años así y nunca he visto uno”, dice José Luis. “Esto es pura y simple explotación. El 95% son extranjeros: polacos, magrebíes, subsaharianos, europeos del este… Nos amenazan, dicen, con enviarlos a su país. Como mínimo, nos deja sin trabajo y sin pagar”. “Cuando les explicamos que la empresa debía pagar una parte proporcional a las horas extraordinarias durante las vacaciones, respondieron: ‘¿Vacaciones? Aquí, vacaciones, nada. Nos importa un carajo'».

Mihai y Vasile (nombres ficticios) coinciden en que los pocos trabajadores con contrato fijo tampoco cobran: «Las vacaciones aparecen en la nómina, pero estos son días que estamos trabajando». Los empleados del Arneiro se quejan de que se les paga horas extraordinarias como de costumbre. Mihai ha cumplido 40 horas extraordinarias a la semana para conseguir un salario que le permita vivir. Los funcionarios de la empresa coinciden en que puede haber irregularidades de las que desconocen por la cantidad de empleados que tienen, pero dicen que se resolverían si se les informara.

«Los días festivos aparecen en la nómina, pero estos son días en los que estamos trabajando»

Mahfouz, un empleado de Pacios, dice que no le da vergüenza que la empresa hable con la prensa o los sindicatos, aunque los trabajadores de Arneiro no dibujan la misma imagen. Según Mihai y Vasile, hacerlo significa el despido inmediato.

A las dificultades denunciadas por los sindicatos, se suma otro factor que «dificulta la realización de procesos dentro de la empresa», en cuanto a la CIG: la rotación de la plantilla. Tenemos quejas de personal que actualmente no integra la empresa ”. La mayoría, explica Vasile, tienen contratos por varios meses y luego dejan la empresa, por lo que no se involucran en la lucha para mejorar las condiciones de trabajo, ya que esos trámites toman más tiempo.

Una cuestión de modelo

En una visita de la ministra de Medio Rural, Ángeles Vázquez (PP), a las instalaciones de la empresa, destacó que la «producción alternativa» era «una apuesta segura para dinamizar el medio rural» y que la Xunta estaba destinando ayudas en ese sentido. En Galicia, la empresa niega haber recibido alguna. Surexport, fundada por Andrés Morales en 1994, gestiona más de 2.000 hectáreas de terrenos y almacenes en España, Portugal, Marruecos, Kenia y Holanda, y recibe subvenciones multimillonarias de la línea de ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Solo en Huelva trabajan hasta 4.000 personas en las horas punta.

Su negocio en expansión tiene una facturación anual de 190 millones de euros y entre sus accionistas se encuentran fondos de inversión, como Alantra Private Equity Fund III. Surexport es uno de los cuatro proveedores de frutos silvestres de Mercadona, pero también se encuentra entre los principales proveedores de cadenas de supermercados europeos como la británica Tesco, la tercera más grande del mundo, y es que cerca del 80% de la producción de berries se comercializa fuera de España.

SLG teme que estas empresas que se alimentan de una mano de obra temporal aceleren la despoblación del campo”

Lo que sucede desde las puertas adentro en Surexport es un misterio para el barrio de Chairega. Desde la Unión de Campesinos de Galicia consideran que hay desconfianza en el modelo de la multinacional, que valoran como depredadora. «Los vecinos están al tanto de la situación. Surexport está tratando de comprar toda la tierra que pueda para producir a precios miserables. La agroindustria tiene prácticas abusivas y las pequeñas fincas encuentran imposible competir en cantidad y precio. Esto obliga al cierre de las pequeñas producciones, que son las que mantienen vivo el campo y fijan a la población. La SLG teme que estas empresas que se alimentan de una fuerza laboral en transición aceleren la despoblación rural.

Desde la década de los 80, Huelva ha experimentado una drástica transformación del modelo de producción agrícola. Actualmente, el 97% de la fresa producida en España, el mayor exportador mundial, se cosecha en Huelva: 341.000 toneladas anuales en 6.843 hectáreas de invernaderos, según el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura de la Xunta de Andalucía.

Según el portal de investigación danés Danwatch, desde 2004 la UE destina millones en ayudas a las políticas de migración circular en Huelva para cubrir la falta de mano de obra dispuesta a trabajar en las condiciones marcadas por las empresas exportadoras de frutos rojos. Desde 2007, un acuerdo entre España y Marruecos impone a los empresarios la responsabilidad de devolver a los migrantes a su país de origen una vez finalizada la temporada, para lo que suelen seleccionar mujeres casadas e hijos. El 80% de los 50.000 trabajadores temporales que trabajan en Huelva cada año son mujeres y unos 20.000 trabajadores tienen la nacionalidad marroquí. En 2020, 7.200 empleados quedaron atrapados en territorio español durante meses a causa de la pandemia hasta que se les dieron vuelos especiales.

En 2016, UGT-A denunció en Andalucía que Surexport trabajaba jornadas de 11 horas con solo media hora de descanso, obligando a los trabajadores a realizar horas extraordinarias y castigándolos por tomarse un día libre a la semana. Desde 2018, una serie de investigaciones internacionales sobre abusos laborales y sexuales, incluidas numerosas denuncias de violación, se han centrado en las condiciones laborales en la campiña onubense en empresas como Doñana 1998 o Tierras del Condado. Cuando trascendieron las denuncias, el gerente de Doñana 1998 amenazó a los trabajadores temporales y trató de devolverlos por la fuerza a Marruecos. Las solicitudes de aborto en Palos de la Frontera y Moguer se disparan durante la temporada y el 90% proviene de jornaleros migrantes.

Existen denuncias de denegación de atención médica en casos de sangrado vaginal y ictus, así como despidos sin prestaciones por desempleo o posibilidad de regresar al país de origen tras un diagnóstico de cáncer cervicouterino terminal. El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, visitó las plantaciones en 2020 y concluyó que las condiciones “compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia del agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. En los asentamientos, donde se estima que viven unas 2.500 personas, hay incendios en los que los migrantes lamentan la pérdida de su documentación. Desde 2019 al menos 4 periodistas han muerto a causa de ellos. El relator especial de la ONU, Olivier de Schutter, pidió a las autoridades españolas que «mejoren de inmediato las deplorables condiciones» de estos asentamientos para evitar más muertes.

Las investigaciones de Danwatch en Huelva coinciden con algunos de los abusos denunciados por los periodistas en Terra Chá, como amenazas de despido por contactar con sindicatos o la ausencia de grifos de agua en funcionamiento en las instalaciones. Empresas como Bionest controlan con un brazalete los frutos que recolecta cada periodista, castigan a los más atrasados ​​con varios días sin trabajo y ejercen «presión extrema» sobre los empleados. Este sistema de sanciones también es denunciado por trabajadores de Tierras del Condado. En esta línea, Danwatch recogió testimonios de Bionest, Tierras del Condado y Surexport alegando que se les impidió ir al baño.

«Las investigaciones de Danwatch en Huelva coinciden con los abusos denunciados por periodistas en Terra Chá, como amenazas de despido por contactar con sindicatos»

El grupo danés Salling, que posee grandes cadenas de supermercados como Føtex y Netto, que tiene a Surexport como su principal proveedor de berries y fresas, dijo que suspendería la compra de berries silvestres hasta que investigue las condiciones en las que se producen. Sin embargo , la importación de berries españoles en Dinamarca aumenta exponencialmente, de menos de 100.000 toneladas hasta 2011, a 500.000 sostenidas entre 2012 y 2016 y, en la actualidad, cantidades muy superiores al millón de toneladas anuales.

El pasado 18 de agosto, el Sindicato de Campesinos de Galicia, la Confederación Intersindical de Galicia, las Comisiones Obreras, la Unidad Central de Trabajadores y hasta siete colectivos más, realizaron un acto conjunto «contra la explotación, el racismo y el saqueo» frente al almacén de la empresa en Castro de Rei, y presentó denuncia ante la Subdelegación de Gobierno. La SLG ha solicitado que se realicen inspecciones laborales y que los sindicatos preparen acciones legales. El Gobierno y la Xunta han informado de la apertura de una investigación sobre el asunto.

