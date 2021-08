Los temporeros de Terra Chá (I): la empresa onubense Surexport exporta a Galicia su cuestionado modelo de relaciones laborales

Los trabajadores denuncian jornadas laborales extenuantes, amenazas y sanciones para acelerar la producción, vivienda muy precaria y racismo.

Lunes, 23 de agosto de 2021. La empresa onubense Surexport Compañía Agraria desembarcó en Galicia en 2013 de la mano de Galicianberries —fundada el año pasado en Guitiriz— para explotar la finca Magdalena: 53 hectáreas de terreno arrendado a la comunidad serrana de Pacios (Baamonde) por 11 años, prorrogables a 30. El objetivo: cultivar berries. En 2017 Surexport realizó la primera cosecha en Galicia y al año siguiente adquirió 30 nuevas hectáreas de terreno en O Arneiro (Cospeito).

Los «mares de plásticos» de los invernaderos rompen con el modelo tradicionalmente minifundista de la agricultura gallega, pero la instalación de Surexport en Terra Chá se debe a causas lógicas: el suelo es ácido, la frambuesa y el arándano ofrecen buena resistencia al frío y pueden alargar el tiempo de producción para satisfacer la creciente demanda en Europa. Además, hay voces que afirman que la escasez de agua potable en Huelva supone un aumento de la producción con respecto a la campiña lucense.

Sin embargo, ni el modelo frutícola ni el latifundista son la única novedad en Galicia. Surexport también viene a presentar su modelo de trabajo. Una publicación en Facebook hizo sonar las alarmas este verano. La historia de Laura reflejaba un entorno de «amenazas constantes» por recolectar «cantidades exorbitantes» de arado en jornadas largas y con condiciones de salud «deplorables». Según la denuncia de Laura, que trabajó allí durante dos semanas con otros 400 empleados, la multinacional contrataría autobuses para trasladar a trabajadores extranjeros desde Huelva. O Salto Galiza pudo constatar que Surexport también desarrolla programas con ONG lugareñas especializadas en migración, a través de los cuales conseguiría que la mano de obra extranjera realizara un trabajo supuestamente digno, aunque nos aseguran que, en este caso, la empresa «cumplió» económicamente.

El pasado 18 de agosto, el Sindicato de Campesinos de Galicia, la Confederación Intersindical de Galicia, Comisiones Obreras, la Unidad Central de Trabajadores y hasta siete colectivos más, realizaron un acto conjunto frente al almacén de 2.000 metros cuadrados de la empresa en Castro de Rei, y depositó una denuncia en la Subdelegación del Gobierno. La SLG ha solicitado que se realicen inspecciones laborales y que los sindicatos preparen acciones legales. El Gobierno y la Xunta han informado de la apertura de una investigación sobre el asunto.

Condiciones de trabajo «lamentables»

«Por supuesto, fue la experiencia laboral más terrible de mi vida», dice Laura, una cocinera capacitada que pasó cinco años trabajando como periodista en Francia y España. “Las instalaciones fueron lamentables. Tienen grifos en toda la plantación, pero la mayoría están dañados. Nos costó mucho beber «.

Sobre el salario, Laura dice que «me pagaron todo, pero a Abel (nombre ficticio) le pagaron unos 500 euros por dos semanas». Cuando compararon las nóminas de varios que vivían juntos, vieron que una niña que faltaba dos días y trabajaba menos horas extra, cuando hacía todas las horas todos los días, ganaba más que él. Fueron a hablar con el gerente y, comparándolo con más trabajadores, vieron que «no estaban mejorando».

Abel le dice a O Salto Galiza que los días que trabajó oscilaron entre las 11 y las 14 horas y sin ningún día de la semana libre. No es el primer año que trabaja para Surexport, pero informa que las condiciones del año pasado fueron diferentes: “El salario del año pasado fue bueno. Este año fue cuando comenzaron las complicaciones de la nómina. No hubo claridad sobre el salario base, no se introdujo el bono de transporte si no lo reclamaba, no hubo horas trabajadas que se hicieron y hubo horas extras que pagaron con normalidad.

Desde la empresa confirman que el horario no es fijo, porque depende de las condiciones meteorológicas. “El convenio establece 6 horas y media y a partir de esas horas muchas personas dejan de trabajar y se van a casa”, dice Oscar, encargado de la trama de Magdalena. Aunque hay días que hacen 8 o 9 horas porque recuperan los de otros días que no pueden funcionar ”.

Mahfouz llegó a España hace dos años procedente de los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Actualmente recolecta frutos del bosque en Baamonde y está alojado en uno de los locales arrendados por Surexport. “No hay obligación de trabajar horas extras”, confirma, “pero no tenemos bus al final de la jornada regular y si dejamos de trabajar tenemos que esperar a que todos terminen para que nos lleve”.

Presión constante

Los capataces toman el control de las cajas que recolecta cada trabajador. Los braseros con los que contactó O Salto Galiza coinciden en comparar el ritmo entre sí. «Las amenazas fueron constantes», continúa Abel. «Mientras cosechábamos, ellos estaban completamente encima de presionarnos increíblemente para recoger más, diciendo cosas como ‘si no recoges, no llueva hoy y ve al comedor'». Sin embargo, está de acuerdo con Laura en que “afectaron principalmente a la parte migrante, en los que tenían en los albergues, a quienes amenazaron con castigos como echar dos días sin trabajar y ganar dinero ”. La versión que ostenta el administrador del fundo Magdalena es diferente. Afirma que no se llama la atención sobre quienes trabajan según su capacidad ni existe ningún sistema de sanciones: «Yo les digo que si están cansados ​​no hay problema en parar porque es un trabajo a tiempo parcial».

Vasile (nombre ficticio), de Rumania, vive en el mismo albergue que Mahfouz, pero trabaja en la trama de Arneiro que, según su relato, Florin B. gobierna con mano de hierro. Describe un clima de miedo: “Todo gerente tiene una tableta donde anota todo el trabajo que hace todo el mundo, y ahí es donde empiezan los problemas, porque nos comparan y llega el jefe y nos dice: ‘Tú, tú y tú debes trabajar mejor o salir del trabajo ‘. Eso no se hizo en Huelva. Si Florin sabe que en un momento estás hablando con un compañero mándalo al comedor el resto del día sin trabajo y sin ganar. A mí me lo hicieron varias veces. A todos».

“Si el gerente sabe que en un momento estás hablando con un colega, te envía al comedor el resto del día sin trabajar y sin cobrar. A mí me lo hicieron varias veces ”

Otros dos trabajadores de Arneiro contactados por O Salto Galiza se negaron a hablar del asunto, aunque uno de ellos confirmó la existencia de este sistema de sanciones. Ambos expresaron que aceptarían con gusto una entrevista pero que no podían concederla, ni siquiera de forma anónima, por miedo a ser descubiertos. Vasile también denuncia amenazas de expulsión del país y que hay capataces con un compañero entre los trabajadores a los que les apuntaban cajas de frutas que otros han recogido. “Si el gerente quiere follarte, lo harán. Mi impresión es que son estúpidos, no saben cómo se hace el trabajo. Grita, vacila … Pero lo peor es el gerente.

Un cuarto empleado en Arneiro, Mihai (nombre ficticio), vive en Lugo desde hace 14 años: “Trabajé como electricista, pizarra, tejados, construcciones, como cocinero, también trabajé en Rumanía … Y en mi vida Vi tanta escritura. Llegué al punto en que no puedo soportarlo más «. Para él, los abusos se derivan de la política de la empresa más que de la gestión. Ratifica las constantes amenazas y la existencia de un sistema de sanciones: “Me mandaron 3 días a casa por fumar. A otro que estuvo enfermo por la mañana y no pudo trabajar le hicieron lo mismo: porque solo nos dejan fallar si avisamos el día anterior. Tampoco cobramos por los días que perdemos aunque tengamos un certificado médico ”.

«Si vas al baño, que son unos 5 minutos, perderás un total de casi 15. Si haces eso el asa gritará porque no has estado cargando cajas»

La mayoría de fuentes consultadas por O Salto Galiza coinciden en que en la parcela de A Magdalena los trabajadores tienen agua y la posibilidad de ir al baño en caso de necesidad. Sin embargo, Vasile denuncia que en Cospeito no suelen contar con agua y, cuando se le pregunta si ponen impedimentos para ir al baño, apunta: “La empresa no lo pone, para ti solo por la presión que tienes en trabaja. Si vas al baño, que está a unos 5 minutos, perderás un total de casi 15. Si haces eso vendrá el asa y te gritará porque no has estado cargando cajas. No les importa si vas al baño o no, pero tienes que llevar cajas «. Mihai ratifica que no están permitidos. De todos modos, a veces es inevitable irse. “Están hechos de plástico y, a veces, están muy sucios. No tienen higiene. Sobre esto último también hay quejas de los trabajadores de Baamonde. Florin no accedió a la solicitud de O Salto Galiza para contrastar estas acusaciones con él.

“Hay trabajadores que por sus circunstancias lo aguantan todo, hasta que les pisan, y lo saben”, reflexiona Karim (nombre ficticio), un saharaui residente en Lugo de nacionalidad española de nacimiento. “En España hacer cualquier trabajo requiere un nivel de educación o al menos cultural, pero aquí le parecen capataces a gente de Europa del Este sin escrúpulos ni valores para someter a la gente a cambio de las ganancias que tienen”.

Racismo

Un amigo de Karim de Marruecos y se fue a trabajar el 24 de junio a las 7 am interesado en la oferta de trabajo. Terminaron el mismo día. No se detuvieron allí ni siquiera durante dos horas. “El primer día nos llamaron una hora antes de que contaran como trabajo para enseñarnos lo que íbamos a hacer. Cuando llegamos a Baamonde no nos llevábamos bien con la finca y llegamos uno o dos minutos tarde respecto a la hora anterior. Los capataces ni siquiera nos dijeron «buenos días» y nos dijeron «ya empezamos mal». Les explicamos que en el desplazamiento siempre puede haber circunstancias para las que hay un retraso y nos contestaron que no había necesidad de discutir allí ”.

“Luego nos mandaron a quitar las malas hierbas, que tenían brochetas, y no nos proporcionaron guantes. Les pedimos que nos dejaran ir a buscarlos al coche, que estaba a la vista. Lo negaron y respondieron que no íbamos a salir del campo hasta que el descanso a las 11 de la mañana. Me quité la camisa para protegerme las manos. Dos personas se pusieron detrás de nosotros, empujándonos a trabajar más rápido, reprochándonos si nos quedaba algo sin cobrar y amenazando con decírselo al gerente, quien nos gritó poco después. Para Karim, la situación había llegado a su límite. Respondió que no se permitiría ser subyugado y que la dignidad estaba por encima del trabajo. El socio de Karim corrobora su versión punto por punto.

“Cuando nos fuimos, les pedí a los capataces que se pusieran en contacto con el jefe. Me dieron el número y cuando llamé, apenas lo recogí, me habló como si fuera un animal. Afirmó ser el responsable de Surexport en Galicia. Lo primero que me preguntó fue de qué país era. Le respondí que lo importante era lo que había pasado ese día porque podía haber irregularidades, sin decirle el país, pero por mi nombre y acento dedujo el origen y me dijo que era un mamón moro, me cago en tu muerta. ‘”. Karim ha registrado insultos y amenazas al solicitar el NIF de la empresa: «Te lo tomarás por el culo, si estás en Baamonde está tranquilo que te veo ahora, que te daré el NIF y algo más, hijo de una perra «. «Entonces denuncié el uso de términos racistas a la planta de Huelva y no recibí respuesta», continúa Karim, quien nos muestra el correo electrónico, de fecha 26 de junio, que dice: «Alerta por malos modales».

O Salto Galiza ha comprobado que el titular del número de teléfono al que llamó Karim correspondería a José Ángel R. V., gerente de Surexport en Galicia que figura como administrador de Galicianberries. Ese mismo día, Karim comunicó la situación mediante correo electrónico al Ministerio de Empleo e Igualdad y actualmente se encuentra en proceso de formalización de la denuncia correspondiente, que también fue puesta en conocimiento de la CIG.

José Ángel, preguntado por esta denuncia, dice que no recuerda el caso, pero que hubo una persona que tienen documentado que comenzó a arar plantas de arándano en lugar de malas hierbas y fue despedido de inmediato. El gerente nos muestra fotografías de plantas arrancadas. Karim y su socio niegan esta versión y coinciden con el gerente en que dejaron el trabajo voluntariamente.

Tanto Laura como Abel, gallegos de nacimiento, coinciden en que “a los extranjeros se les trataba mucho peor. Los gritos ”. «Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Incluso hablando con nosotros ”, dice Abel. Según Laura, uno de los jefes «se peleó con ellos porque puso un departamento en el que van a tener unos 70 años y les dijo que se lo iba a quitar porque no sabían cómo comportarse, que en sus vidas tenían». visto un plano, occidental, porque eran monos «.

El 20 de agosto, un jornalero de 27 años falleció por causas naturales en uno de los albergues de la empresa después de la jornada laboral. Cuando sus compatriotas, recuerda Mihai, intentaron rendirle homenaje encendiendo velas, José Ángel les cortó las mangas frente a los agentes de la Guardia Civil y les informó que al día siguiente serían despedidos, aunque no cumplió con las amenazas. Mihai interpreta que lo hizo porque «es muy racista».

Apilados en albergues de Surexport

José Luis López, secretario de Industria de CCOO en Lugo, relata a O Salto Galiza las dificultades que ha tenido para contactar con los trabajadores, en el marco de las elecciones sindicales y tras denunciar algunas de las prácticas recogidas a lo largo de este informe. “No se nos permitió acceder a las instalaciones. Al llegar aparcamos el coche en una explanada que pensamos que era pública porque es la única forma de dar la vuelta. Para acceder a él, amenazaron con llamar a la Guardia Civil.

Después de la muerte de un brasero de 27 años, recuerda Mihai, sus compatriotas intentaron rendirle homenaje encendiendo velas. El gerente lo impidió y los amenazó con el despido

López dice que percibió el miedo de los trabajadores. “El último día estábamos esperando trabajadores en uno de los departamentos a las 22:30, que es cuando llegan del trabajo a partir de las 7 de la mañana en dos grandes buses en la parte superior, calculo unas 100 personas. A las 11 de la noche ya estaban diluidos cuando vieron que venía un gerente a reprendernos, lo que quiere decir que tienen informantes entre los trabajadores, ya que según nosotras nunca fueron allí ”, concluye.

Sería José Ángel R. V., encargado del albergue ubicado en Castro Ribeiras de Lea, que el arrendador estima que tiene unas 13 habitaciones en cada una de las dos plantas, algo que está corroborado tanto por CCOO como por vecinos. José Ángel admite que viven 4 personas por habitación, en algunas habitaciones menos, y que en ese momento -18 de agosto- había 27 casos confinados por COVID-19 entre periodistas, pero afirma que «está autorizado para 102 personas y no hay ninguno». . » El año pasado, la empresa saltó a la refriega por un tiempo, por lo que 50 trabajadores debieron haber permanecido confinados y el cierre de la aldea se barajó. Según Vasile, las habitaciones son muy pequeñas.

Tres trabajadores que residen en el edificio concedieron una entrevista para The Daily Jump. Todos coinciden en que durante las semanas de mayor afluencia tienen serias dificultades para poder comprar alimentos, dada la larga jornada de trabajo que tiene Surexport, y que más de 40 personas comparten cocina, por lo que su uso puede tardar bastante. Tienen un día libre a la semana para comprar, pero es opcional y muchos no lo aprovechan para poder cargarlo. A veces, la empresa retrasa el inicio del día o acelera la finalización para que los trabajadores puedan comprar, pero dicen que no es suficiente. Los vecinos encuestados coinciden en que se les cobra alrededor de 50 € al mes por la luz y el agua, y que deben encargarse de la limpieza de sus habitaciones y zonas comunes cuando se lo solicite Surexport.

“Más de 40 personas comparten una cocina, por lo que su uso puede llevar mucho tiempo. Tienen un diagratis por semana para comprar, pero es opcional, y muchos no lo toman para poder cargarlo «

Jesús Calvo fue Inspector de Trabajo y Seguridad Social en Huelva entre 1994 y agosto de 2018. Desde ese mismo mes es director de los departamentos de Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico de Surexport. Para él, «proporcionar una vivienda digna convierte el trabajo de los temporales en fieles». El Ministerio de Fomento y Vivienda ha concedido subvenciones a la empresa Onubense para este fin concreto. Sin embargo, dice Mahfouz, “aquí la vivienda es mejor que en Huelva, pero en términos de horario de trabajo, tiempo de descanso, salario y compra de alimentos estamos peor. Allí el trabajo no tiene interrupciones por las condiciones climáticas, como aquí, así que aunque allá trabajamos más, tenemos más tiempo ”.

El albergue también alberga capataces que se encargan de inspeccionar el ritmo de trabajo de los empleados e informar a los superiores para que, según Vasile, se sientan controlados. «No podemos salir o entrar cuando queramos». Este último es negado por los otros trabajadores contactados. Según Vasile, se aplican las condiciones más estrictas cuando hay menos empleados viviendo en el edificio.

* Esta es la primera parte de un informe que consta de dos. La próxima publicación se centrará en la falta de libertad de asociación, represalias y modelo de negocio.

Reportaje publicado originalmente en O Salto Galia.

