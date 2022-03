Lidl impondrá un «plan de acción» a sus proveedores de frutos rojos tras realizar en Huelva su propia «evaluación de impacto» sobre los Derechos Humanos

Lunes, 14 de marzo de 2022. La cadena internacional de supermercados Lidl, una de las mayoras compradoras de frutos rojos onubenses, exige a sus proveedores desde este mismo año la implementación de un Plan de Acción específico (VER AQUÍ), elaborado por la propia cadena, para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las leyes laborales en las empresas productoras de las fresas, moras o arándanos que Lidl ofrece a sus clientes en sus estanterías.

Formación obligatoria en el programa Stronger Together

«Cualquier forma de trabajo forzoso está prohibida y no será tolerada por Lidl», asevera en su documento la cadena de supermercados, que, no obstante añade que «asimismo, admitimos que existen muchas formas de trabajo forzoso que, con frecuencia, no se detectan».

«Para ello», el del Plan de Acción de Lidl elaborado como respuesta a la EIDH realizada en 2020, «es muy importante formar a los socios afectados de manera que puedan reconocer las distintas formas de trabajo forzoso cuando se detecten en el contexto de las auditorías sociales o a través de denuncias. Esto reviste una especial relevancia para la contratación de trabajadores migrantes»

«Por ello», concluye Lidl, «nuestros socios y proveedores participarán en la formación de prevención de trabajo forzoso de la organización Stronger Together«.

Stronger Together es una iniciativa liderada por empresas que tienen como objetivo reducir la esclavitud moderna, en particular el trabajo forzoso, el tráfico laboral y otra explotación oculta de trabajadores por parte de terceros. Brinda orientación, capacitación, recursos y una red para que los empleadores, los proveedores de mano de obra, los trabajadores y sus representantes trabajen juntos para reducir la explotación.

Stronger Together ofrece una variedad de oportunidades de capacitación especializada y en profundidad sobre cómo abordar la esclavitud moderna, incluidos talleres abiertos, módulos de aprendizaje electrónico y capacitación interna personalizada. Sus recursos se pueden descargar gratis e incluyen carteles informativos, folletos y poderosos cortometrajes para la capacitación e inducción de empleados y trabajadores temporales y estacionales; listas de verificación interactivas y políticas de plantilla; y conjuntos de herramientas de mejores prácticas de la industria. Nuestros kits de herramientas detallados informan y equipan a las empresas con medidas claras que pueden implementar para disuadir, detectar y lidiar con la explotación en su negocio y cadena de suministro.

Stronger Together se enfoca en crear «consejos que sean prácticos, pragmáticos y fáciles de entender y usar para cualquier negocio, de cualquier tamaño». La organización se lanzó en el Reino Unido en 2013 y desde entonces ha crecido hasta tener un alcance global, ejecutando proyectos y programas en países de todo el mundo.