Las amenazas de la portavoz de Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla caldean la recta final de la primarias

Adela Castaño, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla advierte a un militante susanista por una broma sobre la campaña y le recuerda hechos de su pasado como persona adicta.

La portavoz de Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla se disculpa tras el revuelo generado por sus mensajes intimidatorios.

Viernes, 11 de junio de 2011. «Buenas noches, David. Como veo que estás muy simpático te pregunto. Los que iban a buscarte a determinados sitios cuando te perdías… ¿a quién apoyan? ¿A Susana? Por saberlo». Es lo que le escribió a David, a las 23,20 horas del pasado miércoles, Adela Castaño, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, e integrante de equipo más cercano al candidato Juan Espadas.

David militante socialista muy activo en la campaña a favor de Susana Díaz, fue víctima de una adicción en el pasado. Hoy se encuentra totalmente recuperado y rehabilitado. “Deberías dejar las bromitas y ser más prudente”, apuntillaba su mensaje Castaño, quien también ejerce de Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento sevillano. A la concejala no le había hecho ninguna gracia un comentario, jocoso, humorístico, escrito por David en la red social Facebook, tras un «multitudinario» acto de Juan Espadas en Antequera (localidad a la que desplazaron alcaldes y cargos orgánicos de toda Andalucía para hacerse la foto junto al candidato de Ferraz): “Última noticias!!! El Dalai Lama apoya a Juan Espadas en las primarias del PSOE de Andalucía”. Tan poca, que no dudó en intentar amedrentar a David recordándole su pasada adicción.

Cuando leyó los mensajes de Castaño, David sintió “miedo”. Pasada la medianoche, empero, decidió afrontar la situación compartiendo su historia personal y la amenaza recibida. “En un momento de mi vida, pasé por dificultades, toqué fondo y caí en una enfermedad maldita que se llama adicción, Fueron momentos durísimos, para mí, para mi familia y para mis amigos. En esos momentos hice cosas de las que no me siento orgulloso, y sí, mis amigos y mi familia iban a buscarme”, confesaba el socialista pasada la medianoche del jueves. “A día de hoy, y después de muchas recaídas, de muchos esfuerzos y de mucha terapia, puedo decir que esa maldita enfermedad, que me acompañará toda la vida, no me ha ganado”.

“Por desgracia”, añadía, “hay gente necia, que hoy ha intentado amenazarme con contarlo, por el simple hecho de ser libre y apoyar a quien considero que es la mejor opción para el PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Lo peor de todo es que quien lo hace es un cargo público, concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Juzguen ustedes mismos”. El mensaje iba acompañado por los pantallazos de la conversación mantenida con Adela Castaño. No dejan lugar a dudas.

La “disculpa” de Castaño

La actuación de la portavoz de Juan Espadas en Ayuntamiento de Sevilla, así como la decisión de David de compartir públicamente el episodio superado de su pasado, se convirtieron en protagonistas ineludibles de “la otra campaña” de las primarias socialistas. La que se desarrolla en las redes sociales, con destacada intensidad a través de WhatsApp.

Multitud de respuestas inequívocas. Condena unánime a la actitud de Castaño desde todos los sectores. Afecto y apoyo al militante rehabilitado y amenazado. Este jueves, David acusaba recibo del cariño recibido en las redes sociales. “Para ser honesto, ayer cuando leí los mensajes, sentí miedo. Miedo porque saliera a la luz lo que al final me atreví a contar, miedo por las repercusiones. Por ser juzgado. Por mi familia, por mi trabajo. Por todo lo que podría implicar que alguien pudiera usar de forma retorcida aspectos de mi vida personal. Pero hoy me atrevo a decir que me siento libre y probablemente más libre que nunca. Nadie debería pasar por una situación similar en un país democrático y menos aún por expresarse libremente. Muchas gracias a todos/as por vuestro cariño!!!”.

Poco antes de las 10 de la mañana de este jueves, Castaño intentaba relajar la convulsión provocada con un breve mensaje de disculpa. “Querido David Díaz”, escribía la portavoz de Juan Espadas, “en ningún caso el comentario, dentro de una conversación privada” –destaca Castaño- “pretendía molestarte, incomodarte y muchos menos ofenderte. Si te has sentido molesto, te pido mi más sinceras disculpas”.

La pregunta es, si Castaño no pretendía “incomodar” a su interlocutor… ¿a qué venía sacar a relucir su pasado como persona adicta? Y… ¿qué quiso decir cuando escirbió “deberías dejar las bromitas y ser más prudente»?

David ha declinado abundar sobre la polémica. “No sé qué decir. Aún no he digerido el tema. Las disculpas de Adela da igual que yo las acepte o no. Es ella quien debería reflexionar y actuar en consecuencia. Un socialista no hace eso”.