La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social considera insuficientes las políticas sociales desarrolladas por la Junta en 2020 y las previstas para 2021

EAPN Andalucía pide al gobierno andaluz y a los ayuntamientos más inversión en políticas sociales y apoyo a las entidades sin ánimo de lucro.

Las casi 60 entidades sociales que conforman la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía) consideran insuficientes tanto las políticas sociales desarrolladas en 2020, como las previstas en los Presupuestos 2021, por parte de la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos, y demandan un mayor apoyo a los programas de acción social del Tercer Sector, en el que está recayendo buena parte de la atención directa a colectivos desfavorecidos.

Según las entidades de EAPN-Andalucía, son muchos los temas que deben ser urgentemente abordados, pues se está poniendo en riesgo la atención a las personas más vulnerables en un momento de crisis grave que exige un mayor esfuerzo por parte de todas (Administración y entidades sociales).

Por un lado, las políticas de inserción, vivienda, empleo y educación son claramente insuficientes, y los Presupuestos Andaluces de 2021 hacen pronosticar un empeoramiento de las situaciones de pobreza y exclusión social en nuestra Comunidad. Por ejemplo, el incremento del presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (2,57%) no es siquiera proporcional al incremento del presupuesto total (4,28%), y programas tan importantes como el de Acción Comunitaria e Inserción (en el que se enmarca la renta mínima de inserción) reciben un 4,62% menos que en 2020.

Por otro lado, la Red Andaluza señala que la financiación de proyectos sociales se está viendo afectada por algunas deficiencias en la gestión de las convocatorias de subvenciones que, en general, son publicadas y resueltas con muchísimo retraso (incluso algunas líneas no han sido convocadas en 2020), no están dotadas suficientemente, sufren retrasos en los pagos, etc. En concreto:

En la convocatoria del IRPF se han quedado fuera proyectos de continuidad y se han reducido algunas líneas de manera alarmante (empleo, personas reclusas y exreclusas, acción comunitaria). Algunos proyectos han recibido puntuaciones injustificadamente bajas si se atienden los criterios de valoración establecidos en las bases. Las Líneas de la convocatoria autofinanciada de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación también han sufrido problemas en 2020, por ejemplo, ha habido reducciones en la Línea 11 (Programas de Acción Social) y no ha llegado a publicarse la Línea 10 (Mantenimiento). En cuanto a la ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas), a 31/12/20 han finalizado los proyectos de muchas entidades financiados por la convocatoria bianual 2019-20 sin que haya noticias de la próxima convocatoria 2021-22, de manera que muchas personas han dejado de ser atendidas, interrumpiéndose bruscamente sus itinerarios de inserción y el trabajo en red y comunitario que se venía desarrollando en zonas desfavorecidas.



Ante esta grave situación, que asfixia e incluso condena al cierre a muchas entidades y programas, las entidades que forman la EAPN-Andalucía demandan más participación y diálogo social para mejorar la financiación del Tercer Sector, más transparencia en la valoración y adjudicación de subvenciones, más inversión en políticas sociales y una mejora sustancial en la gestión de los recursos públicos. Por ejemplo, es muy probable que no se puedan ejecutar los fondos europeos destinados a la segunda convocatoria ERACIS (2021-2022) y nuestra Comunidad tenga que devolverlos, cuando son tremendamente necesarios en estos duros momentos.