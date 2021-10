«La rebelión es una forma de belleza», Juan Cobos Wilkins recibe el Premio Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y el Progreso de los Pueblos

'La rebelión es una forma de belleza'

Por otra parte, en un premio que tiene bordada la palabra Libertad, como la bandera de Mariana Pineda.

Es un premio que apuesta por los derechos humanos, por el progreso de los pueblos, y eso, sin duda, crea para mí una atracción imantadora que me enamora y, repito, un compromiso que uno está gustoso de asumir.

Un poeta, un narrador como yo, siente que la palabra es la materia o antimateria ancestral con la que trabaja, y que esa materia conlleva una fuerza interior que, sin duda, es la defensa de la dignidad, la que nos signa a los seres humanos.

Es la palabra, como digo, un argumento de vida, y por eso voy a recurrir a contaros una historia, una leyenda muy lejana, muy perdida en el tiempo.

Comienza cuando un mercader llega con su séquito, con su caravana, tras cruzar desiertos, montañas, selvas, lugares peligrosos. Llega buscando tesoros, terciopelos, sedas, joyas, especias… a las puertas de una ciudad. Está ya casi atardeciendo cuando la caravana alcanza esa lejana, remota, hermosa y misteriosa ciudad, y a las puertas mismas de la ciudad se le acerca una mendiga. Aproxima su mano hacia él y le pide; le pide una limosna. El mercader coge su faltriquera, saca una moneda, y la deposita en la palma. La anciana la mira, lo mira a él, y le dice que si en verdad desea ayudarla, no es una moneda lo que necesita, necesita más.

Él la mira un poco extrañado, pero no nota en el fondo de esos ojos ni el mínimo atisbo de avaricia. Lo que ve es otra clase de luz, de mirada, de resplandor, que no sabe cómo interpretar, pero que le llevan a de nuevo coger la bolsa y depositar, no una moneda, más sino dos; es decir, en total tres. Entonces es la mendiga la que lo mira a él y le dice, “no, señor, una moneda no era suficiente, pero tres me sobran”, y le devuelve la tercera.

Él se queda muy extrañado. No comprende el porqué no acepta. Al principio se molesta un poco, porque él ha sido generoso, pero vuelve a ver lo mismo en los ojos. Algo que desconoce, algo que no sabe qué es, que le es nuevo, pero que le produce una sensación de armonía y de creer en ella. Va a preguntarle, pero ya la noche ha caído sobre el cielo y sus acompañantes en la caravana desean descansar. También los caballos ya relinchan y piafan deseosos de descanso, de pienso, de agua.

Así que se adentra en la ciudad y deja a la mendiga también. Se ha distraído en un momento, quizás viendo un halcón que vuela entre las almenas, y cuándo vuelve la cabeza ya no está aquella anciana, ya no está aquella mujer. Se adentra en la ciudad y pasa unos días en los que él compra especias, en los que él compra las sedas bordadas, los terciopelos, las joyas… no deja ni por un momento de pensar en el misterio de por qué una no era suficiente y tres eran demasiado. Pero a la mujer no la encuentra.

Cuando ya sale de la ciudad, aquella puerta fue de entrada, ahora es de salida, él ya lleva lo que había adquirido, se la vuelve a encontrar en el mismo sitio. Esta vez estaba amaneciendo. Entonces se acerca y le pregunta por qué aquello; por qué dos monedas eran suficiente, una insuficiente, y tres sobraban. Y la anciana le contestó. “Muy fácil, señor. Una moneda para comprar pan, comer y vivir. La segunda moneda, y con eso es suficiente, es para comprar flores, cuidarlas, alegrarme con ellas y tener un motivo por el que comer el pan, y tener un motivo por el que vivir”.

Yo creo que algo así es el aliento y el anhelo de estos premios. La unión de lo tangible, concreto, con lo intangible, deseable, que nos hace ser personas, y que nos hace caminar por el mundo sin destrozar ese mundo. Sabiendo, o al menos intentando saber, que el horizonte solo lo es y lo será si se ilumina con las luces de la Igualdad, de la Justicia y de la Libertad. Y si no es así, si no es así, nos revelaremos. Porque la rebelión también es una forma de belleza. Muchas gracias.