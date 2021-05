La rebajajaja fiscal de PP, Cs y Vox

“Esa reforma fiscal es injusta, ya que va a beneficiar a los más ricos, generando una mayor desigualdad económica y social en Andalucía”.

El ex concejal y reconocido militante socialista, Rafa Fuentes, escribe sobre la rebaja fiscal de la Junta: “Huyen de lo que creo debe ser el principio básico de que “quien más tenga, más pague”. Pero, al contrario, lo que han hecho ha sido apostar porque “quien más tenga, menos pague”. Si quieres que te lo demuestre en euros, pues muy fácil. Quien tenga una renta neta anual de menos de 18.000 no se ahorra nada, nada de nada. Quien tenga una renta neta anual de 18.000 €, y siempre que tenga una hipoteca, se ahorrará unos 5 euros al mes. Quien disponga de una renta neta anual de más 333.000 €, se ahorrará, tenga o no hipoteca, unos 400 euros al mes”.

Martes, 4 de mayo de 2021. Habrás leído que las derechas andaluzas, junto a la ultra derecha, han presentado una iniciativa para rebajar la presión fiscal en Andalucía en unos 329 millones de euros. No te quedes con los titulares y déjame que te explique algunos de los detalles de esa “supuesta” rebaja fiscal.

Primero, llama poderosamente la atención que mientras todos los partidos democráticos europeos están intentando aislar a la extrema derecha, el PP sigue dándole todo el cariño, negociando y llegando a acuerdos con ellos. Lo segundo, es que esa reforma fiscal es injusta, ya que va a beneficiar a los más ricos, generando una mayor desigualdad económica y social en Andalucía. Te cuento.

Van a reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ese que tú nunca pagarás, ya que creo que no vas a heredar más de un millón de euros. Es decir, que van a reducirle los impuestos de Sucesiones a un 4% de las familias andaluzas, o mejor dicho, al 4% de las familias andaluzas que son millonarias.

Van a añadir una deducción de un 15% por gastos educativos a las familias que tiene sus hijos/as en colegios privados, y digo privados, ni concertados. Es decir, que creo que tampoco te vas a poder reducir esa cantidad.

Van a reducir los tipos de tarifa aplicable a los casinos, para que quien vaya asiduamente a ellos pague menos impuestos. Tampoco creo que seas de los que los fines de semana vayas con tu pareja o amigos a jugarte unos miles de euros al casino.

Van a reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ese que no sabemos a qué corresponde y que quienes tienen muchas propiedades lo conocen muy bien.

Van a reducir otros impuestos y aplicar otras reducciones, con un nexo común, ser una rebaja fiscal para los que más tienen.

Pero estas reducciones de impuestos a los que más tienen no es algo del PP de Andalucía. Acuérdate que el anterior gobierno de Rajoy aprobó una amnistía fiscal para las grandes fortunas defraudadoras, o que el PP de Madrid, la Sra. Díaz Ayuso ha prometido rebajar los impuestos, pero claro, solo al 0,2% de los madrileños, que son los que tienen rentas millonarias y se beneficiarán de esas bonificaciones fiscales.

La rebaja fiscal que el PP con Ciudadanos y Vox han diseñado en Andalucía, cogiditos de la mano y firmando con la misma pluma Mont Blanc (ya sabes que ellos no saben lo que es un boli Bic), va a beneficiar, fundamentalmente, a las familias adineradas, generando así mayor desigualdad.

Huyen de lo que creo debe ser el principio básico de que “quien más tenga, más pague”. Pero, al contrario, lo que han hecho ha sido apostar porque “quien más tenga, menos pague”. Si quieres que te lo demuestre en euros, pues muy fácil. Quien tenga una renta neta anual de menos de 18.000 no se ahorra nada, nada de nada. Quien tenga una renta neta anual de 18.000 €, y siempre que tenga una hipoteca, se ahorrará unos 5 euros al mes. Quien disponga de una renta neta anual de más 333.000 €, se ahorrará, tenga o no hipoteca, unos 400 euros al mes. Es decir, una rebaja fiscal 80 veces superior a los que mucho tienen, que a los que casi no pueden llegar a final de mes. Ahora te queda claro, ¿verdad? Una rebaja fiscal para los que más tienen.

Además, el problema es que esas medidas fiscales provocarán una reducción de 329 millones de euros de ingresos públicos. Con esos millones de euros, que se van a ahorrar los que más tienen, se podrían construir 11 Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARE) o se podrían contratar a 6.500 médicos (ni más ni menos que un aumento de 16 médicos en tu Centro de Salud) para paliar los graves déficits y retrasos que se están produciendo en la Sanidad Pública andaluza.

Pues eso, termino planteándote una pregunta, con una fácil respuesta, dime si prefieres esas rebajas fiscales o construir 11 nuevos Centros Hospitalarios o contratar a 6.500 médicos que mejoren nuestra sanidad pública.

En resumen, bajan los impuestos, sí… pero a quienes más tienen.