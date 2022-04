La Junta de Andalucía “falta a la verdad” al decir que puede rescatar el concierto con el hospital privado de Lepe

El PSOE asegura que la Junta no tiene intención de abrir el Chare de Lepe tras ampliar por cinco años más el concierto con el hospital privado Virgen Bella.

Viernes, 1 de abril de 2022. El portavoz de Unidas Podemos por Huelva y coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, denuncia que la delegada de la Junta de Andalucía, Bella Verano, “mintió ayer al querer hacerle creer a la población onubense que existe una cláusula que le permitiría a la administración autonómica retirarle el jugoso concierto” por el que el gobierno de Moreno Bonilla se ha comprometido a pagarle a la empresa de sanidad privada Pascual, más de 40 millones de euros al año durante los próximos cinco años por la clínica Virgen de la Bella de Lepe, en el caso de que se pusiera en funcionamiento el Hospital público comarcal de la Costa. Este concierto supondría para Pascual un beneficio bruto industrial de 2,4 millones de euros al año.

El representante onubense de UP asegura que “la cláusula de la que habla Bella Verano no existe”, ya que según se establece en la cláusula 28 del contrato de este concierto sanitario, suscrito entre la Junta y Pascual, la administración andaluza sólo podría modificar las condiciones de este concierto en un 20% de su cuantía y nunca antes de haber pasado 30 meses desde su firma. Por lo tanto, Marcos Toti asegura que Bella Verano, en nombre de la Junta de Andalucía, “miente sobre este asunto para tratar de maquillar el trato preferente que el gobierno de Moreno Bonilla le concede a Clínicas Pascual, en detrimento de la sanidad pública onubense”. Toti añade que, “si como esperamos y reivindicamos”, el acceso por carretera hasta el Hospital comarcal de la Costa en Lepe se construye “mucho antes” de que termine el concierto de la Junta con Pascual, la “tan deseada apertura” del Chare del Lepe no afectaría a la totalidad del concierto con Pascual que seguiría en funcionamiento.

Toti añade que “todo lo relacionado entre la Junta de Andalucía y Clínicas Pascual genera incertidumbre entre la población, quejas de sus usuarios y siempre acaba con grandes cantidades de fondos públicos en manos de este empresario gaditano de la sanidad privada. Prueba de ello es que Pascual ha estado ingresando 2,8 millones de euros cada tres meses desde marzo del año pasado por otro concierto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, Toti señala que “nunca ha estado claro” que se cumplan en la clínica Virgen de la Bella de Pascual la cartera de servicios recogida en este concierto y que “ha generado las denuncias y el malestar de cientos de pacientes” que no han sido atendidos como esperaban en el centro médico privado de Lepe. A esto se suma, las alertas por la pretensión que ha albergado la Consejería de Salud, controlada por el PP andaluz, de instalar el Hospital Materno Infantil en la clínica Blanca Paloma, propiedad de Pascual, y ahora de llevar allí las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, en las que la Junta de Andalucía ha dicho que va a construir el centro hospitalario Materno Infantil.

El Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía anunció el pasado martes conciertos sanitarios con empresas privadas por valor de 771.433.745,00 euros para los próximo cinco años en Andalucía, entre los cuales está el que afecta a la clínica Virgen Bella de Lepe, además de a otros centros sanitarios privadas, también propiedad de Pascual. Por todos ellos, Unidas Podemos va a reclamar al gobierno de Moreno Bonilla que informe detalladamente y aporte explicaciones transparentes en el Parlamento Andaluz.

FUENTE. Izquierda Unida Andalucía

El PSOE asegura que la Junta no tiene intención de abrir el Chare de Lepe Alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la Costa muestran su malestar por este “despropósito” El PSOE de Huelva ha asegurado que la Junta de Andalucía no tiene intención alguna de abrir el Chare de Lepe tras conocerse que va a ampliar por cinco años más el concierto con el hospital privado Virgen Bella. Así lo han puesto de manifiesto una representación de alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas de la Costa y el Andévalo onubense, que se han concentrado a las puertas del Chare para denunciar lo que califican de “despropósito”, en un ejemplo más de ese ataque de la privatización y el privilegio que la derecha hace para blindar a la sanidad privada en detrimento de la pública. La alcaldesa de Cartaya y senadora por Huelva, Pepa González Bayo, ha mostrado su malestar por esta decisión de las derechas en el Gobierno andaluz, “desgraciadamente, ahora hemos conocido que son cinco años más los que se amplía el contrato con el Virgen Bella. Esto significa que la Junta no tiene pensamiento de llevar a cabo las obras que necesita este hospital para su puesta en marcha”. La regidora socialista ha señalado que “ahora mismo, los andaluces y andaluzas estamos pagando cada tres meses 2,8 millones de euros a una empresa privada para mantener el Virgen Bella. Si ese dinero lo hubiese invertido en la reparación que tiene que tener el Chare, hoy estaría abierto para ofrecer una sanidad pública y de calidad a todos los ciudadanos de la Costa”, ha advertido De la misma manera se ha pronunciado la portavoz socialista en el Consistorio lepero, Bella Canales, quien ha denunciado que la Junta “siga haciendo aportaciones a la privada. Desde febrero del año pasado ya llevan más de 12 millones de euros invertidos en el Virgen Bella y ahora se vuelve a hacer un concierto por cinco años más”. “Aquí se está hablando ya, lamentablemente, de blindar la sanidad privada, mientras que el Chare sigue cerrado”, ha espetado Bella Canales. Por su parte, Pepa González Bayo ha insistido en que “estamos hablando de 21 millones de euros invertidos para unas instalaciones que están cerradas, deteriorándose, pese a que el consejero de Salud prometió hace un año a los alcaldes de la Costa que este hospital se abriría en breve, un completo engaño”, ha aseverado. Así, se ha referido a la publicación en el BOJA sobre este centro en el que aparecía que, por parte del Ayuntamiento de Lepe, se haga una depuradora, “que lleva un estudio de impacto ambiental, algo que todavía el Ayuntamiento de Lepe a día de hoy no ha comenzado”. Además, de que hay que acometer unas obras por el daño del temporal que sufrió hace dos años este edificio, “obras que se tenían que haber acometido en 2021 y aún no han comenzado. Y para colmo este concierto por cinco años. Todo ello indica claramente que, de momento, este hospital va a seguir cerrado y deteriorándose porque la Junta no va a mover ni un dedo”. Por ello, ha subrayado que “desde el PSOE creemos en la sanidad pública y no vamos a dejar de reivindicar que este centro siga cerrado a día de hoy, así como denunciar la falta de atención que estamos teniendo en sanidad, cada día una sanidad pública más mermada y el dinero se lo está llevando una empresa privada”. En los mismos términos se ha pronunciado el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, quien ha indicado que “se preveía esta situación cuando la semana pasada se reunió la Mesa del Chare y no asistió ningún pueblo representativo como Lepe, Villablanca y Sanlúcar de Guadiana, todos gobernados por el PP, y ya han saltado las alarmas”. Para el alcalde socialista, “es un despropósito esta situación, ya que hay personas que están ingresadas en el Virgen Bella y tienen que pedir propiamente la derivación a hospitales de la capital porque la atención no llega ni al 50 por ciento del rendimiento que tiene que tener este hospital.” “La ampliación de este concierto es un claro ejemplo de que las derechas no creen para nada en la sanidad pública, que apuestan por las empresas privadas, y, por tanto, no vamos a permitir bajo ningún concepto que se siga atentando contra la sanidad pública”. José Alberto Macarro ha avanzado que “van a poner en conocimiento de los vecinos y vecinas a través de distintas acciones que tienen que ser conocedores plenos de esta situación, de que el PSOE sí apuesta por la sanidad pública y que el PP y Vox que gobiernan en Andalucía no creen en ella”. Los socialistas han pedido, por último, al consejero que cumpla con su palabra y ponga en marcha el Chare de Lepe, “porque ya la ministra de Fomento anunció que las obras de acceso al Chare comienzan antes del verano, y ya no hay excusas para empezar, tanto el Ayuntamiento de Lepe como la Junta de Andalucía, a acometer las obras que son necesarias, depuradora, alcantarillado, luz y reparación. Si todo eso está abandonado es que no hay ninguna intención por parte de la derecha por abrir este hospital público”. FUENTE: PSOE de Huelva