La Junta de Andalucía difunde información falsa para proteger al gerente del Hospital de Riotinto que se vacunó saltándose el protocolo

Huelva, 2 de febrero de 2021. La Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta en Huelva, que dirige la popular Manuela Caro, ha difundido información falsa sobre el proceso de vacunación en el Hospital de Riotinto (Huelva,) para defender que algunos miembros del equipo directivo del centro hospitalario hayan finalizado ya el proceso de vacunación, saltándose el protocolo acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (VER).

Perea admite que se vacunó el 5 de enero

«No me han vacunado por ser ex concejal del PP», ha escrito Perea en un post publicado en la red social Facebook, «sino por ser sanitario como al resto de mis compañeros y siguiendo el plan de vacunación previsto, profesionales de primera línea y una vez no había nadie disponible por diversos motivos, se procedió a vacunar al grupo siguiente en el que me encontraba y aun así no fui de los primeros y me llamaron al finalizar la jornada del día de Reyes, donde había algunas vacunas que había que utilizar.

Perea asegura estar siendo víctima de «una cacería por motivos políticos» que achaca al PSOE. «Les estoy demostrando que se puede gestionar de otra forma, tratar bien a los profesionales y dar un trato humano a los pacientes». El gerente añade que si «el PSOE tuviera lo que hay que tener, dignidad y otras cosas, en lugar de maniobrar en el barro lo que debe hacer es ir a los tribunales, allí los emplazo. No se puede utilizar la nebulosa de la duda para hacer daño, no todo vale».