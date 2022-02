La Junta da luz verde a la universidad ‘online’ de la empresa creada por el consejero Imbroda

El gobierno andaluz de PP y Cs aprueba MEDAC pese a los informes en contra del Ministerio de Universidades y del Consejo Andaluz de Universidades.

Según el informe ministerial hay multitud de carencias que la Junta consiente: “existen serias dudas sobre la sostenibilidad económica, deficiente planificación del profesorado, imposible garantizar prácticas obligatorias, incertidumbre respecto a la sede o falta de garantías para financiarse”.

“La ley obliga a ofertar 10 grados, 6 másteres y 2 doctorados, mientras UTEMED pretende nacer con 6 grados, 7 másteres y 1 doctorado. Los estudios deben englobar 3 de las 5 áreas de conocimiento, y en UTEMED todas giran en torno a las ciencias sociales. La Junta, benevolente, le da 5 años para ponerse al día, cuando debería empezar ya dentro de la ley”.

CGT sobre Imbroda: “Entendemos que no puede seguir siendo consejero, porque este hombre lo que está haciendo es favorecer desde un cargo público los intereses privados”.



Viernes, 12 de febrero de 2022. El pasado lunes el Consejo de Gobierno del PP-Cs en la Junta de Andalucía autorizó el reconocimiento de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTEMED), la primera universidad privada online promovida por el Grupo Vocento (Diario Sur, ABC, La Razón…) y el Instituto de FP MEDAC, fundado por el actual consejero de Educación Javier Imbroda, a pesar de un informe en contra del Ministerio de Universidades, tal y como explica Elisa Silió en un artículo (AQUÍ) para El País.

En las conclusiones del informe de los técnicos del Ministerio se especifica, según Silió, que “siguen existiendo serias dudas sobre la sostenibilidad económica (…). Hay una deficiente planificación del profesorado. Imposibilidad de garantizar prácticas obligatorias externas, incertidumbre respecto a la sede de la universidad o falta de garantías que aseguren la financiación económica”.

Además, el proyecto de UTEMED tampoco cumple con el decreto de creación y reconocimiento de universidades que entró en vigor en agosto de 2021, y establece unos requisitos mínimos de calidad en investigación, docencia y equipamientos que deben cumplir las instituciones para merecer el nombre de universidad, según especifica Silió en su artículo. Así, la ley ahora obliga a ofertar 10 grados, seis másteres y dos títulos de doctorado, mientras UTEMED pretende nacer con seis grados (carreras), siete másteres y un título de doctorado. Los estudios, además, tienen que englobar al menos tres de las cinco áreas de conocimiento, y en la UTEMED todas giran en torno a las ciencias sociales. La Junta será benevolente y les dará cinco años desde su autorización para ponerse al día, a pesar de que muchos juristas entienden que deberían inaugurarse cumpliendo la nueva normativa desde el principio.

El proyecto de La UTEMED lo puso en marcha la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), dueña de un centenar de academias y fundada por el actual consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, que vendió parte de sus acciones (el 29% del total) al fondo Queka Real Partners por 8,6 millones al entrar en política con Ciudadanos en 2018. Este verano el fondo de inversiones Kohlberg Kravis Roberts (KKR) se supone que compró toda la empresa por 200 millones de euros.

Fuentes de Universidades han afirmado a El País que “el ministerio está y estará en contra de todos aquellos proyectos que no se ajusten a la ley”, añadiendo que “es competencia directa de las comunidades autónomas velar por el cumplimiento del decreto de creación y reconocimiento de universidades, ya en vigor y que, como todas las leyes, ha de cumplirse. Las universidades que no lo cumplan tendrán cinco años para adecuarse y, en caso de no hacerlo, son las comunidades quienes tendrán que revocarles el permiso en aplicación de dicho real decreto”, añaden estas fuentes del ministerio.



CGT se opone a la UTAMED

Desde la Secretaría de Organización de CGT en Málaga muestran su “rechazo frontal a la autorización por parte de la Junta de Andalucía a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) en la ciudad. Una universidad privada online impulsada por MEDAC, empresa fundada por Javier Imbroda”.

Y es que consideran que “es una desfachatez por parte del consejero, es un operador de los intereses privados. Entendemos que no puede seguir siendo consejero, porque este hombre lo que está haciendo es favorecer desde un cargo público los intereses privados”, además de recordar que “fue el fundador de MEDAC, y solo hay que darse un paseo por Málaga para ver como han proliferado estos centros por los permisos que les ha dado. Ahora ha vendido el MEDAC por un dineral, por 220 millones, a un fondo buitre americano. Está aprovechando para parasitar lo público”.

En el sindicato no entienden que a pesar de que el proyecto de la UTAMED “fue rechazada el pasado mes de diciembre por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), formado por rectores de universidades públicas y por la Consejería de Educación, el Consejo de Gobierno de PP-Cs da luz verde al proyecto”.

Y es que CGT advierte que la reforma de la FP, aún en trámite parlamentario, supone “un impulso de la modalidad de formación a distancia (telemática) que abre la puerta al negocio privado, a la “uberización” y precarización del personal docente y a la precariedad de personas en formación. Desde CGT nos oponemos a la mercantilización del conocimiento y el modelo de privatización de la enseñanza. Defendemos la Universidad Pública, accesible para todos y todas, y exigimos un mayor aumento del presupuesto destinado a esta”.

Por último desde el sindicato recuerdan que España ocupa el quinto puesto por la cola en el gasto-público de los países de la UE destinan a educación, con un 4,2% del PIB, un “caldo de cultivo perfecto para que avance el modelo privatizador, y el negocio de los fondos buitres, fondos de inversión, grupos multimedia… para hacer negocio en el sector educativo”.



Los negocios del consejero Imbroda

El actual consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda (Cs), llegó al Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018 como diputado por Málaga de Ciudadanos. Por ello, según dice, vendió sus empresas, tal y como reconoce él mismo en una entrevista para La Razón (AQUÍ), consiguiendo ingresar una gran cantidad de dinero y presentando un saldo en sus cuentas bancarias de 8,6 millones de euros, según indicó en la declaración de bienes e intereses (AQUÍ) que presentó en la Cámara.

Las declaraciones de IRPF de Imbroda de los años 2017, 2018 y 2019 resultan muy significativas. Si en el año 2017 tuvo que pagar 48.700 euros de IRPF tras declarar unos ingresos de ‘solo’ 190.000 euros durante ese año (AQUÍ), en el año 2018 la cifra se disparó hasta 1.970.000 euros (AQUÍ), al haber obtenido unas ganancias patrimoniales de 8.469.000 euros. Comparando el dato con el año anterior se puede entender que la venta de sus empresas le supuso unas ganancias de más de 8 millones de euros. En el año 2019 la declaración vuelve a presentar unas cantidades más bajas, al declarar unas ganancias patrimoniales de ‘solo’ 133.000 euros (AQUÍ) por las que le correspondió abonar 55.300 euros.

Por otro lado, llama la atención las declaraciones del impuesto sobre el patrimonio presentadas en 2018 y 2019 por Imbroda. Concretamente en 2018 presentó una declaración (AQUÍ) en la que destacan los casi 8,4 millones de euros depositados en cuentas bancarias, su vivienda habitual en Málaga valorada en 192.000 euros, otros dos inmuebles en Málaga valorados en 120.000 euros cada uno, y un Porsche Panamera (en la actualidad un vehículo de estas características cuesta unos 200.000 euros). Por cierto, esa casa que el valora en unos 192.000 euros ha sido protagonista de un amplio reportaje en la conocida revista El Mueble (AQUÍ) en el que su mujer, muestra la propiedad a los lectores de la publicación (es curioso que después de ver esa mansión ubicada de los Montes de Málaga, cueste solo esa cantidad). De esta manera, en el año 2018 el consejero tuvo que pagar ‘solo’ un total de 43.000 euros en concepto de impuesto sobre el patrimonio.

En 2019, la declaración (AQUÍ) muestra que decidió invertir el dinero que tenía en el banco especulando en el mercado de valores, para ser exactos 3.763.000 euros en Deuda pública, obligaciones, bonos y demás valores equivalentes, negociados en mercados organizados, y 1.248.000 euros en acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva u otras entidades jurídicas, negociadas o no en mercados organizados. Además incrementó también su patrimonio inmobiliario, al añadir dos viviendas más en Roquetas de Mar, valoradas en 227.000 euros entre ambas, a las tres casas de las que ya era propietario. Por último, su dinero en cuentas bancarias desciende los 7,5 millones invertidos, pasando de los 8,4 millones que tenía en 2018 a los 943.000 euros con los que terminó 2019 (Imbroda invierte 5 millones en valores, adquiere dos inmuebles por 227.000 euros y paga a hacienda casi 2 millones en concepto de IRPF). En el 2019 le correspondió abonar 29.600 euros por el impuesto sobre el patrimonio.

Recordemos que, tal y como publicó esta revista, Imbroda ‘confundió’ sus empresas y negocios privados con ‘lo público’ cuando era cargo de confianza en el Ayuntamiento de Málaga (AQUÍ). Mientras ocupó su cargo ‘colocó’ una empresa privada de la que era presidente en el polideportivo público de La Trinidad (AQUÍ). Anteriormente ya “medió” para que una empresa privada, el gimnasio de lujo Wellness se ubicase en un terreno reservado a equipamiento comunitario para los vecinos (AQUÍ). En realidad él pidió una licencia en la Gerencia de Urbanismo para abrir un gimnasio y se la concedieron por ser “quien era”, y en cuanto la tuvo se la revendió a la empresa Wellness. Por otro lado recibió en 2004 una subvención de casi 90.000 euros del Ayuntamiento de Málaga para reformar un edificio que luego alquiló al mismo Consistorio por 7.000 euros al mes (AQUÍ). Y en 2013, Imbroda recibió otra subvención del Ayuntamiento de casi 14.000 euros (inicialmente solicitó cerca de 62.000 euros) para rehabilitar un inmueble en calle Santiago, 4, cuando era director de la empresa de deportes del propio Consistorio (2011-2015) (AQUÍ). Todo un millonario capitalista en el mundo de la política.