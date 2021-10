La ex dirigente del PSOE de Huelva que denunció a Caraballo rompe su silencio: «mi caso está siendo tratado con un doble rasero»

🗞️ Recurrido el auto de sobreseimiento dictado por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, Raquel Iniesta.

🗞️ Las Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género sometió dos veces a I.B.T. a la misma valoración, tras ser interrumpida la primera sesión al percatarse las evaluadoras de que el caso afecta a Ignacio Caraballo, ex presidente de la Diputación de Huelva y ex secretario general del PSOE provincial.

🎙️ Una grabación demuestra que en el informe negativo de la UVIVG se falseó el tiempo destinado por I.B.T. para responder el test PAI de personalidad, valorando el dato manipulado para cuestionar el testimonio de la denunciante.

🗞️ La valoración negativa de la UVIVG fue determinante para que el Juzgado de Violencia de Género dictara el pasado 27 de julio el sobreseimiento provisional de la causa sin considerar necesario entrar a valorar las pruebas aportadas por la denunciante.

🗣️ I.B.T. lamenta que haya caído sobre ella «la apisonadora de los medios de comunicación» y que haya transcendido a la opinión pública “una imagen destructora de mí y benevolente de el denunciado”.

⚖️ «Voy a llegar a todas las instancias que sea necesario hasta que se valoren las pruebas que he aportado y se sepa la verdad», asegura la ex dirigente socialista en la entrevista concedida a La Mar de Onuba .

Tribuna Alzar la voz cuando no respondemos al perfil de víctima de violencia de género

Lunes, 4 de octubre de 2021. Isabel, nombre ficticio para preservar -“de momento”- la identidad de I.B.T., ex dirigente socialista de 53 años, necesita «sanar». Para lograrlo cree necesario «zarandear conciencias” y despejar algunas ideas inducidas en el «imaginario de la opinión pública», sobre todo después de que Ignacio Caraballo, ex presidente de la Diputación Provincial de Huelva y ex secretario general del PSOE provincial, lograra «desviar el tiro» al conocerse por el diario ABC de Sevilla que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva había abierto diligencias contra él, para investigar si los hechos denunciados por Isabel ante la Policía el 27 de octubre de 2020, son constitutivos de delitos de amenazas, violencia sexual, violación, y acoso sexual y laboral. En un hábil movimiento de gestión de medios, Caraballo anunció una querella por «falsa denuncia» que nunca presentó, pero con la que logró presentarse ante la opinión pública como «víctima de una operación política diseñada contra su persona y en la que han utilizado a la denunciante«.

Cuando el 27 de julio de este año, la jueza Raquel Iniesta decretó el sobreseimiento -provisional- de las diligencias abiertas contra él por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, los medios de comunicación volvieron a hacerse eco de la noticia, que fue difundida ampliamente por prensa escrita, radios y televisiones. Una de las principales cabeceras de la provincia llegó a publicar un laudatorio artículo titulado El alivio de Caraballo en el que el líder socialista aseguraba estar «convencido de que se procederá al inmediato sobreseimiento de todas las actuaciones» y reiteraba que tomaría «medidas legales contra todas aquellas manifestaciones que se hagan y que puedan vulnerar su honor e imagen«. Isabel, que ha recurrido el sobreseimiento y se muestra dispuesta a llegar «hasta el final» para «que se sepa la verdad», considera que en la proyección pública de su caso «se han invertido los roles», y que ha caído sobre ella «la apisonadora de los medios de comunicación».

A través de una habilidosa gestión de medios, Caraballo anunció una querella por «falsa denuncia» que nunca presentó, pero con la que logró presentarse ante la opinión pública como «víctima de una operación política diseñada contra su persona y en la que han utilizado a la denunciante»

«Esto es una lacra. Es una vergüenza que te ocurra algo así. No es algo de lo que sentirse orgullosa», lamenta. También piensa que su caso se ha medido con un rasero diferente a otros similares. A este respecto se pregunta qué hubiera pasado si «el denunciado» hubiese sido «un dirigente de Vox» ¿Se le habría tratado igual? ¿Se hubiese producido el mismo silencio por parte del partido socialista y los colectivos feministas? «Son preguntas retóricas», precisa.

Al contrario, Isabel se siente objeto de un «juicio social paralelo», en el que, sin que hayan transcendido detalles de los hechos denunciados o de las pruebas aportadas, tanto fuera como dentro de su partido se ha dictado ya sentencia pública, reprochándole que lo sucedido son «hechos antiguos» que tenía que haber denunciado antes. O difundiendo falsedades a través de grupos de WhatsApp a los que ha tenido acceso La Mar de Onuba. En uno de ellos, compartido en el «grupo de veteranos» del PSOE de Huelva a las 15:18 horas del 27 de octubre (el mismo día que ABC dio a conocer la denuncia interpuesta por Isabel), un conocido ex alcalde socialista aseguraba, textualmente, que «el juzgado ha habierto una investigación para aclarar la declaración de la denunciante cuando le manifesto al juez que habíaa varias personas que le daban dinero por denunciar a Ignacio» (sic). Era falso.

«Esto es una lacra. Es una vergüenza que te ocurra algo así. No es algo de lo que sentirse orgullosa», lamenta Isabel.

Dos días después, otra destacada socialista, que ocupó un alto cargo en la anterior administración de la Junta de Andalucía, era la encargada de compartir en los grupos del partido el mensaje con el que Ignacio Caraballo se despedía de sus compañeros y compañeras minutos después de haber formalizado, ese mismo jueves, su renuncia como presidente del Diputación Provincial de Huelva. En el largo texto de Caraballo podía leerse lo siguiente:

«Me acusan de algo tremendamente fuerte y rechazable como es “violencia de género y acoso laboral”, y ante estas acusaciones, quiero que tengas la plena seguridad de que nunca he cometido tales hecho, ni jamás haría algo tan deleznable. Por eso, he interpuesto una querella por denuncias falsas. Quiero que sepas, que unos días antes de que se presentara la denuncia, ya un periodista nos advirtió que estaban preparando, desde dentro, algo importante… y se ha demostrado que llevaba razón».

Mientras se sucedían innumerables mensajes de condolencia y apoyo al dimitido líder, apenas un grupo de compañeras y compañeros del PSOE de Huelva hacían lo propio con Isabel y le mostraban su afecto, confianza y solidaridad. En uno de los escasos mensajes de apoyo recibidos, una veterana militante socialista onubense le advertía de los bulos y reproches que se estaban difundiendo, a los que situaba en el «modus operandi de todos los maltratadores y abusadores». En el mismo mensaje, la compañera añadía que «tengo oído que hay otras compañeras que han pasado por algo parecido» y sugería «que debería desencadenarse el a mi también [#metoo] como pasó en EEUU con otros abusadores».

A la posible existencia de otras victimas de hechos similares a los denunciados por Isabel también se refiere, en otro mensaje de apoyo, un compañero de un agrupación local, quien escribió «A más compañeras les hizo lo mismo». «¿Y por qué nadie salió a decir BASTA?», respondió Isabel. La sororidad de las mujeres socialistas han brillado por su ausencia en este proceso.

Sobreseimiento -provisional- y recurso

El pasado 27 de julio, como recogían dos días dos después la mayoría de medios de comunicación, la titular del juzgado de Violencia sobre la mujer, Raquel Iniesta, decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas ocho meses antes. La jueza se basó en el informe elaborado por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), dependiente del Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses de Huelva (Junta de Andalucía).

Un informe que «falta a la verdad», y supone una distorsión de base tras la que la UVIVG emitió una valoración negativa en la que se incluyen «datos que son incorrectos” y se omiten otros informes, como el que refleja los daños psicológicos, las crisis de ansiedad o el estrés postraumático sufridos por Isabel tras los episodios de amenazas denunciados ante la Policía. “Se ha ofrecido una imagen destructora de mí y benevolente del denunciado”. Durante la conversación mantenida con La Mar de Onuba, Isabel no pronuncia el nombre de Ignacio Caraballo ni una sola vez.

Por ejemplo, el informe de valoración sobre Isabel realizado por la UVIVG de Huelva destaca que la denunciante había requerido el máximo de 45 minutos para responder el conocido como test PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad en sus siglas en ingles), una herramienta muy considerada en el ámbito de la evaluación clínica, y que en las evaluaciones de casos de violencia de género pretende establecer el estado mental y emocional de víctimas y agresores. En el informe se asegura que agotar el máximo de tiempo para completar el test PAI es algo “inusual”, lo que se destaca para cuestionar el testimonio de Isabel y emitir una valoración negativa respecto de su denuncia. Sin embargo, grabaciones de las entrevistas demuestran que, en realidad, Isabel accedió al despacho, finalizó el test y abandonó la sala en algo más de 30 minutos, y no en 45 como afirma el informe. Es solo un ejemplo, pero, sin duda, es indiciario de irregularidades en el proceso de valoración.

Mientras Isabel relata un episodio de amenazas, una de las evaluadoras de la UVIVG le interrumpe y le espeta “¡es que [Caraballo] está muy cabreado!”

Peor, más devastador, por el desgaste que supone verbalizar una y otra vez los hechos que constan en la denuncia, es que Isabel tuviera que pasar dos veces la evaluación de la UVIG, frente a cuatro profesionales distintas. La primera sesión fue interrumpida cuando salió a relucir la identidad y posición del denunciado. Llegado ese momento las dos evaluadoras que escuchaban a Isabel le comunicaron que debían interrumpir la evaluación, y que esta sería realizada en una fecha próxima. Cuando Isabel, atónita, pidió explicaciones, una de las evaluadoras justificó la decisión en que en la denuncia, entre otros hechos, consta una violación. No deja de ser sorprendente el argumento, ya que la comisión de un delito de violación es lo que se investigaba en la causa que había dado pie a la valoración interrumpida, junto a los de amenazas, violencia sexual, y acoso sexual y laboral.

A medida que avanzaba la entrevista, Isabel sentía que se habían «invertido los roles” y que había perdido la condición de víctima

Varios días después, Isabel volvió a ser citada para iniciar, por segunda vez, el proceso de valoración por parte de la UVIVG. Esta vez ante dos nuevas evaluadoras; una de ellas la coordinadora de la unidad. Durante la conversación, de hecho, mientras Isabel relata un episodio de amenazas, la coordinadora le interrumpe y le espeta “¡es que [Caraballo] está muy cabreado!”. “Ah, ¿pero es que ya has hablado con él?”, pregunta Isabel, sorprendida a la evaluadora, a lo que esta asiente. Según el protocolo ordenado en la instrucción del caso, la valoración del denunciado Caraballo debió haberse realizado una vez estuviese concluido el informe de evaluación de la denunciante, y no antes, destaca Isabel.

En otro momento de la entrevista, la coordinadora de la UVIVG también hace saber a Isabel que el ex líder socialista “está muy dolido” por la situación generada a causa de la denuncia. “Es algo que te deja aturdida”, asegura. ¿”Es que acaso tengo yo que hacerme cargo del estado anímico de la persona a la que estoy denunciando?”, prosigue, notablemente enfadada, como las otras veces que revive la situación contenida en las grabaciones.

Cuando tuvo que visionar las fotografías aportadas por Caraballo, descubrió que había algunas de contenido erótico que pertenecían a otras mujeres que «el denunciado» pretendía hacer pasar por Isabel

Isabel también destaca de la sesión que la coordinadora de la UVIVG parece creer en todo momento que Ignacio Caraballo ha interpuesto una querella contra ella por «falsa denuncia». Algo que el líder de los socialistas onubenses había anunciado, pero que, realmente, nunca hizo. A medida que avanzaba la entrevista, Isabel sentía que aquí también se habían «invertido los roles”, y que en esa segunda valoración había perdido la condición de víctima.

Fotografías impropias y expedientes incompletos

Isabel también denuncia que las primeras evaluadoras de la UVIVG desconocían algunas de las pruebas aportadas por ella ante el Juzgado, ya que estas no figuraban el expediente que les había sido entregado. La ausencia se reveló cuando se le preguntó, antes de conocer la identidad de «el denunciado», si este le enviaba vídeos o fotografías que fueran relevantes para evaluar el caso. La UVIVG, empero, sí estaba en posesión, y de hecho se los mostraron, de los vídeos y fotografías que Isabel había enviado al ex líder socialista, y que este había aportado para armar su defensa. Isabel se pregunta si se ha intentado preservar la intimidad de Ignacio Caraballo, «el denunciado», en este caso. Y si el derecho al honor no es aplicable a todos por igual.

Para mayor desconcierto, cuando tuvo que visionar las fotografías aportadas por Caraballo, descubrió que había algunas de contenido erótico que pertenecían a otras mujeres que «el denunciado» pretendía hacer pasar por ella. Isabel denuncia que esto no haya sido reflejado en el informe de la UVIVG. Ya en su primera declaración ante la juez y la fiscal, «jamás lo olvidaré», asegura Isabel, el abogado de Caraballo le formuló la siguiente pregunta: ¿Tú sabes que él tiene muchas fotografías íntimas tuyas y que las va a presentar? «¿Qué pretendía? ¿Humillarme? ¿Avergonzarme? ¡Si es que este fue uno de los ejes de las amenazas que me propinó». Isabel sostiene que en uno de los episodios de amenazas denunciados, Caraballo le dijo que «la gente va a ver lo que tú has hecho con un viejo de 71 años» y que luego fue al juzgado y presentó todas esas fotografías íntimas. «¿Por qué no se investiga esto?».

También se queja de que se hayan admitido como pruebas para la -de momento, exitosa- defensa de Caraballo pantallazos con breves extractos de largas conversaciones mantenidas a través de WhatsApp que, sacados de su contexto y totalidad, han podido servir para inducir un perfil viciado de ella como denunciante. A este respecto, Isabel ha aportado los archivos con las conversaciones completas, que no son mencionados en el informe elaborado por la UVIVG de Huelva.

Recurso pendiente de resolución

La valoración negativa de la UVIVG fue determinante para que el Juzgado de Violencia de Género dictara el pasado 27 de julio el sobreseimiento provisional de la causa sin considerar necesario entrar a valorar las pruebas aportadas por Isabel. La jueza titular de Violencia sobre la mujer, Raquel Iniesta, que «no resulta debidamente justificada la perpetración de la infracción criminal que haya dado motivo a la formación de la presente causa».

Isabel presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación del sobreseimiento provisional el 2 de agosto. El Juzgado debía haber resuelto el recurso “al segundo día de entregadas las copias, hubiesen o no presentado escrito las demás partes” (art. 222 de la Ley Enjuiciamiento Criminal). A día de hoy Isabel no ha recibido ninguna notificación al respecto.